Nvidia: GF100 gecikti çünkü...

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Ujesh Desai, Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı @Nvidia

DirectX 11 destekli ekran kartlarını Eylül ayında pazara sunan AMD-ATi'den tam 6 ay sonra Nvidia da nihayet oyuna dahil oluyor ve Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartlarını lanse etmeye hazırlanıyor. Aradan geçen süre zarfında Fermi mimarisi ve yeni nesil ekran kartlarıyla ilgili olarak pek çok şey söylendi, Nvidia'nın geç kalma nedenleri farklı kaynaklarca bambaşka nedenlere bağlandı. Yeni nesil ekran kartlarında kullanacağı Fermi tabanlı GF100 GPU'sunun geciktiğini kabul eden Nvidia, yaşanan bu gecikmenin sonucunda ortaya çıkan ürünlerin tüketici lehine olacağını söylüyor. Peki Nvidia neden geç kaldı, işte bu soruya Nvidia'nın tepedeki isimlerinden biri olan Ujesh Desai, NVISION dergisinde açıklık getirdi, gelin şimdi hep birlikte detaylara bir göz atalım.

Ujesh Desai açıklamalarında, Fermi mimarisinin Grafik Teknolojileri Konferansı'nda lanse edilirken bilgi işlem odaklı tasarlandığı ve oyunlarda pekte iyi olmayacağı yönünde bir algının oluştuğunu ve bu duurmun gecikmenin arkasındaki neden olarak gösterildiğini ancak bu tarz bir düşüncenin %100 yanlış olduğuna çünkü yeni tasarımla oyunarda en yüksek grafik kalitesinin hedeflendiğini belirtiyor.

GF100 grafik yongasının gecikmesinde kristal berraklığında görüntü sunmak istemelerinin etkili olduğunu söyleyen Usai ana neden olarak; DirectX 11 spesifikasyonunda yer alan tesellation teknolojisini grafik işlem birimine en iyi şekilde uygulamak istemelerini gösteriyor. GF100 için yeni bir mimari geliştirmelerinin arkasındaki temel nedenin, Tessellation teknolojisi için doğru adımları atmak ve bu tekniği araya yazılım (emülasyon ile) girmeden %100 donanımsal olarak uygulamak olduğunu söyleyen Desai, yaşanan bu gecikmeye değdiğini çünkü Microsoft'un DirectX 11 Tessellation örnekleri ile yapılan testlerde 4x - 6x arasında performans farkı yarattıklarını söylüyor. Bu arada merak edenler için Tessellation teknolojisinin oyun geliştiricilerine, kamera açısına göre karakterlerin geometrik veya poligonal detaylarını akıcı bir şekilde ölçeklendirme ve akabinde görsel kaliteyi ciddi şekilde arttırabilme olanağı tanıdığını belirtmekte fayda görüyoruz.

Tesselation teknolojisi için ciddi yatırım yapan Nvidia'nın bu yöndeki ilham kaynaklarından biri de Karayip Korsanları'ndaki Davy Jones karakteri. Ujesh Desai açıklamasının devamında, Davy Jones gibi milyonlarca poligondan oluşan ve şu an için oyunlarda gerçek zamanlı olarak kullanılamayan detayların GF100 GPU'su ile birlikte görülebileceğine belirtiyor. Nvidia'da "Seçkin Mühendis" sıfatıyla görev yapan ve GF100 GPU'sunun yaratıcılarından biri olan Henry Moreton ise oyunlardaki mevcut render yeteneğini, Oyuncak Hikayesi ile Karayip Korsanları gibi fimler arasına konumlandırıyor. Nerde olduklarını görmek için film endüstrisine baktıklarını söyleyen Moreton, GF100 GPU'sunun geliştirme çalışmalarında Karayip Korsanlarındaki gibi efektleri oyunlara sokacak yenilikler üzerinde durduklarını işaret ediyor.