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    Gears of War: E-Day PC sistem gereksinimleri belli oldu

    Microsoft, yeni Gears of War oyunu için resmî PC sistem gereksinimlerini açıkladı. Gears of War: E-Day, 6 Ekim'de PC ve yeni nesil Xbox konsollara geliyor ve Unreal Engine 5 ile çalışacak.

    Gears of War: E-Day PC sistem gereksinimleri Tam Boyutta Gör
    Gears of War: E-Day PC sistem gereksinimleri belli oldu. Unreal Engine 5 ile geliştirilen oyun görsel olarak etkileyici ve yüksek donanım gerektirmiyor. Bununla birlikte, devasa 130 GB kullanılabilir SSD alanına ihtiyaç duyuyor.

    Gears of War: E-Day, ilk Gears of War oyunundan on dört yıl öncesinde geçiyor. Savaş kahramanları Marcus Fenix ​​ve Dom Santiago, yeni bir kabusla (Locust Sürüsü) yüzleşmek için eve dönüyor. Bu yeraltı canavarları, grotesk ve acımasız bir şekilde, insanlığı kuşatarak yer altından çıkıyor.

    Gears of War: E-Day, modernize edilmiş kontroller ve hareket mekaniğiyle, Gears'ın imzası olan siper tabanlı hissi korurken, mücadeleyi daha akıcı hale getirecek. Oyuncular zıplayabilecek, atlayabilecek, kayabilecek ve düşmanlarını yandan kuşatabilecek.

    Gears of War: E-Day PC sistem gereksinimleri

    Gears of War: E-Day kaç gb & minimum sistem gereksinimleri Tam Boyutta Gör
    Oyunu çalıştırmak için PC oyuncularının en az AMD Ryzen 5 2600X veya Intel Core i7-6850K/i5-10400 işlemciye, 12 GB RAM'e ve NVIDIA GeForce RTX 2060 ve daha yeni bir ekran kartına ihtiyacı olacak. Oyun ayrıca 130 GB boş disk alanı gerektirecek ve SSD’de çalışacak. Geliştiriciler AMD Ryzen 5 5600 veya Intel Core i5-11600K işlemciye, 16 GB RAM'e ve NVIDIA GeForce RTX 5060 veya AMD Radeon RX9060XT ekran kartı olmasını öneriyor.

    Ne yazık ki, bu PC özelliklerinin hedeflediği grafik ayarları, çözünürlük ve kare hızı belli değil. Oyunun çıkışına yakın daha detaylı PC sistem gereksinimlerinin açıklanması bekleniyor. Steam’de listelenen Gears of War: E-Day minimum ve önerilen sistem gereksinimleri şu şekilde:

    Minimum sistem gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit 22H 19045.7291
    • İşlemci: AMD Ryzen 5 2600X / Intel i7‑6850K / Intel i5‑10400
    • Bellek: 12 GB RAM
    • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 5050 / NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 6600 / Radeon RX 9060 / Intel A580
    • DirectX: Sürüm 12
    • Depolama: 130 GB kullanılabilir alan
    • Diğer: SSD önerilir

    Önerilen sistem gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: Windows 11 64bit (25H2) ve daha yeni sürüm
    • İşlemci: AMD Ryzen 5 5600 / Intel i5-11600K
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 5060 / NVIDIA GeForce RTX 3060ti / AMD Radeon RX 6700 XT / Radeon RX 9060 XT / Intel B580
    • DirectX: Sürüm 12
    • Depolama: 130 GB kullanılabilir alan

    Stüdyo ayrıca oyunun şu özelliklere sahip olduğunu paylaştı:

    • Çerçevesiz/özel/pencereli ekran modları
    • Uygun donanımlarda sınırsız kare hızı
    • Oyun ve menüler için ultra geniş ekran desteği (21:9 ve 32:9)
    • Klavye/fare/kontrolcü yeniden eşleme
    • HDR10 ve donanım tabanlı ışın izleme teknolojisiyle desteklenen aydınlatma, yansımalar ve gölgeler
    • El konsolları için tam optimizasyon (Steam Deck, Xbox Ally ve Xbox Ally X)

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