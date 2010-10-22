Nvidia Tegra 2 tabanlı Aigo N722 ön-siparişe sunuldu

Nvidia'nın Tegra 2 platformunu kullanan Aigo N722, Japonya'da ön-siparişe sunuldu. 7.7-inç boyutunda ekrana sahip olan Android 2.2 tabanlı tablet bilgisayar, ARM Cortex A9 mimarisini temel alan ve 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 250 işlemcisiyle (SoC-Yongada sistem) 1080p çözünürlüğündeki yüksek tanımlı videoları sorunsuzca oynatabiliyor. 800 x 480 piksel çözünürlüğünde kapasitif dokunmatik ekrana sahip olan tablet bilgisayar, 512MB RAM ve 4GB depolama kapasitesi sunuyor. Kablosuz bağlantı ve internet erişimi için 802.11n WiFi ile birlikte 3G, Bluetooth ve GPS teknolojilerine destek sunan cihazın diğer özellikleri arasında, 1.3 MP çözünürlüğünde kamera, G-sensörü, daha fazla depolama alanı için microSD kart slotu, 3G için SIM yuvası ve kulaklık girişi ile HDTV ya da LCD monitörlerle bağlantı için HDMI konnektörü gibi detaylara yer veriliyor.

Android 2.2 işletim sistemi sayesinde Adobe Flash 10.1 için tam destek sunan Aigo N722, gerek ekran boyutu gerekse de sahip olduğu donanım platformu ile Samsung Galaxy Tab'ın en dişli rakiplerinden birisi olacak gibi görünüyor. Fiziksel ebatlarına baktığımızda, 465 gram ağırlığında ve 14mm kalınlığında olan Aigo N722'nin Japonya satışına 31 Aralık'ta başlanması beklenirken 613 dolar seviyesindeki etiket fiyatıyla bugünden itibaren ön-sipariş listelerindeki yerini almaya başladığı bildirildi.