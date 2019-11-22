Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nvidia RTX 2080 Ti Super ufukta görüldü

    Turing GPU’lu kartlarını Super’le güncelleyen Nvidia sızıntıya göre uzun süredir donanım dünyasında konuşulan tepe modelin hazırlığını yapıyor.
    14 sa. (Son Güncelleme: 6 sa.)
    2,1b
    4
    18
    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Nvidia RTX 2080 Ti Super ufukta görüldü
    Tam Boyutta Gör

    Nvidia Turing mimarisiyle üst segmentte kendisiyle rekabet içerisinde. Henüz AMD’den gerekli cevabın gelmediği RTX 2080 serisine uzun süredir konuşulan güncelleme geleceğe benziyor. Son gelen sızıntılarda RTX 2080 Ti’a yer verildi.

    RTX 2080 Ti Super

    Nvidia’nın olası bir RTX 2080 Ti Super modeli tamamı açık TU102 GPU’suyla gelmesi gerektiği için RTX Titan’ın önünü kesme ihtimaline karşı şüpheyle bakılan bir karttı. Buna karşın son sızıntıya göre yeşil ekip tamamı açık TU102 GPU’sunu kalbinde barındıracak model üzerinde mesai harcıyor olabilir.

     

    Tahminen 1700 MHz civarı tepe frekansta görev yapacak TU102 yongasında 4608 CUDA, 576 Tensor, 72 RT çekirdeği ve 288 doku ünitesinin yanı sıra 96 ROP birimi bulunacak. Bellek konusunda ise henüz belirsizlik hakim. 16 Gbps hızda görev yapacak VRAM birimlerinin kapasitesi RTX Titan’a engel olmamak amacıyla 11 GB kapasite ile sınırlı tutulabilir. Bellek veri yolu ise 352 bit’e çekileceğe benziyor.

    Ayrıca Bkz. "Nvidia mobil GPU’larını Super’le güncellemeye hazırlanıyor"

    GDDR6 tipte olacak yongaların bu denli yüksek hıza ulaşabilmesi için iş ortaklarının mevcut RTX 2080 PCB’sini güncellemesi gerekeceğe benziyor. Bu da fiyatları biraz daha yukarıya çekebilir.



    https://wccftech.com/nvidia-geforce-rtx-2080-ti-full-tu102-gpu-16-gbps-gddr6-memory/ Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Conar-XP 13 sa. yeni yorumcu en beğenilen
    Başlıkta Super yazısı exik olunca insanlar eski habere yorum yapılıp üste çıkmış sanıp ilgilenmeyebilir.
    1 Yanıt Yanıtla +16
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    AribyAriana 13 sa.
    Bir de mesai harcıyorlarmış. Adamlar iki sene önce ellerinde yer alan teknolojiyi piyasaya sürecekler. 'Usta, Patron dedi ki hani kapattığımız o çekirdekler vardı ya onu açmanın zamanı gelmiş.'
    Bir de mesai harcıyorlarmış. Adamlar iki sene önce ellerinde yer alan teknolojiyi piyasaya sürecekler. 'Usta, Patron dedi ki hani kapattığımız o çekirdekler va...
    Devamını Gör
    Yanıtla +15
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    WmGMD 13 sa.
    başlıkta bir super eksik gibi
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Timeguard 4 sa.
    Superle yoğurdun son kaymağını yiyip yarı fiyatına benzer hızda RTX 3070 çıkaracak.







    HEM 2080Ti sahipleri komplekse girecek 3080-3080ti alacak..



    Hemde yeni müşteriler 3070~ 2080ti yi yakalamış diyecek bir sürü yeni kart alacak.





    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Wilson Fisk 2 sa. Timeguard
    ama bütün sırrı bozdun ya.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    AskN0More 6 sa.
    millet 2080 superleri bekledi durdu fakat 5-6 fps farketti. yine oyle birşey olacagını umabiliriz. bakalım görelim.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    sniper23 9 sa.
    2080 Ti SUPER KAZIK
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Psikobat 10 sa.
    Hani Ti nin superi gelmeyecek diye açıklama yapılmamışmıydı ?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    burakdc 11 sa.
    Bunun birde asus rog strix ozellestirmeli olanindan almak lazim
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Boldrex 12 sa.
    Başlık eksik ama anlamadım konu Nvidia ampere serisi çıkaracaktı seneye o zaman bu karta gerek varmı bi araba parasıdır bu
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Wilson Fisk 9 sa. Boldrex
    daha çok beklersiniz ampere.hopper bir kere oyunculara gelecek olanı o da gelir mi sence 2020'de?taht sağlam adam niye çıkarsın kart mart.

    bu kart yazın amd'nin rdna2 mimarili kartlarının es kaza 2080 ti'yi geçme ihtimali için çıkıyor.daha yazın amd gelecek geçemeyecek falan 2021'de ah çıkarayım bari diye yeni mimari çıkaracak nvidia.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Red_devil33 12 sa.
    Hoho
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 13 sa.
    ayy bi heyecan bastı beni :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    UnicornKnight 13 sa.
    elimdeki mevcut rtx 2080 (EVGA XC Ultra Gaming Rev 2.) son derece iyi bir overclock potansiyelini haiz olmasaydı (voltaj arttırmadan +1000MHz Memory +100MHz GPU) ve bu sayede 2080 Super eşdeğerinin overclock'suz değerlerini sağlayamıyor olsaydı Super'ler çıktığında yaşadığım hayalkırıklığı hali hazırda yaşadığımdan çok daha büyük olacaktı.

    lakin şu durumda eğer spesifikasyonlarla ilgili öngörüleri mevcut olan 2080Ti üzerinden doğru okuyorsam arada öyle 2080Ti sahiplerinin overclock ile aşmaları pek mümkün olmayacak bir fark oluşacak gibi görünüyor. bu cidden aymazlığın, terbiyesizliğin dik alası, müşterisini keriz yerine koymanın tillahı.

    NVIDIA bu haysiyetsizce hareketlerine daha ne kadar devam edebileceğini sanıyor merak içerisindeyim? AMD RX 5700'ler tıpkı CPU pazarında Intel'i zorda bıraktığı gibi PC GPU pazarında da NVIDIA'nın ensesinde olduğunu gösterdi. fanboyluğun hiç lüzumu yok bu konuda, kendisini söğüşlenebilir eşek yerine koyacak olanlar hariç tabi. onlar fanboyluğa kaldıkları yerden devam edebilirler.
    1 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    oup59 12 sa. UnicornKnight
    Konuşulanlar doğru ise Titan RTX modelinin bellek mikktarı azaltılmış hali olacak. Oyuncu serisi kart olduğundan dolayı daha hızlı bellek de kullanırsa fark iyice açılır. Hızlı bellek kullanımı performansa çok olumlu katkı yapıyor.



    Önemli olan fiyat. Bakalım Super modelini 2080Ti MSRP fiyatından pazara sunup 2080Ti için bir indirim gelecek mi?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Conar-XP 13 sa. yeni yorumcu en beğenilen
    Başlıkta Super yazısı exik olunca insanlar eski habere yorum yapılıp üste çıkmış sanıp ilgilenmeyebilir.
    1 Yanıt Yanıtla +16
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    northwood 6 sa. Conar-XP
    Sağolun hocam düzelttim
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Moueson +410 bkadem +348 12 Angry Men +336 WuLKaS +231 commandx +225 Leipold +198 Yürüyen Hoparlör +162 McLaren64 +147 1ses1 +119 Virinom +108
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
    2 Üye, 2 Misafir

    İLGİ DÜZEYİ
    2051 TIK

    HABERİN ETİKETLERİ
    nvidia rtx 2080 ti super, nvidia turing ve
    4 etiket daha nvidia tu102 Ekran Kartı Donanım Metehan Göktaş
    Facebook Sayfası260,7b
    Twitter Profili77,3b
    YouTube Kanalı257b
    RSS Yayını
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 sa. Twitter artık iki faktörlü kimlik doğrulaması için telefon numarası istemeyecek 5 sa. Galaxy S11 nasıl olacak? Render görselleri muhtemel Galaxy S11 tasarımını ortaya koydu 5 sa. General Motors'un ilk elektrikli kamyonu 2021'de yollara çıkabilir 5 sa. Snapchat, FaceApp benzeri yaşlandırma ve gençleştirme filtresini kullanıma sundu 6 sa. Huawei yeni MateBook D dizüstü bilgisayarının tanıtım tarihini açıkladı 6 sa. Microsoft kablosuz kulaklığı Surface Earbuds'ın çıkış tarihini erteledi 7 sa. Rusya'da, Rus yazılımı olmayan teknolojik cihazların satışı yasaklandı 7 sa. Samsung SDI ve BMW arasında 3.2 milyar dolarlık dev batarya anlaşması 8 sa. Pil sorunu olmayan akıllı saat | Huawei Watch GT2 8 sa. Sanayi ve Teknoloji Bakanı: "Türkiye, mobil uygulama pazarının kilit oyuncusu olabilir" 8 sa. PS Store'da Black Friday indirimleri başladı: RDR 2, Metro Exodus, Resident Evil 2... 9 sa. Elon Musk'a soğuk duş: Tesla Cybertruck'ın zırhlı camları ilk denemede kırıldı 9 sa. Türkiye Uzay Ajansı'nın 123 kişilik kadrosu belli oldu 10 sa. Humble Bundle, yeni bir ücretsiz oyunla aramıza döndü! 10 sa. Asus ROG Strix Go 2.4 oyuncu kulaklığı yapay zekâ ile gürültü engelliyor 11 sa. Karar Resmi Gazete'de: Depolardaki akaryakıtın kalitesi takip edilecek 11 sa. Londra’da inşa edilecek Citicape House binası, yılda sekiz ton karbon yakalayacak 12 sa. Üst seviyeye konumlanacak Galaxy A71 karşınızda 13 sa. Tesla Cybertruck elektrikli pickup, ilginç tasarımı ve 800 km menziliyle geldi 13 sa. Intel işlemci pazarındaki talebe yetişemiyor 14 sa. GÖRÜNTÜLENEN Nvidia RTX 2080 Ti Super ufukta görüldü Sonraki Half-Life: Alyx sistem gereksinimleri, ekran görüntüleri ve ilk fragman karşınızda 23 sa. Bitcoin kritik seviyelere indi, ayı tedirginliği başladı 1 gün Casper’da Sürpriz Cuma indirimleri başlıyor 1 gün Trump, 2013 yılından beri Mac Pro modelleri üreten Apple fabrikasını yeniymiş gibi açtı 1 gün Araştırmacılar, sıvı ve kir itme özelliği bulunan beton geliştirdi 1 gün Dünyanın en hızlı traktöründen yeni rekor: Tam 247 km/s 1 gün PayPal, alışveriş platformu Honey şirketini 4 milyar dolara satın aldı 1 gün Google Duplex ile artık sinema bileti alınabiliyor 1 gün Microsoft'un e-posta servisi Outlook'a, Gmail entegrasyonu geliyor 1 gün NATO lideri: Uzay, yeni 'harekat alanı' olacak 1 gün Black Friday İndirimleri İçin İp Uçları 1 gün Netflix, The Witcher dizisinin yeni afişini paylaştı 1 gün Maybach lüksü artık SUV sınıfında: Mercedes-Maybach GLS 600 tanıtıldı 1 gün Telegram'ın kurucusu Pavel Durov: WhatsApp'ı telefonunuzdan silin! 1 gün PlayStation 5 için gündeme gelen "kartuş" bilmecesi çözüldü 1 gün 2si1 | Disney+'a ilk günde 10 milyon abone 1 gün Xiaomi'nin 4.000 mAh pili 17 dakikada dolduran hızlı şarj teknolojisi 2020'de geliyor 1 gün Samsung Galaxy S11 kullanıcıları 60 ve 120 Hz arasında seçim yapabilecek 1 gün Corsair'den Mac çıkarması | iCue Mac OS sürümü yayınlandı 1 gün Volkswagen'den Türkiye açıklaması: “bir harp meydanının yanına temel atmayacağız” Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Astral Chain İnceleme Puanları ve Çıkış Fragmanı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Redmi Note 8 Pro [ANAKONU]
    DH Forum
    Sıfır araç teslim alma raconu
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim