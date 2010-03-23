Nvidia: GF100 gecikti çünkü...

Ujesh Desai, Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı @Nvidia
DirectX 11 destekli ekran kartlarını Eylül ayında pazara sunan AMD-ATi'den tam 6 ay sonra Nvidia da nihayet oyuna dahil oluyor ve Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartlarını lanse etmeye hazırlanıyor. Aradan geçen süre zarfında Fermi mimarisi ve yeni nesil ekran kartlarıyla ilgili olarak pek çok şey söylendi, Nvidia'nın geç kalma nedenleri farklı kaynaklarca bambaşka nedenlere bağlandı. Yeni nesil ekran kartlarında kullanacağı Fermi tabanlı GF100 GPU'sunun geciktiğini kabul eden Nvidia, yaşanan bu gecikmenin sonucunda ortaya çıkan ürünlerin tüketici lehine olacağını söylüyor. Peki Nvidia neden geç kaldı, işte bu soruya Nvidia'nın tepedeki isimlerinden biri olan Ujesh Desai, NVISION dergisinde açıklık getirdi, gelin şimdi hep birlikte detaylara bir göz atalım.
Ujesh Desai açıklamalarında, Fermi mimarisinin Grafik Teknolojileri Konferansı'nda lanse edilirken bilgi işlem odaklı tasarlandığı ve oyunlarda pekte iyi olmayacağı yönünde bir algının oluştuğunu ve bu duurmun gecikmenin arkasındaki neden olarak gösterildiğini ancak bu tarz bir düşüncenin %100 yanlış olduğuna çünkü yeni tasarımla oyunarda en yüksek grafik kalitesinin hedeflendiğini belirtiyor.
GF100 grafik yongasının gecikmesinde kristal berraklığında görüntü sunmak istemelerinin etkili olduğunu söyleyen Usai ana neden olarak; DirectX 11 spesifikasyonunda yer alan tesellation teknolojisini grafik işlem birimine en iyi şekilde uygulamak istemelerini gösteriyor. GF100 için yeni bir mimari geliştirmelerinin arkasındaki temel nedenin, Tessellation teknolojisi için doğru adımları atmak ve bu tekniği araya yazılım (emülasyon ile) girmeden %100 donanımsal olarak uygulamak olduğunu söyleyen Desai, yaşanan bu gecikmeye değdiğini çünkü Microsoft'un DirectX 11 Tessellation örnekleri ile yapılan testlerde 4x - 6x arasında performans farkı yarattıklarını söylüyor. Bu arada merak edenler için Tessellation teknolojisinin oyun geliştiricilerine, kamera açısına göre karakterlerin geometrik veya poligonal detaylarını akıcı bir şekilde ölçeklendirme ve akabinde görsel kaliteyi ciddi şekilde arttırabilme olanağı tanıdığını belirtmekte fayda görüyoruz.
Tesselation teknolojisi için ciddi yatırım yapan Nvidia'nın bu yöndeki ilham kaynaklarından biri de Karayip Korsanları'ndaki Davy Jones karakteri. Ujesh Desai açıklamasının devamında, Davy Jones gibi milyonlarca poligondan oluşan ve şu an için oyunlarda gerçek zamanlı olarak kullanılamayan detayların GF100 GPU'su ile birlikte görülebileceğine belirtiyor. Nvidia'da "Seçkin Mühendis" sıfatıyla görev yapan ve GF100 GPU'sunun yaratıcılarından biri olan Henry Moreton ise oyunlardaki mevcut render yeteneğini, Oyuncak Hikayesi ile Karayip Korsanları gibi fimler arasına konumlandırıyor. Nerde olduklarını görmek için film endüstrisine baktıklarını söyleyen Moreton, GF100 GPU'sunun geliştirme çalışmalarında Karayip Korsanlarındaki gibi efektleri oyunlara sokacak yenilikler üzerinde durduklarını işaret ediyor.
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biz tonla para verip aldığımız donanımdan kullanım süresi boyunca neler elde edeceğiz ona bakmamız lazım,
adamların satış ve kar stratejileri son kullanıcıyı ilgilendirmez,
şahsen umurumda değil,
bu haberde açıklamayı yapan ürdünlü, nvidianın pazarlamadan sorumlu müdür yardımcısı,
adam pazarlamacı üfürecek tabiki nitekim üfürmüş demiş ki:
"bu kadar gecikme sizin yararınıza oyunlarda daha gerçekçi daha sinematik görüntüler sizleri bekliyor" ayrıca
"daha keskin ve daha tesselate edilmiş görüntülerde sizleri bekliyor ve dahası dave jones a benzer modellemeler"
fermi lerin performans değerleri artık sır değil:
muadili olan ati kartlara göre %5-10 arası daha fazla performans
peki bu vaadler bu performans farkıyla nasıl gerçek olacak? para verip aldığım bu ürün kullanım süresi boyunca bahsedilen vaadleri bana sağlayacakmı?
tabiki hayır ama nvidianın cevabı şu:
"yeni bir mimari geliştirdik, aksaklıklar kaçınılmaz ama herşey daha güzel olacak"
Sogutma sistemini,Tdp degerlerini,Hızlarını vs. de Annihilator değiştirip duruyordu zaten.
Begenmedim geç , az daha hızlandır gel , Tdp düşürr , ' ABi ozaman hızlanmıyorr ' vs vs..
ilm.com/...
Bu arada çin hükümeti süper bi makine yapmıştı yanlış değilsem. Bundada ati 4x serisi gpulu kartla kullanmışlardı.
Kısaca ati 1 nvidia 0 şimdi koşturma sırası nvidiada... GPU satmak için...
fermilerin gecikmesinin temel nedeni, nvidianın 40 nm deki deneyimsizliği ve bununla birlikte gelen kaçınılmaz mühendislik hataları,
ati boş yere hd4770 i 40nm çıkarmadı, 4770 ile ati:
tsmc nin 40nm üretim verimliliğinin gpu ya olan etsini hangi kısımlardan dolayı ve neden yield ların düştüğünü test etti, ama nvidia böyle bi çalışmada bulunmadı,
bundan dolayı fermilerde gpu nun bazı kısımlarının çalışmaması ve hedeflenen saat hızlarının tutturulamamsı gibi sorunlar meydana geldi ki,
bunlar zaten herkesin bildiği gecikmenin temel nedenleri,
şimdi ürdünlünün biri çıkmış ve "daha kristal ve daha tesselate edilmiş görüntü vermek için" geciktik diyor
ve sende tam hız ahkam kesmeye devam ediyosun. devam et
sonunakadar katılıyorum arkadaşa
Şu an bile Nvidia için çok fazla ve de önemli bir gelir kapısı. % olarak kullanıcıların ne kadarının kullandığı önemli değil çünkü bu segmentlerde gelir ve kar oranları çok yüksek. Ayrıca şimdi ne kadar kullanan var bu da çok önemli değil. Önümüzdeki yıllarda özellikle Tesla konusunda büyük bir patlama yaşanacak. Nvidia şimdiden hazır olmak istiyor.
valla gayette kullanılıyor.. en basitinden ben mesela bir ev kullanıcısı CUDA ve Physx' den yararlanabiliyor.. onlarda neymiş peh demeyin, CUDA Adobe imzalı birçok programda düzgünce çalışıyor. bütün yükü işlemci üzerinden alıp GPU'ya yaptırıyor.. ciddi anlamda büyük fotoğraf/ belgeler ile uğraşıyorsanız eğer aradaki farkı çooook rahat farkedebiliyorsunuz... hatta elimizdeki kartların directcompute başarımı gözardı edilecek bir düzeyde değil.. (eğer nvidia kart kullanan varsa şunları incelemesini isterim gerçekten; developer.nvidia.com/...
Nvidia'nın kendi açıklaması bu yönde.
GF100 mimarisinin çıkış noktası Dx11 deneyiminden ziyade GP-GPU ile iş istasyonları ve yüksek işlem gücü isteyen müşteriler.
forum.donanimhaber.com/...
bu kadar yazmak yerzi be abi, ortada 2 gercek var. hala cıkaramadılar, cok pahalı olacak.
Tamam da geç kalmalarıyla ilgili birşey demiyorum ki. Bu Nvidia'nın GeForce müşretileri açısından büyük bir hatası. Giden zamanın telafisi yok. Ama olay sırf bununla da sınırlı değil. Onu demeye çalışıyorum. Tabii son kullanıcı için bu ne kadar önemli? Belki hiç değil, ama yine de olayın bir de arka planı var. Bu habere bir yorum olarak bir de bundan bahsediyorum.