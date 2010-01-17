Nvidia: GF100 en hızlı GPU, çift GPU'lu DirectX 11 modeli de yolda!

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Nvidia'nın yeni nesil ekran kartlarıyla ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Daha önceki haberimizde belirttiğimiz gibi teknik özellikleri ve temel performans değerleri hakkında bilgilerin bugün akşama doğru ve yarın açıklanması beklenen DirectX 11 destekli G100 GPU'su ve güç verdiği ekran kart(lar?)ı, PDX LAN etkinliğinde gösterildi. Oyunculara özel etkinlik kapsamında, GF100 tabanlı ekran kartlarıyla ilgili bazı ipuçları veren Nvidia, daha öncekilere benzer bir açıklama yaptı ve GF100 GPU'sunun dünyanın en hızlı grafik yongası olacağını duyurdu. Ancak bu açıklamadan daha da önemlisi çift GPU'lu Fermi'nin bir kez daha doğrulanması oldu zira GF100 ile sunum görüntüsünden de anlaşılabileceği üzere, çift ve üç kartlı kurulumlarla birlikte Quad SLI desteğinden de söz ediliyor.

PDX LAN etkinliği kapsamında bir kişiye Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartı hediye eden (teslimat kart resmi olarak çıktıktan sonra yapılacak) Nvidia, katılımcılara monitör, ekran kartı ve 3DVision kiti gibi çok sayıda hediye de dağıttı. Nvidia taraftalarının gövde gösterisine dönüşen etkinklikte detaylarını aşağıda bulabileceğiniz renkli görüntüler de ortaya çıktı.

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Nvidia taraftaları rakip ATi çözümlerine gönderme yapmaktan da geri kalmadılar. Pankartta ATi ekran kartlarının her zaman sıkıntılı/belalı (Always Trouble Inside) olduğu iddia ediliyor.

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