Nvidia, GeForce 9 serisinin 40nm versiyonlarını hazırlıyor

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Hem AMD-ATi hem de Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisine mevcut grafik işlemci mimarileriyle geçiş yapacağı ve kullanımda olan mevcut GPU'ların nanometrik anlamda küçültülmüş versiyonlarını kullanıma sunacağı, yılın ilerleyen dönemlerinde ise yine 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak RV870 ve GT300 gibi yeni nesil GPU çözümlerini duyuracağı biliniyor.

Endüstriyel kaynaklardan alınan bilgilere göre Nvidia, önümüzdeki aylarda 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan üç yeni GPU duyuracak ki bunlar GT225, GT220 ve GT210 olacak. Gelen bilgilere göre her üç GPU da, GeForce 9 serisinin giriş ve orta segmentteki bazı modellerine güç veren grafik işlemcilerin nanometrik anlamda küçültülmüş versiyonları olacak gibi görünüyor.

Peki 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak GPU'lar, hangi modellerin yerini alacak. Mevut detaylar şu şekilde;

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Yeni üretim teknolojisinin sağlayacağı avantajlarla Nvidia'nın performans artışı sağlayacak çeşitli güncellemeler yapması (saat hızı arttırımı gibi) da beklenebilir. Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı ilk GPU'nun önümüzdeki Nisan ayında sahneye çıkması bekleniyor.