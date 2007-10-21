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Nvidia GeForce 8400GS'yi yeniliyor

12 yıl (Son Güncelleme: 12 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce 8800GT'yi pazara sunmaya hazırlanan Nvidia, mevcut ürün gamını da 65mn üretim sürecine dahil etme konusunda sıkı bir hazırlık içerisinde. Firma özellikle GeForce 8800GTS 640MB modelini yenileyeceğine dair çıkan haberleden sonra giriş segmentinde yer alan GeForce 8400GS'nin de 65nm üretim teknolojisine sahip DM8/G98 kod adlı gpu dayanan yeni versiyonunun hazırlandığı ifade ediliyor. Gelen bilgilere göre, Nvidia'nın hazırladığı yeni GeForce 8400GS performans anlamında mevcut GeForce 8400GS modelinden çok daha farklı olmayacak ama bu araarında farklar olmayacağı anlamında gelmez. Zira yeni GeForce 8400GS'nin özellikle çoklu ortam yetenekerinin arttırıldığı ifade edilmekte. Bilindiği gibi AMD-ATi'nin Radeon HD 2400 ve 2600 serilerinde en dikkat çeken özelliklerin başında UVD ve HDMI desteği geliyordu. Firmanın donanımsal olarak video hızlandırmak için kullandığı UVD teknolojisi H.264 formatlı videoların dışında VC-1 formatındaki videolara da bu desteği sağlayabiliyordu. Aksine Nvidia ise sadece H.264 formatlı videolara bu desteği sunabiliyordu. Bu açığı göre Nvidia, yeni GeForce 8400GS modelinde VC-1 için de donanımsal hızlandırma sunmaya başlayacak. VC-1 desteğinin yanı sıra HDMI desteği de GeForce 8400GS'nin önemli özelliklerinden birisi olacak. Buna ek olarak kart çift link HDCP desteği de sunacak. 65nm üretim teknolojisi ile üretilen D8M/G98 gpu'larını esas alan kartın güç tüketimi de 30 watt civarında olacak. PCIe 2.0 uyumlu olacağı da ifade edilen yeni GeForce 8400GS'nin referans saat hızları ise 460/800Hz şekilde olabilir. Yine referans tasarımda GDDR2 bellek kullanılacağını da ifade edelim. İlk örneklerinin 17 Ekim'de hazırlandığı ifade edilen yeni GeForce 8400GS, Kasım ayı içerisinde pazara sunulabilir.
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artiery 12 yıl
crysis te 65 fps alır bu kart valla 65 nm olursa öyle demeyin 8400 e de revizyon lazım .....
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tahsin053 12 yıl
piyasada 500 çeşit ekran kartı var. Milletin kafası karışıyor kardeşim. Bakın işlemci türlerine, bir işlemciyi 8-10 kez çeşitlendirip piyasaya sürüyorlar. Böyle olacağına her biri ayrı işlemcili sağlam 10 çeşit kart çıkarın da milletin aklı karışmasın.. Ama yapmazlar.. Bu ekran kartı piyasası kadar dingil bir piyasa yok.
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şoray uzun yolda 12 yıl
8400 e ne yapsalar boş ha biraz daha iyi ha biraz daha kötü
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Fleetwood1991 12 yıl
Yenilense ne olur ki...En az 128 bit yapmaları gerekirdi gerçi bellek hızıda epey yüksek oluyor bunların ama...Fasa fiso bunu alacağıma 2. el eski nesil üst sınıf kartlara bakardım...
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