    Adobe abonelik iptalindeki ceza nedeniyle 150 milyon dolar tazminat ödeyecek

    Uzun yıllardır belirli hizmetleri için abonelik sistemini sürdüren Adobe, iptal etmek isteyenlere ağır şartlar sununca Bakanlık tarafından dev bir tazminat cezasına çarptırıldı.

    Bugün yazılım dünyasında tek seferlik satın alımlardan ziyade abonelik modeli geliştiricilere daha ciddi bir gelir kalemi oluşturuyor. Haliyle geliştiriciler de abonelerinin kendilerini bırakmaması için mümkün olan her yolu deniyor.

    Adobe cezayı yedi

    Son dönemde kullanıcıların en çok şikâyet ettikleri konu abone olduktan sonra iptal süreçlerinin çok zor olması. Platformlar abonelerin çıkış yolunu bulamaması için adeta katmanların altına saklıyor ya da gereksiz soru süreçleriyle karşı tarafı vazgeçirmeye çalışıyor.

    Adobe firması da 2024 yılında açılan bir dava sonucunda ABD Adalet Bakanlığı ve Federal Ticaret Komisyonu ile uzlaşmayı kabul etti. Firma Bakanlığa 75 milyon dolar ödeyecekken mağdur olan kullanıcılara da 75 milyon dolar değerinde hizmet hediye edecek.

    Dava konusu firmanın belirli kampanyalarla kullanıcıları çektiği aylık ödemeli yıllık abonelik seçeneği. Kullanıcı eğer aboneliği iptal etmek isterse sunulan faydalar hesap ediliyor ve ciddi bir iptal ücreti isteniyor. Adobe bu iptal ücretini kampanya sırasında yaşadığı maddi kayıplara dayandırıyor.

    Mahkeme kararı sonrasında Adobe bu seçeneği 14 günlük bir cayma süresi ile değiştirdi. Aboneler 14 gün içerisinde iptal etmek isterse herhangi bir iptal ücreti ödemiyor ancak 14 gün geçtikten sonra iptal ederse ceza ödemek zorunda.

