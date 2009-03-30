Nvidia, OpenCL'i düşünüyor, PhysX için ATi'ye göz kırpıyor

Yarıiletken endüstrisinde firmalar arası rekabet yeni işbirlikleri doğurur mu sorusu tartışıladursun, son günlerde Intel ile sert bir tartışmaya tutuşan ve açılan karşılıklı davalarla mahkemelik olan Nvidia, PhysX teknolojisinin kapılarını rakibi AMD-ATi'nin kullanımına açabilir. Aslında bu gelişmenin kökenleri geçtiğimiz yıla kadar uzanmakta zira PhysX teknolojisini endüstri standardı yapmayı hedefleyen Nvidia, geçtiğimiz sene Havok teknolojisinin kullanımına yönelik olarak Havok (Intel) ve AMD-ATi isimleri birlikte telaffuz edilmeye başlandığında, PhysX teknolojisini açık standart olarak diğer firmaların kullanımına sunabileceği yönünde çeşitli söylemlerle gündeme gelmişti.
AGEIA'yı satın alarak PhysX teknolojisini GeForce 8 serisi ve üstü ekran kartlarına yani CUDA desteği sunan modellerine adapte eden ve pek çok oyun yapımcısını da saflarına çekerek PhysX teknolojisini oyunlara ve oyun motorlarına adapte ettirmeye başlayan Nvidia, PhysX teknolojisini açık bir standart olan OpenCL üzerinden rakibi AMD-ATi'nin kullanımına da açabilir. Nvidia'nın PhysX teknolojisinden sorumlu ürün yöneticisi Nadeem Mohammad verdiği bir demecinde mimarinin OpenCL üzerinden hızlanmaya olanak tanıdığını, Khronos grubuyla yakın bir çalışma içerisinde olduklarını ve gelecekte Nvidia'nın OpenCL kullanımına geçmesinin de ihtimaller dahilinde yer aldığını belirtti. Tabii bu açıklamayla birlikte gözler tekrar AMD-ATi cephesine çevrilmiş durumda.
Bilindiği üzere AMD-ATi, fizik teknolojileri için geçtiğimiz yıllarda Intel tarafından satın alınan Havok firması ile çalışıyor ve firmanın mevcut şartlar altında CPU hızlandırmasına olanak tanıyan teknolojisinin GPU hızlandırma ile çalışacak şekilde geliştirilmesine ortaklık ediyor. Nvidia'nın bu girişimi AMD-ATi cephesinde yakın gelecekte olumlu karşılanır ve kabul görür mü bilinmez ama Intel-Nvidia tartışmasının ulaşacağı nokta, iki firmanın sahip olduğu teknolojilerin kullanımı açısından farklı gelişmeleri de gündeme getirebilir.
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Ati physx desteğini kullanırsa nvidia'yı sollama lüksüne sahip.
Atini çıkardığı yeni nesil ekran kartlarının bellek ve cpu hızları nvidia kartlardan ortalama olarak değeri daha yüksektir. eğer ati bu desteği alırsa Ati HD5000 serilerini... artık kim tutarsa:)
Blog'un falan var mı takip edelim :)
Kardeş helal olsun ya, pek çok kimsenin takip etmekten bile üşendiği bir konuyu açıklıkla anlatmışsın.Kendimi ansiklopedi yada uzun bir makale okuyor havasında hissettim.Zira İntel ne hınzırdır ,geleceğin teknolojisini kendi çıkarları adına törpülemek niyetinde.O da biliyor,geleceğin gpuda olduğunu zaman kazanmaya çalışıyor,sözde bizde havok var deyip alternatif gösterek.Halbuki ortada somut bir adım yok.Sadece rakip olarak görünüyor.Senin
de yazdığın gibi fizik hızlandırmanın sadece cpularda kalmasını istiyor. AMDnin de bu kapitalist firmadan elini çekip Nvidia ile asgari müşterekde buluşmasını diliyorum.
Intel Havok u 2007 Eylül ortalarında satın aldı.
Nvidia Şubat 2008 de Aegia'yı satın aldı.
Nvidia Temmuz 2008 Physx i kullanıma sundu.
Ati Mart 2009 da Havok desteğini tanıttı.
Nvidia Havok desteğini DGC 2006 da tanıttıktan bir yıl sonra Havok Intel tarafından satın alınıyor.
Nvidia kendi teknolojisini geliştirmek için neden Aegia'yı satın aldı? Havok yetersizmiydi? Yoksa; Nvidia Havok desteğinden para kazanamayacağını anladığı için mi bu yola başvurdu?
Ati'nin mevcut finalsal durum içerisinde hiçbir oyun yazılım şirketine benim sistemimi kullanırsan sana şu kadar mali destek veririm deme lüksü yok.
Ati,bu noktada alınabilecek en mantıklı kararı alarak; hiç bir mali külfet getirmeyen ve piyasanın çok büyük bir kısmının tercih ettiği sisteme uyumu tercih etmiştir.
Bana kalırsa Nvidia hırsından dolayı bu işe girmiştir. Ati'nin Physx i desteklemesini istiyorduy sa, işin başında Ati ile bir paylaşıma girmeliydi.
Alolan şu dur ki gerek Havok gerek se Physx sektörün standardı olabilir. Ya BlueRay ve HD-DVD de olduğu gibi fizik sistemlerinin birisi çekilip diğerinine destek verilecek ya da her iki sistem orak bir lisans altına alınarak piyasanın kullanımına sunulacaktır.
İki ayrı sistemin olması biz kullanıcılar için seçim zorluğunu, yapımcılar için de çeşitli kısıtlamalar ve zorlukları beraberinde getirecektir.