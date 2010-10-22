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Nvidia Tegra 2 tabanlı Aigo N722 ön-siparişe sunuldu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,1b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın Tegra 2 platformunu kullanan Aigo N722, Japonya'da ön-siparişe sunuldu. 7.7-inç boyutunda ekrana sahip olan Android 2.2 tabanlı tablet bilgisayar, ARM Cortex A9 mimarisini temel alan ve 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 250 işlemcisiyle (SoC-Yongada sistem) 1080p çözünürlüğündeki yüksek tanımlı videoları sorunsuzca oynatabiliyor. 800 x 480 piksel çözünürlüğünde kapasitif dokunmatik ekrana sahip olan tablet bilgisayar, 512MB RAM ve 4GB depolama kapasitesi sunuyor. Kablosuz bağlantı ve internet erişimi için 802.11n WiFi ile birlikte 3G, Bluetooth ve GPS teknolojilerine destek sunan cihazın diğer özellikleri arasında, 1.3 MP çözünürlüğünde kamera, G-sensörü, daha fazla depolama alanı için microSD kart slotu, 3G için SIM yuvası ve kulaklık girişi ile HDTV ya da LCD monitörlerle bağlantı için HDMI konnektörü gibi detaylara yer veriliyor.

Android 2.2 işletim sistemi sayesinde Adobe Flash 10.1 için tam destek sunan Aigo N722, gerek ekran boyutu gerekse de sahip olduğu donanım platformu ile Samsung Galaxy Tab'ın en dişli rakiplerinden birisi olacak gibi görünüyor. Fiziksel ebatlarına baktığımızda, 465 gram ağırlığında ve 14mm kalınlığında olan Aigo N722'nin Japonya satışına 31 Aralık'ta başlanması beklenirken 613 dolar seviyesindeki etiket fiyatıyla bugünden itibaren ön-sipariş listelerindeki yerini almaya başladığı bildirildi.


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mk2kill 9 yıl
bircok tablet bilgisayar haberinde oldugu gibi bu haberde de pil omru es gecilmis. Video oynatirken kac saat gidiyor? internette gezinirkn ne kadar dayaniyor ? bunlardan bahsedilse ya da en azindan kac mah lik pil var o belirtilse.Bir elinde tablet bir elinde sarj cihazi dolasmak istemez kimse.Kaldi ki ucak ; otobus vs gibi sarj etme imkaninizin olmadigi yerler de var.
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Batuist 9 yıl
japon insanı için o fiyat normal olabilir ama bizim burada o fiyattan satılması zor olur.. Artı 7.7"lik bir ekrana 800x480 piksel ekran koymaları bence en olumsuz yanı.. htc'de 4.3"lik ekranda var çözünürlük.. hatta genel olarak akıllı telefonların bir çoğunda var.. yani pikselleri daha kocaman olan bir ekran kullanmışlar.. Teknolojide yeni trend daha küçük alana daha fazla piksel sığdırmak (retina ekran gibi) ama sanırım bunun yaygınlaşması biraz zaman alıcak.. önce akıllı telefonlar sonra tablet PCler şeklinde olacak sanırım...
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