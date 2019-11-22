Nvidia RTX 2080 Ti Super ufukta görüldü

Nvidia Turing mimarisiyle üst segmentte kendisiyle rekabet içerisinde. Henüz AMD’den gerekli cevabın gelmediği RTX 2080 serisine uzun süredir konuşulan güncelleme geleceğe benziyor. Son gelen sızıntılarda RTX 2080 Ti’a yer verildi.
RTX 2080 Ti Super
Nvidia’nın olası bir RTX 2080 Ti Super modeli tamamı açık TU102 GPU’suyla gelmesi gerektiği için RTX Titan’ın önünü kesme ihtimaline karşı şüpheyle bakılan bir karttı. Buna karşın son sızıntıya göre yeşil ekip tamamı açık TU102 GPU’sunu kalbinde barındıracak model üzerinde mesai harcıyor olabilir.
Tahminen 1700 MHz civarı tepe frekansta görev yapacak TU102 yongasında 4608 CUDA, 576 Tensor, 72 RT çekirdeği ve 288 doku ünitesinin yanı sıra 96 ROP birimi bulunacak. Bellek konusunda ise henüz belirsizlik hakim. 16 Gbps hızda görev yapacak VRAM birimlerinin kapasitesi RTX Titan’a engel olmamak amacıyla 11 GB kapasite ile sınırlı tutulabilir. Bellek veri yolu ise 352 bit’e çekileceğe benziyor.
Ayrıca Bkz. "Nvidia mobil GPU’larını Super’le güncellemeye hazırlanıyor"
GDDR6 tipte olacak yongaların bu denli yüksek hıza ulaşabilmesi için iş ortaklarının mevcut RTX 2080 PCB’sini güncellemesi gerekeceğe benziyor. Bu da fiyatları biraz daha yukarıya çekebilir.
https://wccftech.com/nvidia-geforce-rtx-2080-ti-full-tu102-gpu-16-gbps-gddr6-memory/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
HEM 2080Ti sahipleri komplekse girecek 3080-3080ti alacak..
Hemde yeni müşteriler 3070~ 2080ti yi yakalamış diyecek bir sürü yeni kart alacak.
bu kart yazın amd'nin rdna2 mimarili kartlarının es kaza 2080 ti'yi geçme ihtimali için çıkıyor.daha yazın amd gelecek geçemeyecek falan 2021'de ah çıkarayım bari diye yeni mimari çıkaracak nvidia.
lakin şu durumda eğer spesifikasyonlarla ilgili öngörüleri mevcut olan 2080Ti üzerinden doğru okuyorsam arada öyle 2080Ti sahiplerinin overclock ile aşmaları pek mümkün olmayacak bir fark oluşacak gibi görünüyor. bu cidden aymazlığın, terbiyesizliğin dik alası, müşterisini keriz yerine koymanın tillahı.
NVIDIA bu haysiyetsizce hareketlerine daha ne kadar devam edebileceğini sanıyor merak içerisindeyim? AMD RX 5700'ler tıpkı CPU pazarında Intel'i zorda bıraktığı gibi PC GPU pazarında da NVIDIA'nın ensesinde olduğunu gösterdi. fanboyluğun hiç lüzumu yok bu konuda, kendisini söğüşlenebilir eşek yerine koyacak olanlar hariç tabi. onlar fanboyluğa kaldıkları yerden devam edebilirler.
Önemli olan fiyat. Bakalım Super modelini 2080Ti MSRP fiyatından pazara sunup 2080Ti için bir indirim gelecek mi?
2 Üye, 2 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
2051 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
nvidia rtx 2080 ti super, nvidia turing ve