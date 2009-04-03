Nvidia, GeForce PowerPack 3 uygulama paketini yayımladı

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Dün yaptığı resmi açıklamayla GeForce GTX 275 modelini duyuran Nvidia, eş zamanlı olarak GeForce 182.50 WHQL sürücüsünü de kullanıma sunmuştu. Nvidia'nın yazılım alanındaki yenilikleri bunlarla sınırlı kalmadı ve firma GeForce PowerPack #3 uygulama paketini de kullanıma sundu. Bilindiği üzere Nvidia, CUDA mimarisi ve PhysX teknolojisinin yapabildiklerini kullanıcılara gösterebilmek adına hazırlanan PowerPack çalışması dahilinde özel uygulamaları toplu halde sunuyor.

GeForce PowerPack #3'ün içeriği

- Star Tales - PhysX destekli sosyal ağ oyunu

- Ascaron's Sacred 2: Fallen Angel için özel PhysX yaması

- SETI@home (CUDA-aktif)

- MotionDSP tarafından geliştirilen vReveal video geliştirme uygulamasının CUDA-aktif deneme sürümü

- PhysX ekran koruyucusu



GeForce Power Pack #3'ü indirmek için buraya tıklayabilirsiniz!