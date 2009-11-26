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Nvidia WHQL sertifikalı 195.62 sürücüsünü yayımladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
25,2b
1
96
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia WHQL sertifikalı 195.62 sürücüsünü yayımladı
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Nvidia'nın beta versiyonu dün yayımlanan 195.62 sürüm numarlaı yeni GeForce sürücüsünün WHQL sertifikası aldığı açıklandı. GeForce 6, 7, 8, 9, 100 ve 200 serisi ekran kartları ve ION entegre grafik yongasıyla uyumlu olan GeForce 195.62 WHQL sürücüsü, PhysX v9.09.0814 yazılımıyla birlikte geliyor. Yeni sürücü için altı çizilen özellikler ise beta sürümü ile aynı;

  • Adobe Flash 10.1 beta ile daha yumuşak, düzgün HD videolar için GPU tabanlı hızlandırma.
  • GeForce GT 240 desteği.
  • GeForce 8 serisi ve üstü ekran kartları için OpenCL 1.0 (Open Computing Language) desteği.
  • CUDA Toolkit 3.0 ile gelen özellik ve performans iyileştirmelerine destek.
  • Borderlands, Call of Duty: Modern Warfare 2 ve FIFA Soccer 10 gibi yeni oyunlar için SLI profil desteği.

WHQL-certifikalı GeForce 195.62 sürücüsünü indirmek için;

- GeForce 195.62 (Windows XP 32bit)
- GeForce 195.62 (Windows XP 64bit)
- GeForce 195.62 (Windows 7/Vista 32bit)
- GeForce 195.62 (Windows 7/Vista 64bit)

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aliyazc 9 yıl
sli da problemli oyunda dalgalanma yapıyor sildim tekrar 191.07 ye donuş yaptım.Bana göre nvidia giderek sürücü kalitesini düşürmeye başladı.
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noktanınsâbiti 9 yıl
bu sürücüyü kuracaklar netten driver sweeper indirip eski sürücüyü kaldırdıktan sonra sistem güvenli kipte açıp driver sweeper ile eski sürücünün artıklarını da silsinler. ondan sonra sistemi yeniden başlatın yeni sürücüyü kursunlar. aksi takdirde yeni sürücüyle eski sürücü harmanlanacağı için performans ve sorunlarda ciddi miktarda değişme ya da düzelme olmayacaktır.
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baris28 10 yıl
ya bende 7100 gs var bu güncellemeyi kursammı acaba ??? yakında çöpe atcam param birikio ama yinede simdilik napsam ?
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yapici 10 yıl
Adobe 10.1 ile bu driver i kuranlar acaba youtube da HD videolar da işlemci düşüşü varmı ben de hala %30-40 cpu kullanımı var
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yerroner 10 yıl
Nvidia bizi fena alıştırdı, Dragon Age için % 20 performans isterdi bu deli gönül.
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charcharodon carcharias 10 yıl
@Faust13;

Hocam aslında takılmaması lazım; oyun o kadar sistem isteyen bir oyun değil ama bende GXT275'le 2-3 sahnede takılmalar meydana geldi; fps'de büyük düşüşler oldu. 191.07 kullanıyordum; ona yordum bende; zaten 191 serisini beğenmemiştim. Şimdi birde 195.62 ile deneyeceğim MW2'yi; sadece NFS Shift'i bitireyimde format atayım diye bekliyorum.

Birde arkadaşlar size bir sorum olacak yeri gelmişken;Her sürücü değişiminden sonra başlat menüsünde 'Nvidia Corporation' sekmesi altında 'Nvidia Physx Properties' oluşuyor ama hangisine tıklarsam tıklayayım şöyle bir hata alıyorum;


NvCplUI.exe Windows Tarafından Bulunamıyor.

Şu an 195.62 yüklü ama yinede bu hatayı alıyorum; sizce sebebi nedir? Halbuki sürücü kaldırırken hem program ekle/kaldır'dan siliyorum hemde Driver Cleaner Pro ile temizlik yapıyorum.
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Slayer_ 10 yıl
@Ravenholm

Program ekle kaldır'dan nvidia ile ilgili olan bütün sürücüleri kaldır, sonra ''reset atmadan'' guru3d'den DriverSweeper programını indir nvidia sürücüsünü ve physx sürücüsünü seç temizle de sonra reset atacak bilgisayar...

Bu işlemlerden sonra yeni sürcüleri kurman daha sağlıklı olur kurulumdan sonra nvidia'nın 3d gözlüğünü kullanmıyorsan program ekle kaldırdan stereoscopic 3d eklentisini kaldırmanı tavsiye
ederim.
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TE5TERE 10 yıl
Deneyenler performansı hakkında bilgi verebilirler mi ?
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waltran 10 yıl
ddaha dün betasını indirdik yahu :D
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MattPegasus 10 yıl

waltran

ddaha dün betasını indirdik yahu :D

Aynen kötü oldu kotalıyım önümüzdeki aya indircem
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suslu76 10 yıl
tatillerden önce son sürücüyü indirip eve geliyorum, bakıyorum sonra yenisi çıkmış bi daha indiriyoruz
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Timeguard 10 yıl
baska yenılık yok mu single gpu? icin falan? reale note larında acaba
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K0rkunc 10 yıl
* Includes numerous bug fixes including improved performance for Need for Speed: Shift. Refer to the release notes on the documentation tab for information about the key bug fixes in this release.
* Users without US English operating systems can select their language and download the International driver here.

Existing Support:

* Supports OpenGL 3.2 for GeForce 8-series and later GPUs.
* Supports single GPU and NVIDIA SLI technology* on DirectX 9 and OpenGL.
* Supports NVIDIA PhysX acceleration on a dedicated GeForce graphics card. Use one card for graphics and dedicate a different card for PhysX processing for game-changing physical effects. This driver installs PhysX System Software version 9.09.0814. Learn more here.
* Download FREE PhysX and CUDA applications now!
* Supports GPU overclocking and temperature monitoring by installing NVIDIA System Tools software.
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