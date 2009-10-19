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Nvidia ION tabanlı Lenovo IdeaPad S12 satışa sunuluyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia ION tabanlı Lenovo IdeaPad S12 satışa sunuluyor
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Yaklaşan Windows 7 lansmanı öncesinde sistem üreticileri yeni modelleri için artık son hazırlıklarını yapıyorlar. Adını IBM'in bilgisayar üretimin bölümünü satın alarak duyuran dünyanın en büyük sistem üreticilerinden Çin merkezli Lenovo, bir süredir merakla beklenen yeni netbook modeli IdeaPad S12 için geri sayıma başladı. Nvidia'nın ION platformunu temel alan sistemde Intel'in 1.6GHz'de çalışan Atom N270 işlemcisi kullanılıyor. 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde 12.1-inç ekrana sahip olan IdeaPad S12'de ayrıca 2GB sistem belleğine ve 250GB kapasiteli sabit sürücüye yer verilmekte.

ION platformu kapsamında GeForce 9400M entegre grafik birimine sahip olan netbook bu sayede hem DirectX 10 hem de yüksek tanımlı videolar için IGP tabanlı hızlandırma desteği sunabiliyor. Diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet, WiFi ve Bluetooth ile birlikte 1.3 megapiksel çözünürlüğünde entegre internet kamerası, D-Sub ve HDMI çıkışları bulunuyor. İşletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium'un eşlik edeceği Lenovo IdeaPad S12'nin yeni işletim sistemiyle birlikte 22 Ekim'de kullanıma sunulması beklenirken Japonya satış fiyatının 759$ seviyesinde olacağı bildirilmekte.


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sadtneverdie 10 yıl
win 7 yi çıksan bile çok pahalı uçmuş bunlar
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HSeldon 10 yıl
dual core atom işlemcisi olsa belki alınır ama ion da olsa cpu yine atom. Değmez o fiyata.
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sagopakey78 10 yıl
fiyatı çok pahalı gerçekten. ama alıcısı mutlaka çıkacaktır. çünkü hem ultra taşınabilir hem de ion tabanlı.
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aslanemre58 10 yıl
Bu nasıl fiyatlandırma?
Netbook dediğin 1000-1100 tl'yi geçmemeli.F/p hiçte iyi değil...
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ugacomtr 10 yıl
fiyata bak :) 4650li p7350 samsung alirim. buda neymiş... iyice suyunu cıkarttılar. max 500 tl civarı olmaları gerekirken 1000 tl üzerinde fiyatlarla yurt dışında satılıyorlar. helal olsun ne deyim. saygılar
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sinanx 10 yıl
Notebooklara yaklaşıyo bunlarında fiyatları hadi hayırlısı...
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