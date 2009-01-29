Nvidia üst düzey mühendislik kademesinde değişikliğe gitti

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Bill Dally ve David Kirk

Nvidia yaptığı açıklamayla üst düzey mühendislik kademesinde önemli bir değişikliğe gittiğini duyurdu. Nvidia, dünyanın en iyi üniversitelerindnVen biri olarak gösterilen Stanford Üniversitesinin Bilgisayar Bilimleri bölüm başkanı Bill Dally'nin, baş bilimci ve Nvidia Research'e başkan yardımcısı olarak firmaya katıldığını, 1997'den beri Nvidia'da aktif görev üstlenen ve baş bilimci sıfatıyla çalışmalarına devam eden David Kirk'ün ise "NVIDIA Fellow" yani "Nvidia Dostu" olarak atandığını açıkladı. Paralel işlem teknolojileri üzerine endüstrinin en saygın mühendislerinden biri olarak gösterilen Bill Dally'nin Nvidia'ya yapacağı katkıyı ve David Kirk'ün çalışmalarına hangi kulvarda devam edeceğini ise zaman gösterecek.