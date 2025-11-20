Giriş
    Nvidia CEO’su AI balonu hakkında net konuştu: “Çok farklı bir şey görüyoruz”

    Nvidia CEO’su Jensen Huang, AI balonu iddialarını reddetti. GPU talebinin hızla arttığını, yeni uygulamalar ve kendi başına karar veren sistemlerin altyapıyı dönüştüreceğini vurguladı.

    Nvidia CEO’su AI balonu hakkında: “Çok farklı bir şey görüyoruz” Tam Boyutta Gör
    Nvidia’nın üçüncü çeyrek sonuçları öncesinde yatırımcıların en büyük tartışması, yapay zeka yatırımlarının bir balona dönüşüp dönüşmediğiydi. Veri merkezi inşası için ayrılan dev bütçelerin uzun vadede karşılığını verip veremeyeceği sorgulanırken şirketin CEO’su Jensen Huang, analistlerle yapılan görüşmede bu iddiaları net bir dille reddetti. Huang, haftalardır süren tartışmalara gönderme yaparak “AI balonu hakkında çok fazla konuşuldu. Bizim bakış açımızdan çok farklı bir şey görüyoruz.” dedi.

    Huang’ın sözleri, yalnızca bir CEO savunması olarak görülmüyor. Çünkü Nvidia, bugün Amazon, Microsoft, Google ve Oracle dahil tüm büyük bulut sağlayıcılarına çip tedarik edenayrıca OpenAI, Anthropic, xAI ve Meta gibi model geliştiricilerinin omurgasını oluşturan GPU’ları üreten şirket konumunda. Bu nedenle hem pazarın ritmini hem de talebin derinliğini en yakından gören isimlerden biri olarak kabul ediliyor.

    3 temel gerekçe sundu

    Huang, balon iddialarına üç noktayla karşı çıktı. Veri işleme ve öneri sistemlerinden mühendisliğe kadar birçok alanda GPU ihtiyacının hızla arttığını, bu yüzden CPU merkezli eski altyapının hızla GPU mimarisine kaydığını belirtti. Yapay zekanın yalnızca mevcut uygulamalara eklenmekle kalmayıp yeni yazılım türleri doğuracağını vurguladı. Ayrıca “agentic AI” dediği, kendi başına karar verebilen sistemlerin çok daha yüksek hesaplama gücü gerektireceğini söyledi. Huang’a göre bu üç dönüşümü aynı anda karşılayabilecek tek şirket Nvidia.

    Elbette bu söylemle Nvidia’nın güçlü finansal durumuyla destekleniyor. Zaten piyasaların AI balonu hakkındaki tavrını belirleyecek durum da finansal sürdürülebilirlik. Nvidia, üçüncü çeyreği beklentilerin üzerinde gelir ve kârla kapattı, hatta bir sonraki dönem için de güçlü bir görünüm sundu. 2025 ve 2026 takvim yıllarında da 500 milyar dolarlık satış öngörüsü de tekrarlandı, hatta aşılabileceği ifade edildi.

    Öte yandan piyasadaki durum son haftalarda dalgalı. CoreWeave kasımda yüzde 44, Oracle yüzde 14, Palantir ise yüzde 17 değer kaybetti. Piyasadaki tedirginliğin bir kısmını, şirketlerin veri merkezi yatırımlarını finanse etmek için kullandığı borç seviyesi oluşturuyor. Huang bu endişelere “Müşterilerimizin finansman tercihleri kendilerine bağlı” sözleriyle yanıt verdi.

