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Nvidia: GF100 gecikti çünkü...

Nvidia DirectX 11 destekli ekran kartlarını AMD'den 6 ay sonra 26 Mart'ta lanse ediyor. Peki Nvidia neden geç kaldı, işte cevabı.
9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia: GF100 gecikti çünkü...
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Ujesh Desai, Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı @Nvidia

DirectX 11 destekli ekran kartlarını Eylül ayında pazara sunan AMD-ATi'den tam 6 ay sonra Nvidia da nihayet oyuna dahil oluyor ve Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartlarını lanse etmeye hazırlanıyor. Aradan geçen süre zarfında Fermi mimarisi ve yeni nesil ekran kartlarıyla ilgili olarak pek çok şey söylendi, Nvidia'nın geç kalma nedenleri farklı kaynaklarca bambaşka nedenlere bağlandı. Yeni nesil ekran kartlarında kullanacağı Fermi tabanlı GF100 GPU'sunun geciktiğini kabul eden Nvidia, yaşanan bu gecikmenin sonucunda ortaya çıkan ürünlerin tüketici lehine olacağını söylüyor. Peki Nvidia neden geç kaldı, işte bu soruya Nvidia'nın tepedeki isimlerinden biri olan Ujesh Desai, NVISION dergisinde açıklık getirdi, gelin şimdi hep birlikte detaylara bir göz atalım.

Ujesh Desai açıklamalarında, Fermi mimarisinin Grafik Teknolojileri Konferansı'nda lanse edilirken bilgi işlem odaklı tasarlandığı ve oyunlarda pekte iyi olmayacağı yönünde bir algının oluştuğunu ve bu duurmun gecikmenin arkasındaki neden olarak gösterildiğini ancak bu tarz bir düşüncenin %100 yanlış olduğuna çünkü yeni tasarımla oyunarda en yüksek grafik kalitesinin hedeflendiğini belirtiyor.

GF100 grafik yongasının gecikmesinde kristal berraklığında görüntü sunmak istemelerinin etkili olduğunu söyleyen Usai ana neden olarak; DirectX 11 spesifikasyonunda yer alan tesellation teknolojisini grafik işlem birimine en iyi şekilde uygulamak istemelerini gösteriyor. GF100 için yeni bir mimari geliştirmelerinin arkasındaki temel nedenin, Tessellation teknolojisi için doğru adımları atmak ve bu tekniği araya yazılım (emülasyon ile) girmeden %100 donanımsal olarak uygulamak olduğunu söyleyen Desai, yaşanan bu gecikmeye değdiğini çünkü Microsoft'un DirectX 11 Tessellation örnekleri ile yapılan testlerde 4x - 6x arasında performans farkı yarattıklarını söylüyor. Bu arada merak edenler için Tessellation teknolojisinin oyun geliştiricilerine, kamera açısına göre karakterlerin geometrik veya poligonal detaylarını akıcı bir şekilde ölçeklendirme ve akabinde görsel kaliteyi ciddi şekilde arttırabilme olanağı tanıdığını belirtmekte fayda görüyoruz.

Tesselation teknolojisi için ciddi yatırım yapan Nvidia'nın bu yöndeki ilham kaynaklarından biri de Karayip Korsanları'ndaki Davy Jones karakteri. Ujesh Desai açıklamasının devamında, Davy Jones gibi milyonlarca poligondan oluşan ve şu an için oyunlarda gerçek zamanlı olarak kullanılamayan detayların GF100 GPU'su ile birlikte görülebileceğine belirtiyor. Nvidia'da "Seçkin Mühendis" sıfatıyla görev yapan ve GF100 GPU'sunun yaratıcılarından biri olan Henry Moreton ise oyunlardaki mevcut render yeteneğini, Oyuncak Hikayesi ile Karayip Korsanları gibi fimler arasına konumlandırıyor. Nerde olduklarını görmek için film endüstrisine baktıklarını söyleyen Moreton, GF100 GPU'sunun geliştirme çalışmalarında Karayip Korsanlarındaki gibi efektleri oyunlara sokacak yenilikler üzerinde durduklarını işaret ediyor.


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XivA 9 yıl
sürekli laf. çıkar artık yaw. neymiş bu böyle :S
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alpa07 9 yıl
experience ye tıklayın video nun üzerinde fareyi tutun
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tobold 9 yıl
nvidia yada ati nin kar oranlarını burda son kullanıcı olarak tartışmak o kadar anlamsız ki, kimseye bişey katmıyor,
biz tonla para verip aldığımız donanımdan kullanım süresi boyunca neler elde edeceğiz ona bakmamız lazım,
adamların satış ve kar stratejileri son kullanıcıyı ilgilendirmez,
şahsen umurumda değil,

bu haberde açıklamayı yapan ürdünlü, nvidianın pazarlamadan sorumlu müdür yardımcısı,
adam pazarlamacı üfürecek tabiki nitekim üfürmüş demiş ki:

"bu kadar gecikme sizin yararınıza oyunlarda daha gerçekçi daha sinematik görüntüler sizleri bekliyor" ayrıca
"daha keskin ve daha tesselate edilmiş görüntülerde sizleri bekliyor ve dahası dave jones a benzer modellemeler"

fermi lerin performans değerleri artık sır değil:
muadili olan ati kartlara göre %5-10 arası daha fazla performans

peki bu vaadler bu performans farkıyla nasıl gerçek olacak? para verip aldığım bu ürün kullanım süresi boyunca bahsedilen vaadleri bana sağlayacakmı?
tabiki hayır ama nvidianın cevabı şu:

"yeni bir mimari geliştirdik, aksaklıklar kaçınılmaz ama herşey daha güzel olacak"



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egemenism 9 yıl
Karayip Korsanları'ndaki Davy Jones karakteri ilham kaynağı ise ben ümidimi yitirmeye başladım bu kartlar hakkında. Bir sürü model arasında Davy Jones çok yetersiz bi ilham kaynağı
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Chris Brown 9 yıl
6 Aydır kristal görüntü vermek için çip tasarlamaya ugrasıyorlar gerçekten süpermiş.
Sogutma sistemini,Tdp degerlerini,Hızlarını vs. de Annihilator değiştirip duruyordu zaten.
Begenmedim geç , az daha hızlandır gel , Tdp düşürr , ' ABi ozaman hızlanmıyorr ' vs vs..
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alpa07 9 yıl
nvidia nın demek istediği bu
ilm.com/...
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honneur 9 yıl
Aradan geçen onca sürede Ati ne kadar gpu satmıştı. Bilen bir arkadaş yazabilirmi (Ben en son 1 milyonu aştılar diye biliyorum). Önemli olan bi waferdan ne kadar fazla gpu çıkarabildiğinse aynı paraya ati çok daha kazançlı bir gpu tasarlamış gözüküyor. Üzerine 1 milyonda gpu sattığını eklersen ati nvidianın daha alması gereken çok yol var sanıyorum.
Bu arada çin hükümeti süper bi makine yapmıştı yanlış değilsem. Bundada ati 4x serisi gpulu kartla kullanmışlardı.
Kısaca ati 1 nvidia 0 şimdi koşturma sırası nvidiada... GPU satmak için...
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KANUNI61 9 yıl
hele senin gibi hiçbişey bilmeden sürekli ahkam kesmek hiç iyi değildir,
fermilerin gecikmesinin temel nedeni, nvidianın 40 nm deki deneyimsizliği ve bununla birlikte gelen kaçınılmaz mühendislik hataları,
ati boş yere hd4770 i 40nm çıkarmadı, 4770 ile ati:
tsmc nin 40nm üretim verimliliğinin gpu ya olan etsini hangi kısımlardan dolayı ve neden yield ların düştüğünü test etti, ama nvidia böyle bi çalışmada bulunmadı,
bundan dolayı fermilerde gpu nun bazı kısımlarının çalışmaması ve hedeflenen saat hızlarının tutturulamamsı gibi sorunlar meydana geldi ki,
bunlar zaten herkesin bildiği gecikmenin temel nedenleri,
şimdi ürdünlünün biri çıkmış ve "daha kristal ve daha tesselate edilmiş görüntü vermek için" geciktik diyor
ve sende tam hız ahkam kesmeye devam ediyosun. devam et
sonunakadar katılıyorum arkadaşa
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tokatli6061 9 yıl
Ben diyorumki bu ürünler son kullanıcı için çıkan ürünlermi? Son kullanıcıların ne kadarı bu ürünü gpgpu için alıyo? Eğer bu kartı alanların içinde oyun dışı işlere kullananların oranı %10 gibi bir değerse diğer kesim ne için bukadar bekledi? Rekabet ne uğruna sekteye uğradı? GPGPU olayı kazançlı olabilir ama o işler için profesyonel kartlar üretilmiyomu zaten? Ben oyunları hedef alarak üretilen ürünlerin amacı dışına çıkmasına pek anlam veremiyorum.
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tokatli6061 9 yıl
Şu kartları başka alanlarda kullanma lafıda kıvırtmanın teknolojik şekli sanırım? Ekran kartını oyun dışında işler için kullanan kullanıcı sayısı % olarak ne kadar?????
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kobb 9 yıl

tokatli6061

Şu kartları başka alanlarda kullanma lafıda kıvırtmanın teknolojik şekli sanırım? Ekran kartını oyun dışında işler için kullanan kullanıcı sayısı % olarak ne kadar?????


Şu an bile Nvidia için çok fazla ve de önemli bir gelir kapısı. % olarak kullanıcıların ne kadarının kullandığı önemli değil çünkü bu segmentlerde gelir ve kar oranları çok yüksek. Ayrıca şimdi ne kadar kullanan var bu da çok önemli değil. Önümüzdeki yıllarda özellikle Tesla konusunda büyük bir patlama yaşanacak. Nvidia şimdiden hazır olmak istiyor.
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Applejack 9 yıl

tokatli6061

Şu kartları başka alanlarda kullanma lafıda kıvırtmanın teknolojik şekli sanırım? Ekran kartını oyun dışında işler için kullanan kullanıcı sayısı % olarak ne kadar?????


valla gayette kullanılıyor.. en basitinden ben mesela bir ev kullanıcısı CUDA ve Physx' den yararlanabiliyor.. onlarda neymiş peh demeyin, CUDA Adobe imzalı birçok programda düzgünce çalışıyor. bütün yükü işlemci üzerinden alıp GPU'ya yaptırıyor.. ciddi anlamda büyük fotoğraf/ belgeler ile uğraşıyorsanız eğer aradaki farkı çooook rahat farkedebiliyorsunuz... hatta elimizdeki kartların directcompute başarımı gözardı edilecek bir düzeyde değil.. (eğer nvidia kart kullanan varsa şunları incelemesini isterim gerçekten; developer.nvidia.com/... ) ki bunun teslası var quadrosu var..
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dellino 9 yıl

tokatli6061

Şu kartları başka alanlarda kullanma lafıda kıvırtmanın teknolojik şekli sanırım? Ekran kartını oyun dışında işler için kullanan kullanıcı sayısı % olarak ne kadar?????


Nvidia'nın kendi açıklaması bu yönde.
GF100 mimarisinin çıkış noktası Dx11 deneyiminden ziyade GP-GPU ile iş istasyonları ve yüksek işlem gücü isteyen müşteriler.

forum.donanimhaber.com/...
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natmaca 9 yıl
@kobb bu sekilde neyi acıklıyorsunki ?
bu kadar yazmak yerzi be abi, ortada 2 gercek var. hala cıkaramadılar, cok pahalı olacak.
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kobb 9 yıl
natmaca

@kobb bu sekilde neyi acıklıyorsunki ?
bu kadar yazmak yerzi be abi, ortada 2 gercek var. hala cıkaramadılar, cok pahalı olacak.


Tamam da geç kalmalarıyla ilgili birşey demiyorum ki. Bu Nvidia'nın GeForce müşretileri açısından büyük bir hatası. Giden zamanın telafisi yok. Ama olay sırf bununla da sınırlı değil. Onu demeye çalışıyorum. Tabii son kullanıcı için bu ne kadar önemli? Belki hiç değil, ama yine de olayın bir de arka planı var. Bu habere bir yorum olarak bir de bundan bahsediyorum.
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tokatli6061 9 yıl
Biri dx9'dan sonra çıkan dx10 dx10.1 dx11 ile yapılmış oyunların dx9 ile olan farkını net bir şekilde ortaya koyabilirmi? Efendi efendi nedeni ne ise gecikmenin açıklayın yada hiç açıklama yapmayın doğru bile olsa millet inanmayacak çünki zaten kimsede inanmadı...
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homeedition88 9 yıl
bunu okuyunca aklıma sony'in ps3 ilk çıkarken ki diyalogları geldi aklıma. x360 erken çıkmıştı ps3 niye çıkmadı dediklerin de aynı cevabı veriyordu sony'de. Hatta toy story kalitesinde grafikleri olan 1080p grafikli oyunlar çıkartacaklarını söylediler. Tabii sony tarafında işler hava da kaldı bakalım nvidia söylediğini yapabilecek mi? (Açıkcası bu tarz beklentileri yükselten beyanlar çok mantıksız geliyor kullanıcılar ürünü alınca öyle yada böyle hayal kırıklığı yaşıyor)
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