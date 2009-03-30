Nvidia, OpenCL'i düşünüyor, PhysX için ATi'ye göz kırpıyor

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Yarıiletken endüstrisinde firmalar arası rekabet yeni işbirlikleri doğurur mu sorusu tartışıladursun, son günlerde Intel ile sert bir tartışmaya tutuşan ve açılan karşılıklı davalarla mahkemelik olan Nvidia, PhysX teknolojisinin kapılarını rakibi AMD-ATi'nin kullanımına açabilir. Aslında bu gelişmenin kökenleri geçtiğimiz yıla kadar uzanmakta zira PhysX teknolojisini endüstri standardı yapmayı hedefleyen Nvidia, geçtiğimiz sene Havok teknolojisinin kullanımına yönelik olarak Havok (Intel) ve AMD-ATi isimleri birlikte telaffuz edilmeye başlandığında, PhysX teknolojisini açık standart olarak diğer firmaların kullanımına sunabileceği yönünde çeşitli söylemlerle gündeme gelmişti.

AGEIA'yı satın alarak PhysX teknolojisini GeForce 8 serisi ve üstü ekran kartlarına yani CUDA desteği sunan modellerine adapte eden ve pek çok oyun yapımcısını da saflarına çekerek PhysX teknolojisini oyunlara ve oyun motorlarına adapte ettirmeye başlayan Nvidia, PhysX teknolojisini açık bir standart olan OpenCL üzerinden rakibi AMD-ATi'nin kullanımına da açabilir. Nvidia'nın PhysX teknolojisinden sorumlu ürün yöneticisi Nadeem Mohammad verdiği bir demecinde mimarinin OpenCL üzerinden hızlanmaya olanak tanıdığını, Khronos grubuyla yakın bir çalışma içerisinde olduklarını ve gelecekte Nvidia'nın OpenCL kullanımına geçmesinin de ihtimaller dahilinde yer aldığını belirtti. Tabii bu açıklamayla birlikte gözler tekrar AMD-ATi cephesine çevrilmiş durumda.

Bilindiği üzere AMD-ATi, fizik teknolojileri için geçtiğimiz yıllarda Intel tarafından satın alınan Havok firması ile çalışıyor ve firmanın mevcut şartlar altında CPU hızlandırmasına olanak tanıyan teknolojisinin GPU hızlandırma ile çalışacak şekilde geliştirilmesine ortaklık ediyor. Nvidia'nın bu girişimi AMD-ATi cephesinde yakın gelecekte olumlu karşılanır ve kabul görür mü bilinmez ama Intel-Nvidia tartışmasının ulaşacağı nokta, iki firmanın sahip olduğu teknolojilerin kullanımı açısından farklı gelişmeleri de gündeme getirebilir.