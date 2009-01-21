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Nvidia, Quadro CX'in kutu içeriğine Adobe Premiere Pro CS4 yazılımını ekledi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia, Quadro CX'in kutu içeriğine Adobe Premiere Pro CS4 yazılımını ekledi
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Quadro serisi ekran kartlarıyla profesyonellere (mimarlar, tasarımcılar ve mühendisler gibi) yönelik özel çözümler hazırlayan Nvidia, geçtiğimiz aylarda Quadro CX adını verdiği yeni ekran kartını duyurmuştu. Lider yazılım üreticilerinden Adobe'un Creative Suite 4 isimli uygulama paketi için geliştirilen ve optimize edilen ekran kartını kriz döneminde daha çekici bir hale getirmek isteyen firma, önemli bir adım attı.

Nvidia yaptığı açıklamayla Quadro CX modelinin kutu içeriğine Adobe Premiere Pro CS4'ü eklediğini duyurdu. Amerika'da bugün devreye girecek kampanya çerçevesinde kutu içeriğine Adobe Premiere Pro CS4'ün dahil edildiği Quadro CX ekran kartı, 1999$'a kullanıcılarla buluşacak. Gelen bilgilere göre bahsi geçen fiyat, ekran kartı ve yazılımının ayrı alınmasında doğacak maliyete kıyasla 800$ daha ucuz.

Nvidia'nın GT200 GPU'sunun kullanan Quadro CX ekran kartında 1.5GB GDDR3 bellek yer alıyor. HD Videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen profesyonel çözümün, gelişmiş efektlerde 4 kata varan oranda hız kazandırdığı belirtiliyor. Özellikle video endüstrisinde çalışan profesyonellerin ilgi göstermesi beklenen kampanyanın 31 Mart'a kadar süreceği sonrasında ise fiyatın 2299$ olacağı bildiriliyor.


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StreamRolleR 10 yıl
1man1ac 21.01.2009 Saat: 11:48
quadro ekran kartlarıyla oyun oynandığını sanan, premierin ne işe yaradığını bilmeyen, hayatında bir kere bile orjinal yazılım almamış bir sürü gereksiz, post kasmak için birsürü gereksiz yorum yapar şimdi
:)))
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yenerbalcı 10 yıl
1 üret 15-20 ye sat düşüncesinden vazgeçmeleri lazım
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Hobar 10 yıl
quadro ekran kartlarıyla oyun oynandığını sanan, premierin ne işe yaradığını bilmeyen, hayatında bir kere bile orjinal yazılım almamış bir sürü gereksiz, post kasmak için birsürü gereksiz yorum yapar şimdi
.
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XivA 10 yıl
evet evet hemen bir tane sipariş verip bir tane de eşe dosta alalım belki kalmaz. ya yapmayın allah aşkına bu kartın lazım olduğu firma 500-1000 usd pahalı mahalı bakmaz. siz kaç kişi gördüğnüz 3,500 tl lik ekran kartı kullanan.
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max975 10 yıl
eee iş başa düştü artık kardan düşüp satmak gerekecek
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sampiyon bilo 10 yıl

Orjinalden alıntı: XivA

evet evet hemen bir tane sipariş verip bir tane de eşe dosta alalım belki kalmaz. ya yapmayın allah aşkına bu kartın lazım olduğu firma 500-1000 usd pahalı mahalı bakmaz. siz kaç kişi gördüğnüz 3,500 tl lik ekran kartı kullanan.

Eğer bunu bir firma alacak olsa bir tane almaz.Grafik tasarım firmasında 1 bilgisayar yokki.Toplu alımlarda inanılmaz bir kar olur.
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DarkSidesOfMe 10 yıl
bu işle ilgilenen kişiler için bulunmaz bir fırsat
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sampiyon bilo 10 yıl
Gerçekten güzel bir kampanya.Bu fırsat kaçmaz.800$ kar.Ne demek.Onunla Corei7 veya 2 tane phenom 2 alınır.
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