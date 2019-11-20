Nvidia mobil GPU’larını Super’le güncellemeye hazırlanıyor

Nvidia Turing GPU’lu kartlarını Super adlandırmasıyla güncellerken çoğu modelde shader sayısı artışına giderken kimisinde ise saat hızlarını yükseltmekle yetindi. Firma görünüşe göre şimdi de mobil taraf için kolları sıvamış durumda.

Sızan slayta göre Nvidia 5 yeni Super kartı üzerinde çalışıyor. 2020’nin Mart ayında dizüstülerde karşımıza çıkacak modellerden tepe model RTX 2080 Super’de 80 watt’lık TGP korunurken 8 GB GDDR6 bellek tercih edilecek.

5 yeni kart

RTX 2070 Super ve RTX 2060 Super’de ve TGP-bellek konusunda aynı çizgide devam edilirken GTX 1650 Super 35 Max-Q TGP’ye düşülmüş. GTX 1650 Super’de ayrıca bellek kapasitesi 4 GB’a düşürülmüş. Son olarak henüz adlandırması bilinmeyen bir GPU ise yine 35 watt TGP ile gelecek ve yine 4 GB GDDR6 bellekle desteklenecek.

Tam Boyutta Gör

Diğer taraftan firma yeni nesilde fiyat konusunda iyileştirmeye gideceğe benziyor. Zira şu günlerde AMD mobil kanatta pazar payını uzun zamandır ulaşamadığı seviyeye taşımaya başardı. Ek olarak 7 nm’nin üretim maliyeti/verimlilik avantajını da arkasına alan firma bir hayli rekabetçi konumda.

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Haliyle Nvidia’nın fiyat kırması kaçınılmaz. Buna karşın fiyat kırma nereye kadar gidebilir sorusu ise firmanın nod küçültmesine gitmesi gerektiğini hatırlatıyor. Bildiğiniz üzere Nvidia’nın hali hazırda tercih ettiği 12 nm NFF süreci yeniden paketlenmiş 16 nm’den ibaret.

https://wccftech.com/nvidia-super-graphics-cards-coming-to-notebooks-in-march-2020/