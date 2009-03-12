Nvidia, Tom Clancy's H.A.W.X için "beta" sürücü yayımladı

Nvidia, Windows Vista kullanıcıları için yeni bir "beta" sürücü yayımladı. Firmanın yeni sürücüsü daha önce yayımlanan GeForce 182.08 sürüm numaralı sürücünün Tom Clancy's H.A.W.X oyununda çoklu ekran kartı kurulumlarına yönelik olarak oyuna SLI profil desteği desteği sağlayan yeni bir varyasyonu. Tom Clancy s H.A.W.X oyununda GeForce 8 serisi ve üstü ekran kartlarına yönelik SLI güncellemesi için sürücüyü aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

http://www.nvidia.com/Download/Find.aspx?lang=en-us