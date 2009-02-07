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Nvidia, GeForce 9 serisinin 40nm versiyonlarını hazırlıyor

10 yıl
10,3b
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17
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia, GeForce 9 serisinin 40nm versiyonlarını hazırlıyor
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Hem AMD-ATi hem de Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisine mevcut grafik işlemci mimarileriyle geçiş yapacağı ve kullanımda olan mevcut GPU'ların nanometrik anlamda küçültülmüş versiyonlarını kullanıma sunacağı, yılın ilerleyen dönemlerinde ise yine 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak RV870 ve GT300 gibi yeni nesil GPU çözümlerini duyuracağı biliniyor.

Endüstriyel kaynaklardan alınan bilgilere göre Nvidia, önümüzdeki aylarda 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan üç yeni GPU duyuracak ki bunlar GT225, GT220 ve GT210 olacak. Gelen bilgilere göre her üç GPU da, GeForce 9 serisinin giriş ve orta segmentteki bazı modellerine güç veren grafik işlemcilerin nanometrik anlamda küçültülmüş versiyonları olacak gibi görünüyor.

Peki 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak GPU'lar, hangi modellerin yerini alacak. Mevut detaylar şu şekilde;

Nvidia, GeForce 9 serisinin 40nm versiyonlarını hazırlıyor
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Yeni üretim teknolojisinin sağlayacağı avantajlarla Nvidia'nın performans artışı sağlayacak çeşitli güncellemeler yapması (saat hızı arttırımı gibi) da beklenebilir. Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı ilk GPU'nun önümüzdeki Nisan ayında sahneye çıkması bekleniyor.


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yekoo 10 yıl
hakketen ban nvidia zaten performans liderisin bide maliyeti azaltıp f/p lideride olursan ati ne yiyip içecek :D puhahahah
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ozzzy222 10 yıl
ya altı geç üstten haber ver sen
40 nm ye geçerse bunlar kartlar küçülecek havası kalmıyacak
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
hiçbi özellik eklemiyolar sadece nm ne bu ya nvidia uyan artık
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Digiali 10 yıl
Bu hamle maliyetleri düşürerek 9600gt fiyatını 100$ altına düşürecek....
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drkayzer 10 yıl
klasik nvidia taktiği bannnn!!!
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whatisnfc 10 yıl
Diğer özellikleri nasıl olacak acaba ..
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ugacomtr 10 yıl
way bea... 3. nesil gibi duruyo ama hala 8xxx serisinin tuninglenmiş versiyonları..! dogan görünümlü şahin gibi deiştir deiştir sun önümüze. kim alacaksa.?
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YunusYENEROGLU_69_ 10 yıl
eger fiyatlar uygun olursa giris seviyesi icin ideal olabilir.Tabii birde ati nin hamlesi cok önemli bakalım ati nasıl karsılık verir.
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XmysticX 10 yıl
Bu gidişle bunlar 25 nm yi de yapacaklar.
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