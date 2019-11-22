Nvidia RTX 2080 Ti Super ufukta görüldü

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Nvidia Turing mimarisiyle üst segmentte kendisiyle rekabet içerisinde. Henüz AMD’den gerekli cevabın gelmediği RTX 2080 serisine uzun süredir konuşulan güncelleme geleceğe benziyor. Son gelen sızıntılarda RTX 2080 Ti’a yer verildi.

RTX 2080 Ti Super

Nvidia’nın olası bir RTX 2080 Ti Super modeli tamamı açık TU102 GPU’suyla gelmesi gerektiği için RTX Titan’ın önünü kesme ihtimaline karşı şüpheyle bakılan bir karttı. Buna karşın son sızıntıya göre yeşil ekip tamamı açık TU102 GPU’sunu kalbinde barındıracak model üzerinde mesai harcıyor olabilir.

Tahminen 1700 MHz civarı tepe frekansta görev yapacak TU102 yongasında 4608 CUDA, 576 Tensor, 72 RT çekirdeği ve 288 doku ünitesinin yanı sıra 96 ROP birimi bulunacak. Bellek konusunda ise henüz belirsizlik hakim. 16 Gbps hızda görev yapacak VRAM birimlerinin kapasitesi RTX Titan’a engel olmamak amacıyla 11 GB kapasite ile sınırlı tutulabilir. Bellek veri yolu ise 352 bit’e çekileceğe benziyor.

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GDDR6 tipte olacak yongaların bu denli yüksek hıza ulaşabilmesi için iş ortaklarının mevcut RTX 2080 PCB’sini güncellemesi gerekeceğe benziyor. Bu da fiyatları biraz daha yukarıya çekebilir.

https://wccftech.com/nvidia-geforce-rtx-2080-ti-full-tu102-gpu-16-gbps-gddr6-memory/