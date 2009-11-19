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Nvidia ION tabanlı Asus Eee PC 1201N resmi olarak tanıtıldı

9 yıl
29,1b
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19
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia ION tabanlı Asus Eee PC 1201N resmi olarak tanıtıldı
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Yeni nesil Eee PC modellerinin tamamında Nvidia ION platformunu kullanacağı söylenen Asus, uzunca bir süredir merakla beklenen Eee PC 1201N modeli resmi olarak duyurdu. Kormpakt yapı, düşük güç tüketimi ve gelişmiş grafik/video özelliklerini bir arada sunmak üzere geliştirilen Eee PC 1201N, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 12.1 ekrana sahip.

1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom 330 işlemcisinden güç alan yeni netbook, tercihe bağlı olarak 2GB veya 3GB bellekle konfigüre edilebiliyor. Yine ihtiyaçlar doğrultusunda kullanıcıların 250GB veya 320GB kapasiteli sabit disk seçenekleriyle satın alabileceği netbook ile 12 ay boyunca ücretsiz kullanıma açık olan 500GB'lık çevrimiçi depolama alanı da sunuluyor.

Nvidia ION platformu kapsamında GeForce 9400M yonga setinin yataklık ettiği yeni netbook, DirectX 10 desteği ile birlikte yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yeteneğine de sahip. Görüntü aktarımı için D-Sub ve HDMI ara birimlerine destek sunan Eee PC 1201N Ethernet, WiFi ve Bluetooth 2.1 gibi bağlantı özelliklerini de bünyesinde barındırıyor.

Windows 7 Home Premium işletim sistemiyle gelen aynı zamanda ArcSoft SimHD (standart çözünürlükteki videoları HD olarak ölçekleyebilen) yazılımıına sahip olan Asus Eee PC 1201N'nin 5 saate kadar pil ömrü sunduğu ve Amerika pazarında 499$ seviyesindeki başlangıç fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunulduğu bildiriliyor.


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kartal2339 8 yıl
ewt mkv oynatabilir değilmi benim de merakım bu konuıda
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DH Misafiri 9 yıl
herşey iyi de full hd mkv dosyalarına performansı yeter mi ?
ve usb 3.0 bütün note/netbooklar için ciddi bir beklentidir.. göz ardı edilemeyecek kadar zaman kazandırması söz konusudur..
bbüyük firmalardan biri sanırım intel mi yoksa microsoft mu engelliyordu usb 3.0 ın yaygınlaşmasını?? çok ilginç bir durum..
engelleyicilerin arka planında film endüstrisi olabilir mi ?
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Asonas 9 yıl
İşte alınabilinecek bir netbook.Kalıp tuş klavye üretimine Asus önem vermeye başladı 1000ha serisinde tutuldu ve sağlam bir tuş klavye takımı.Aynı N61Vn serisindeki gibi.Çok hoş bir netbook.Fiyatı sanırım 920'den başlayacak.Ekranında 12" olması daha ayrı bir güzellik.Sanırım baz olarak 2gb ramli olanalrı satışa sunulur.Sonrada 3gbli olanlarda 1000 tl'yi geçmiş olur.

Bakalım ne zaman satışa sunulacak...

FX57'nin beklediği ion'lar çıktı sonunda...Damacana esprisini belki hatırlar editörümüz
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insom 9 yıl
Ocak`in ortasinda £399`a satisa sunulucak Ingiltere`de.
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menesc 9 yıl
Kardeşim de bu haberi bekliyordu. Ona oyun da oynayabileceği bir netbook lazımdı.
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Majorümsü Minör 9 yıl
ion ion diyip duruyolar ekimden beri ne gelen var ne giden...şu an sadece hp 311c satışta o da tr'de yok bekle bekle nereye kadar
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sadtneverdie 9 yıl
nasıl tekel kırmak yine intel kullanıyorlar :)
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xzer 9 yıl
çıkış tarihi hakkında bir bilgi var mı ?
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syler23 9 yıl
nvidia intelin tekelini kırdı buna cok sevindim ama intelde nvidianın belini kırdıı :D:D:D
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Momo-Oz 9 yıl
Allah kahretsin fiyata bak yaa .. bi güyaa nettopları ögrencilere ucuz olsun diye 100 dolardan satıcaklardı .. 300-399ytl arası olsa dua edicem
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CoreXXX 9 yıl
12.1 tam kullanılacak ve kolayca taşınacak bir laptop tip, ne çok ufak ne çok kaba, nvidia ion çıkdıda şu intelin 10 ekran tekeli kırldı nihayet
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OverClocK1ng 9 yıl
Valla MSI Wind U115 te öyleydi. Burada fiyatı 1100 TL oldu. Bu da bence 1100 ve belki daha fazla olur. Gerçi onun özellikleri daha azdı ama pili 16 saat giden model sonuçta.
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St Batuhan 9 yıl
hayalimde olan bir ürün halinde. 499 dolar burdada benzer olsa hatta 750 lira falan olsa daha güzel olur durum. Acıkcası alınası bir ürün bu haldeyken.
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Agababangida 9 yıl
Tr distribütörlerinin yüzünden 1000tl civarı olacağını tahmin ediyorum
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