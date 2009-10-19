Nvidia ION tabanlı Lenovo IdeaPad S12 satışa sunuluyor

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Yaklaşan Windows 7 lansmanı öncesinde sistem üreticileri yeni modelleri için artık son hazırlıklarını yapıyorlar. Adını IBM'in bilgisayar üretimin bölümünü satın alarak duyuran dünyanın en büyük sistem üreticilerinden Çin merkezli Lenovo, bir süredir merakla beklenen yeni netbook modeli IdeaPad S12 için geri sayıma başladı. Nvidia'nın ION platformunu temel alan sistemde Intel'in 1.6GHz'de çalışan Atom N270 işlemcisi kullanılıyor. 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde 12.1-inç ekrana sahip olan IdeaPad S12'de ayrıca 2GB sistem belleğine ve 250GB kapasiteli sabit sürücüye yer verilmekte.

ION platformu kapsamında GeForce 9400M entegre grafik birimine sahip olan netbook bu sayede hem DirectX 10 hem de yüksek tanımlı videolar için IGP tabanlı hızlandırma desteği sunabiliyor. Diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet, WiFi ve Bluetooth ile birlikte 1.3 megapiksel çözünürlüğünde entegre internet kamerası, D-Sub ve HDMI çıkışları bulunuyor. İşletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium'un eşlik edeceği Lenovo IdeaPad S12'nin yeni işletim sistemiyle birlikte 22 Ekim'de kullanıma sunulması beklenirken Japonya satış fiyatının 759$ seviyesinde olacağı bildirilmekte.