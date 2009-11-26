Nvidia WHQL sertifikalı 195.62 sürücüsünü yayımladı

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Nvidia'nın beta versiyonu dün yayımlanan 195.62 sürüm numarlaı yeni GeForce sürücüsünün WHQL sertifikası aldığı açıklandı. GeForce 6, 7, 8, 9, 100 ve 200 serisi ekran kartları ve ION entegre grafik yongasıyla uyumlu olan GeForce 195.62 WHQL sürücüsü, PhysX v9.09.0814 yazılımıyla birlikte geliyor. Yeni sürücü için altı çizilen özellikler ise beta sürümü ile aynı;

Adobe Flash 10.1 beta ile daha yumuşak, düzgün HD videolar için GPU tabanlı hızlandırma.

GeForce GT 240 desteği.

GeForce 8 serisi ve üstü ekran kartları için OpenCL 1.0 (Open Computing Language) desteği.

CUDA Toolkit 3.0 ile gelen özellik ve performans iyileştirmelerine destek.

Borderlands, Call of Duty: Modern Warfare 2 ve FIFA Soccer 10 gibi yeni oyunlar için SLI profil desteği.

WHQL-certifikalı GeForce 195.62 sürücüsünü indirmek için;



- GeForce 195.62 (Windows XP 32bit)

- GeForce 195.62 (Windows XP 64bit)

- GeForce 195.62 (Windows 7/Vista 32bit)

- GeForce 195.62 (Windows 7/Vista 64bit)



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