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Nvidia, GeForce PowerPack 3 uygulama paketini yayımladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia, GeForce PowerPack 3 uygulama paketini yayımladı
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Dün yaptığı resmi açıklamayla GeForce GTX 275 modelini duyuran Nvidia, eş zamanlı olarak GeForce 182.50 WHQL sürücüsünü de kullanıma sunmuştu. Nvidia'nın yazılım alanındaki yenilikleri bunlarla sınırlı kalmadı ve firma GeForce PowerPack #3 uygulama paketini de kullanıma sundu. Bilindiği üzere Nvidia, CUDA mimarisi ve PhysX teknolojisinin yapabildiklerini kullanıcılara gösterebilmek adına hazırlanan PowerPack çalışması dahilinde özel uygulamaları toplu halde sunuyor.

GeForce PowerPack #3'ün içeriği

- Star Tales - PhysX destekli sosyal ağ oyunu
- Ascaron's Sacred 2: Fallen Angel için özel PhysX yaması
- SETI@home (CUDA-aktif)
- MotionDSP tarafından geliştirilen vReveal video geliştirme uygulamasının CUDA-aktif deneme sürümü
- PhysX ekran koruyucusu

GeForce Power Pack #3'ü indirmek için buraya tıklayabilirsiniz!


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StreamRolleR 10 yıl
peki birşey sorucam bizim şirkete sınırsız int var ordan alsam dosyayı evde yüklesem ama şirketteki pc de yok ekran kart fln 7400 var orda dosyayı indirirmi
indirir herhalde bi el atın :)
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metallurgy 10 yıl
indirir tabiki. öyle şey mi olurmuş canım :D .
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StreamRolleR 10 yıl
yaw 467 mb mi bu yanlış görmediysem ?
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apollonx 10 yıl
Hayır 4,6 GB
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Zero Limit 10 yıl
Star Tales sanırım oyun değil sadece benchmark


edit: pardon oyunmuş aslında ama bu verilen benchmark ı sadece
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metallurgy 10 yıl
bu powerpack 3 tüm kartlar için geçerli bir yazılım mı? g80 8800 gts için faydası olur mu?
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