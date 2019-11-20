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    Nvidia mobil GPU’larını Super’le güncellemeye hazırlanıyor

    GPU devi Nvidia Turing mimarisi üzerinde şekillenen kartlarını Super’le güncelleyerek daha rekabetçi bir konuma taşıdı. Şimdi ise sıra mobil kanatta.
    2 gün
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Nvidia Turing GPU’lu kartlarını Super adlandırmasıyla güncellerken çoğu modelde shader sayısı artışına giderken kimisinde ise saat hızlarını yükseltmekle yetindi. Firma görünüşe göre şimdi de mobil taraf için kolları sıvamış durumda.

    Sızan slayta göre Nvidia 5 yeni Super kartı üzerinde çalışıyor. 2020’nin Mart ayında dizüstülerde karşımıza çıkacak modellerden tepe model RTX 2080 Super’de 80 watt’lık TGP korunurken 8 GB GDDR6 bellek tercih edilecek.

    5 yeni kart 

    RTX 2070 Super ve RTX 2060 Super’de ve TGP-bellek konusunda aynı çizgide devam edilirken GTX 1650 Super 35 Max-Q TGP’ye düşülmüş. GTX 1650 Super’de ayrıca bellek kapasitesi 4 GB’a düşürülmüş. Son olarak henüz adlandırması bilinmeyen bir GPU ise yine 35 watt TGP ile gelecek ve yine 4 GB GDDR6 bellekle desteklenecek.

    Nvidia mobil GPU’larını Super’le güncellemeye hazırlanıyor
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    Diğer taraftan firma yeni nesilde fiyat konusunda iyileştirmeye gideceğe benziyor. Zira şu günlerde AMD mobil kanatta pazar payını uzun zamandır ulaşamadığı seviyeye taşımaya başardı. Ek olarak 7 nm’nin üretim maliyeti/verimlilik avantajını da arkasına alan firma bir hayli rekabetçi konumda.

    Ayrıca Bkz. "AMD RDNA2 mimarili kartlarını CES 2020’de tanıtabilir"

    Haliyle Nvidia’nın fiyat kırması kaçınılmaz. Buna karşın fiyat kırma nereye kadar gidebilir sorusu ise firmanın nod küçültmesine gitmesi gerektiğini hatırlatıyor. Bildiğiniz üzere Nvidia’nın hali hazırda tercih ettiği 12 nm NFF süreci yeniden paketlenmiş 16 nm’den ibaret.



    https://wccftech.com/nvidia-super-graphics-cards-coming-to-notebooks-in-march-2020/ Yorum Yaz
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    mamad 1 gün
    R.I.P. Türkçe.
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    interwap 1 gün
    Bana Nvidia gizli zam yapıyor gibi geliyor.
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    OzanErdal1986 1 gün
    Nvidia hatanın en büyüğünü yazılım göndererek performans düşürmekle yaptı. bu saatten sonra biraz zor toparlar nvidia gibime geliyor. RTX çıktıktan sonra GTX serisinde ( bende 1060 6gb vardı ) bariz şekilde performans düşüşü görülüyordu.
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    Enes Eyibil 1 gün OzanErdal1986
    AMD 2080ti rakip yok



    AMD geriden geldikçe nvida istediği gibi ayarlar



    Şayet AMD. 2080ti rakip olsaydı çoktan elindeki cepindeki kartları sürerdi
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