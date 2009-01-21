Nvidia, Quadro CX'in kutu içeriğine Adobe Premiere Pro CS4 yazılımını ekledi

Tam Boyutta Gör

Quadro serisi ekran kartlarıyla profesyonellere (mimarlar, tasarımcılar ve mühendisler gibi) yönelik özel çözümler hazırlayan Nvidia, geçtiğimiz aylarda Quadro CX adını verdiği yeni ekran kartını duyurmuştu. Lider yazılım üreticilerinden Adobe'un Creative Suite 4 isimli uygulama paketi için geliştirilen ve optimize edilen ekran kartını kriz döneminde daha çekici bir hale getirmek isteyen firma, önemli bir adım attı.

Nvidia yaptığı açıklamayla Quadro CX modelinin kutu içeriğine Adobe Premiere Pro CS4'ü eklediğini duyurdu. Amerika'da bugün devreye girecek kampanya çerçevesinde kutu içeriğine Adobe Premiere Pro CS4'ün dahil edildiği Quadro CX ekran kartı, 1999$'a kullanıcılarla buluşacak. Gelen bilgilere göre bahsi geçen fiyat, ekran kartı ve yazılımının ayrı alınmasında doğacak maliyete kıyasla 800$ daha ucuz.

Nvidia'nın GT200 GPU'sunun kullanan Quadro CX ekran kartında 1.5GB GDDR3 bellek yer alıyor. HD Videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen profesyonel çözümün, gelişmiş efektlerde 4 kata varan oranda hız kazandırdığı belirtiliyor. Özellikle video endüstrisinde çalışan profesyonellerin ilgi göstermesi beklenen kampanyanın 31 Mart'a kadar süreceği sonrasında ise fiyatın 2299$ olacağı bildiriliyor.