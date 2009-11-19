Nvidia ION tabanlı Asus Eee PC 1201N resmi olarak tanıtıldı

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Yeni nesil Eee PC modellerinin tamamında Nvidia ION platformunu kullanacağı söylenen Asus, uzunca bir süredir merakla beklenen Eee PC 1201N modeli resmi olarak duyurdu. Kormpakt yapı, düşük güç tüketimi ve gelişmiş grafik/video özelliklerini bir arada sunmak üzere geliştirilen Eee PC 1201N, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 12.1 ekrana sahip.

1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom 330 işlemcisinden güç alan yeni netbook, tercihe bağlı olarak 2GB veya 3GB bellekle konfigüre edilebiliyor. Yine ihtiyaçlar doğrultusunda kullanıcıların 250GB veya 320GB kapasiteli sabit disk seçenekleriyle satın alabileceği netbook ile 12 ay boyunca ücretsiz kullanıma açık olan 500GB'lık çevrimiçi depolama alanı da sunuluyor.

Nvidia ION platformu kapsamında GeForce 9400M yonga setinin yataklık ettiği yeni netbook, DirectX 10 desteği ile birlikte yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yeteneğine de sahip. Görüntü aktarımı için D-Sub ve HDMI ara birimlerine destek sunan Eee PC 1201N Ethernet, WiFi ve Bluetooth 2.1 gibi bağlantı özelliklerini de bünyesinde barındırıyor.

Windows 7 Home Premium işletim sistemiyle gelen aynı zamanda ArcSoft SimHD (standart çözünürlükteki videoları HD olarak ölçekleyebilen) yazılımıına sahip olan Asus Eee PC 1201N'nin 5 saate kadar pil ömrü sunduğu ve Amerika pazarında 499$ seviyesindeki başlangıç fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunulduğu bildiriliyor.