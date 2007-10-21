Nvidia GeForce 8400GS'yi yeniliyor

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GeForce 8800GT'yi pazara sunmaya hazırlanan Nvidia, mevcut ürün gamını da 65mn üretim sürecine dahil etme konusunda sıkı bir hazırlık içerisinde. Firma özellikle GeForce 8800GTS 640MB modelini yenileyeceğine dair çıkan haberleden sonra giriş segmentinde yer alan GeForce 8400GS'nin de 65nm üretim teknolojisine sahip DM8/G98 kod adlı gpu dayanan yeni versiyonunun hazırlandığı ifade ediliyor. Gelen bilgilere göre, Nvidia'nın hazırladığı yeni GeForce 8400GS performans anlamında mevcut GeForce 8400GS modelinden çok daha farklı olmayacak ama bu araarında farklar olmayacağı anlamında gelmez. Zira yeni GeForce 8400GS'nin özellikle çoklu ortam yetenekerinin arttırıldığı ifade edilmekte. Bilindiği gibi AMD-ATi'nin Radeon HD 2400 ve 2600 serilerinde en dikkat çeken özelliklerin başında UVD ve HDMI desteği geliyordu. Firmanın donanımsal olarak video hızlandırmak için kullandığı UVD teknolojisi H.264 formatlı videoların dışında VC-1 formatındaki videolara da bu desteği sağlayabiliyordu. Aksine Nvidia ise sadece H.264 formatlı videolara bu desteği sunabiliyordu. Bu açığı göre Nvidia, yeni GeForce 8400GS modelinde VC-1 için de donanımsal hızlandırma sunmaya başlayacak. VC-1 desteğinin yanı sıra HDMI desteği de GeForce 8400GS'nin önemli özelliklerinden birisi olacak. Buna ek olarak kart çift link HDCP desteği de sunacak. 65nm üretim teknolojisi ile üretilen D8M/G98 gpu'larını esas alan kartın güç tüketimi de 30 watt civarında olacak. PCIe 2.0 uyumlu olacağı da ifade edilen yeni GeForce 8400GS'nin referans saat hızları ise 460/800Hz şekilde olabilir. Yine referans tasarımda GDDR2 bellek kullanılacağını da ifade edelim. İlk örneklerinin 17 Ekim'de hazırlandığı ifade edilen yeni GeForce 8400GS, Kasım ayı içerisinde pazara sunulabilir.