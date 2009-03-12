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Nvidia, Tom Clancy's H.A.W.X için "beta" sürücü yayımladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
6,2b
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12
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia, Windows Vista kullanıcıları için yeni bir "beta" sürücü yayımladı. Firmanın yeni sürücüsü daha önce yayımlanan GeForce 182.08 sürüm numaralı sürücünün Tom Clancy's H.A.W.X oyununda çoklu ekran kartı kurulumlarına yönelik olarak oyuna SLI profil desteği desteği sağlayan yeni bir varyasyonu. Tom Clancy s H.A.W.X oyununda GeForce 8 serisi ve üstü ekran kartlarına yönelik SLI güncellemesi için sürücüyü aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

http://www.nvidia.com/Download/Find.aspx?lang=en-us


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Vuze 10 yıl
nividia sürücüye odaklanmış sürücüde bir numara ztn
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yc#1 10 yıl
Nvidia çalışıyor.
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max975 10 yıl
sadece vista için mi?
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TÜRK@ 10 yıl
demosunu bugün kurdum süper bi oyun olmuş gerçekten.tam sürümü ne zaman çıkıyor acaba?
dört gözle bekliyorum


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FasTBoY 10 yıl
182.08 WHQL sürücüsü çıktıydı zaten bu BETA neyin nesiki?

forum.donanimhaber.com/...
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