Gears of War: E-Day PC sistem gereksinimleri belli oldu

Gears of War: E-Day, ilk Gears of War oyunundan on dört yıl öncesinde geçiyor. Savaş kahramanları Marcus Fenix ve Dom Santiago, yeni bir kabusla (Locust Sürüsü) yüzleşmek için eve dönüyor. Bu yeraltı canavarları, grotesk ve acımasız bir şekilde, insanlığı kuşatarak yer altından çıkıyor.
Gears of War: E-Day, modernize edilmiş kontroller ve hareket mekaniğiyle, Gears'ın imzası olan siper tabanlı hissi korurken, mücadeleyi daha akıcı hale getirecek. Oyuncular zıplayabilecek, atlayabilecek, kayabilecek ve düşmanlarını yandan kuşatabilecek.
Gears of War: E-Day PC sistem gereksinimleri
Ne yazık ki, bu PC özelliklerinin hedeflediği grafik ayarları, çözünürlük ve kare hızı belli değil. Oyunun çıkışına yakın daha detaylı PC sistem gereksinimlerinin açıklanması bekleniyor. Steam’de listelenen Gears of War: E-Day minimum ve önerilen sistem gereksinimleri şu şekilde:
Minimum sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit 22H 19045.7291
- İşlemci: AMD Ryzen 5 2600X / Intel i7‑6850K / Intel i5‑10400
- Bellek: 12 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 5050 / NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 6600 / Radeon RX 9060 / Intel A580
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 130 GB kullanılabilir alan
- Diğer: SSD önerilir
Önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 11 64bit (25H2) ve daha yeni sürüm
- İşlemci: AMD Ryzen 5 5600 / Intel i5-11600K
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 5060 / NVIDIA GeForce RTX 3060ti / AMD Radeon RX 6700 XT / Radeon RX 9060 XT / Intel B580
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 130 GB kullanılabilir alan
Stüdyo ayrıca oyunun şu özelliklere sahip olduğunu paylaştı:
- Çerçevesiz/özel/pencereli ekran modları
- Uygun donanımlarda sınırsız kare hızı
- Oyun ve menüler için ultra geniş ekran desteği (21:9 ve 32:9)
- Klavye/fare/kontrolcü yeniden eşleme
- HDR10 ve donanım tabanlı ışın izleme teknolojisiyle desteklenen aydınlatma, yansımalar ve gölgeler
- El konsolları için tam optimizasyon (Steam Deck, Xbox Ally ve Xbox Ally X)