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Nvidia, OpenCL'i düşünüyor, PhysX için ATi'ye göz kırpıyor

10 yıl
18,3b
1
38
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia, OpenCL'i düşünüyor, PhysX için ATi'ye göz kırpıyor
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Yarıiletken endüstrisinde firmalar arası rekabet yeni işbirlikleri doğurur mu sorusu tartışıladursun, son günlerde Intel ile sert bir tartışmaya tutuşan ve açılan karşılıklı davalarla mahkemelik olan Nvidia, PhysX teknolojisinin kapılarını rakibi AMD-ATi'nin kullanımına açabilir. Aslında bu gelişmenin kökenleri geçtiğimiz yıla kadar uzanmakta zira PhysX teknolojisini endüstri standardı yapmayı hedefleyen Nvidia, geçtiğimiz sene Havok teknolojisinin kullanımına yönelik olarak Havok (Intel) ve AMD-ATi isimleri birlikte telaffuz edilmeye başlandığında, PhysX teknolojisini açık standart olarak diğer firmaların kullanımına sunabileceği yönünde çeşitli söylemlerle gündeme gelmişti.

AGEIA'yı satın alarak PhysX teknolojisini GeForce 8 serisi ve üstü ekran kartlarına yani CUDA desteği sunan modellerine adapte eden ve pek çok oyun yapımcısını da saflarına çekerek PhysX teknolojisini oyunlara ve oyun motorlarına adapte ettirmeye başlayan Nvidia, PhysX teknolojisini açık bir standart olan OpenCL üzerinden rakibi AMD-ATi'nin kullanımına da açabilir. Nvidia'nın PhysX teknolojisinden sorumlu ürün yöneticisi Nadeem Mohammad verdiği bir demecinde mimarinin OpenCL üzerinden hızlanmaya olanak tanıdığını, Khronos grubuyla yakın bir çalışma içerisinde olduklarını ve gelecekte Nvidia'nın OpenCL kullanımına geçmesinin de ihtimaller dahilinde yer aldığını belirtti. Tabii bu açıklamayla birlikte gözler tekrar AMD-ATi cephesine çevrilmiş durumda.

Bilindiği üzere AMD-ATi, fizik teknolojileri için geçtiğimiz yıllarda Intel tarafından satın alınan Havok firması ile çalışıyor ve firmanın mevcut şartlar altında CPU hızlandırmasına olanak tanıyan teknolojisinin GPU hızlandırma ile çalışacak şekilde geliştirilmesine ortaklık ediyor. Nvidia'nın bu girişimi AMD-ATi cephesinde yakın gelecekte olumlu karşılanır ve kabul görür mü bilinmez ama Intel-Nvidia tartışmasının ulaşacağı nokta, iki firmanın sahip olduğu teknolojilerin kullanımı açısından farklı gelişmeleri de gündeme getirebilir.


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azay 9 yıl
kendi düşüncemi dile getirmek istiyorum.
Ati physx desteğini kullanırsa nvidia'yı sollama lüksüne sahip.
Atini çıkardığı yeni nesil ekran kartlarının bellek ve cpu hızları nvidia kartlardan ortalama olarak değeri daha yüksektir. eğer ati bu desteği alırsa Ati HD5000 serilerini... artık kim tutarsa:)
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ikista 10 yıl
kobb yazın süper birçok şeye açıklık geitrmişsin
Blog'un falan var mı takip edelim :)
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my_sweet_shadow 10 yıl
bence havok un gpu hızlandırmasını duyunca nvidia havok a kafa tutmamalı olduğunu anladı diye düşünüyorum. çünkü bugüne kadarki oyunların çoğu havok motoruyla yazılmıştır ayrıca basit olduğu için oyun firmaları physx yerine havok u seçicektir o yüzden nvidia ileride aç kalmayayım diye physx i paylaşıma açabilir karşılığında da havok u gpudan kullanabilir ticaret politikaları bunlar
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Hobar 10 yıl
ne olursa olsun, kim neyi kullanırsa kullansın. ATI ve Nvidia nın ortak desteklediği bir fizik motoru olmadığı sürece bu iş ilerlemez. ATI directx 10.1 destekledi de n'oldu? Nvidia desteklemeyince assasins creed bile yamayla geri çekti desteği. ikisinin ortak bir noktada buluşması şart yoksa bu fizik olayı destekli oyun çıksa bile sağ da solda gerçekçi dalgalanan 3-5 bayraktan öteye geçmez.
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max975 10 yıl
hadi bakalım herşey birbirine girmesinde...
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575m 10 yıl
"kobb"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kardeş helal olsun ya, pek çok kimsenin takip etmekten bile üşendiği bir konuyu açıklıkla anlatmışsın.Kendimi ansiklopedi yada uzun bir makale okuyor havasında hissettim.Zira İntel ne hınzırdır ,geleceğin teknolojisini kendi çıkarları adına törpülemek niyetinde.O da biliyor,geleceğin gpuda olduğunu zaman kazanmaya çalışıyor,sözde bizde havok var deyip alternatif gösterek.Halbuki ortada somut bir adım yok.Sadece rakip olarak görünüyor.Senin
de yazdığın gibi fizik hızlandırmanın sadece cpularda kalmasını istiyor. AMDnin de bu kapitalist firmadan elini çekip Nvidia ile asgari müşterekde buluşmasını diliyorum.
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scutaro 10 yıl
Nvidia physx'i opencl üzerinden ati'nin kullanımına açarsa intel tek kalmış olur ve daha iyi olur sebebi intel gpu üretmediği sürece havoc gelişemeyecek ama ati ve nvidia beraber physx ile oyunları daha ileri seviyelere götürebilir
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dellino 10 yıl
Nvidia Havok desteğini DGC 2006 da açıkladı.
Intel Havok u 2007 Eylül ortalarında satın aldı.
Nvidia Şubat 2008 de Aegia'yı satın aldı.
Nvidia Temmuz 2008 Physx i kullanıma sundu.
Ati Mart 2009 da Havok desteğini tanıttı.
Nvidia Havok desteğini DGC 2006 da tanıttıktan bir yıl sonra Havok Intel tarafından satın alınıyor.
Nvidia kendi teknolojisini geliştirmek için neden Aegia'yı satın aldı? Havok yetersizmiydi? Yoksa; Nvidia Havok desteğinden para kazanamayacağını anladığı için mi bu yola başvurdu?
Ati'nin mevcut finalsal durum içerisinde hiçbir oyun yazılım şirketine benim sistemimi kullanırsan sana şu kadar mali destek veririm deme lüksü yok.
Ati,bu noktada alınabilecek en mantıklı kararı alarak; hiç bir mali külfet getirmeyen ve piyasanın çok büyük bir kısmının tercih ettiği sisteme uyumu tercih etmiştir.
Bana kalırsa Nvidia hırsından dolayı bu işe girmiştir. Ati'nin Physx i desteklemesini istiyorduy sa, işin başında Ati ile bir paylaşıma girmeliydi.
Alolan şu dur ki gerek Havok gerek se Physx sektörün standardı olabilir. Ya BlueRay ve HD-DVD de olduğu gibi fizik sistemlerinin birisi çekilip diğerinine destek verilecek ya da her iki sistem orak bir lisans altına alınarak piyasanın kullanımına sunulacaktır.
İki ayrı sistemin olması biz kullanıcılar için seçim zorluğunu, yapımcılar için de çeşitli kısıtlamalar ve zorlukları beraberinde getirecektir.
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lzerk 10 yıl
kobb; açıklama ve bizi bilgilendirdiğin için teşekkür ederim
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Source 10 yıl
Nvidia physx'i yaygın hale getirmek istiyorsa bu teknolojiyi ATI ninde kullanmasını sağlaması gerkiyor..
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yc#1 10 yıl
Nvidia'nın bu güzide teknolojiyi ATI'yle paylaşıp endüstri standardı haline getirmesi çok önemli, böylece programcıların işi kolaylaşacak ve PhysX Glide'ın 3dfx'in elinde patladığı gibi Nvidia'nın elinde patlamayacak. Tabi Intel de boş durmaz, oyun yapımcısı firmalara on milyonlarca doları akıtır artık.
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laserion 10 yıl
Kobb Kardeşim verdiğin bilgi için çok çok teşekkürler Nvidia yı anladıkça daha çok seviyorum çok akıllıca işler çıkarıyorlar zaten Nvidia geçmemin ana sebebide budur AMD.ATI daha adam akıllı driver çıkaramazken Nvidia OpenCL'asıl sahibi konumundaymış sayende bunuda öğrendik teşekkürler verdiğin bilgiler için.
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alirezzak 10 yıl
Beyler hem Physx hem de Hawok Hem ATI ve hem NVidiada olsun.Hem kart seçimi kolaylaşır hem de daha adaletli olur.Diğer türlü kartların asıl gücünü ölçemeyiz.Forever AMD Forever NVidia Forever rekabet:D
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alito 10 yıl
ati havok'u hd5800 serisinde kullanacak ve nvidia havasını alacaktır. bol havalı günler dilerim :)
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