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Nvidia üst düzey mühendislik kademesinde değişikliğe gitti

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
7,5b
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13
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia üst düzey mühendislik kademesinde değişikliğe gitti
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Nvidia üst düzey mühendislik kademesinde değişikliğe gitti
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Bill Dally ve David Kirk

Nvidia yaptığı açıklamayla üst düzey mühendislik kademesinde önemli bir değişikliğe gittiğini duyurdu. Nvidia, dünyanın en iyi üniversitelerindnVen biri olarak gösterilen Stanford Üniversitesinin Bilgisayar Bilimleri bölüm başkanı Bill Dally'nin, baş bilimci ve Nvidia Research'e başkan yardımcısı olarak firmaya katıldığını, 1997'den beri Nvidia'da aktif görev üstlenen ve baş bilimci sıfatıyla çalışmalarına devam eden David Kirk'ün ise "NVIDIA Fellow" yani "Nvidia Dostu" olarak atandığını açıkladı. Paralel işlem teknolojileri üzerine endüstrinin en saygın mühendislerinden biri olarak gösterilen Bill Dally'nin Nvidia'ya yapacağı katkıyı ve David Kirk'ün çalışmalarına hangi kulvarda devam edeceğini ise zaman gösterecek.


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gun 10 yıl
Büyük bir değişim yaşanacağı kesin ama Nvidia'nın bir kaç yıldan önce bu yeni kişinin etkisini görmek zor olur.
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mBenJi 10 yıl
4800 serisi atiye hayat öpücüğü oldu, hatta nvidia ile her segmentte rahat yarışabilir konuma getirdi, umarım rekabet daim olur
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mamad 10 yıl
Nvidia'yı nvidia yapan adamın yerine başkasını mı alıyorlar yani? İlginç. Bakalım neler olacak? Nvidia tekel olma yolunda gidiyordu oysa.. hd4xxx serisi kötü çarptı anlaşılan.
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St Batuhan 10 yıl
Evet ne diyelim hayırlı olsun ;)
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HoLY.oNE 10 yıl
Ne gsl
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myd 10 yıl
hayırlısı olsun :D
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StreamRolleR 10 yıl
altyapı kuvvetlenidirio ii gsl
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Elektroterm 10 yıl
ATI 4800 serisi ile fena tokatladı.
Kimbilir kaç milyar dolar kayıpları var.
4800 serisi yüzünden GTX280 leri 1000 $ a satamadılar.
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Atı Radeon 10 yıl

Orjinalden alıntı: Bigteacher

ATI 4800 serisi ile fena tokatladı.

Kimbilir kaç milyar dolar kayıpları var.

4800 serisi yüzünden GTX280 leri 1000 $ a satamadılar.


+1
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max975 10 yıl
eee kan değişikliğine ihtiyaç var
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