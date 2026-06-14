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Tam Boyutta Gör Gears of War: E-Day PC sistem gereksinimleri belli oldu. Unreal Engine 5 ile geliştirilen oyun görsel olarak etkileyici ve yüksek donanım gerektirmiyor. Bununla birlikte, devasa 130 GB kullanılabilir SSD alanına ihtiyaç duyuyor.

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Gears of War: E-Day, ilk Gears of War oyunundan on dört yıl öncesinde geçiyor. Savaş kahramanları Marcus Fenix ​​ve Dom Santiago, yeni bir kabusla (Locust Sürüsü) yüzleşmek için eve dönüyor. Bu yeraltı canavarları, grotesk ve acımasız bir şekilde, insanlığı kuşatarak yer altından çıkıyor.

Gears of War: E-Day, modernize edilmiş kontroller ve hareket mekaniğiyle, Gears'ın imzası olan siper tabanlı hissi korurken, mücadeleyi daha akıcı hale getirecek. Oyuncular zıplayabilecek, atlayabilecek, kayabilecek ve düşmanlarını yandan kuşatabilecek.

Gears of War: E-Day PC sistem gereksinimleri

Tam Boyutta Gör Oyunu çalıştırmak için PC oyuncularının en az AMD Ryzen 5 2600X veya Intel Core i7-6850K/i5-10400 işlemciye, 12 GB RAM'e ve NVIDIA GeForce RTX 2060 ve daha yeni bir ekran kartına ihtiyacı olacak. Oyun ayrıca 130 GB boş disk alanı gerektirecek ve SSD’de çalışacak. Geliştiriciler AMD Ryzen 5 5600 veya Intel Core i5-11600K işlemciye, 16 GB RAM'e ve NVIDIA GeForce RTX 5060 veya AMD Radeon RX9060XT ekran kartı olmasını öneriyor.

Ne yazık ki, bu PC özelliklerinin hedeflediği grafik ayarları, çözünürlük ve kare hızı belli değil. Oyunun çıkışına yakın daha detaylı PC sistem gereksinimlerinin açıklanması bekleniyor. Steam’de listelenen Gears of War: E-Day minimum ve önerilen sistem gereksinimleri şu şekilde:

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit 22H 19045.7291

İşlemci: AMD Ryzen 5 2600X / Intel i7‑6850K / Intel i5‑10400

Bellek: 12 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 5050 / NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 6600 / Radeon RX 9060 / Intel A580

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 130 GB kullanılabilir alan

Diğer: SSD önerilir

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 11 64bit (25H2) ve daha yeni sürüm

İşlemci: AMD Ryzen 5 5600 / Intel i5-11600K

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 5060 / NVIDIA GeForce RTX 3060ti / AMD Radeon RX 6700 XT / Radeon RX 9060 XT / Intel B580

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 130 GB kullanılabilir alan

Stüdyo ayrıca oyunun şu özelliklere sahip olduğunu paylaştı:

Çerçevesiz/özel/pencereli ekran modları

Uygun donanımlarda sınırsız kare hızı

Oyun ve menüler için ultra geniş ekran desteği (21:9 ve 32:9)

Klavye/fare/kontrolcü yeniden eşleme

HDR10 ve donanım tabanlı ışın izleme teknolojisiyle desteklenen aydınlatma, yansımalar ve gölgeler

El konsolları için tam optimizasyon (Steam Deck, Xbox Ally ve Xbox Ally X)

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Gears of War: E-Day PC sistem gereksinimleri açıklandı

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