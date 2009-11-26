Nvidia WHQL sertifikalı 195.62 sürücüsünü yayımladı

Nvidia'nın beta versiyonu dün yayımlanan 195.62 sürüm numarlaı yeni GeForce sürücüsünün WHQL sertifikası aldığı açıklandı. GeForce 6, 7, 8, 9, 100 ve 200 serisi ekran kartları ve ION entegre grafik yongasıyla uyumlu olan GeForce 195.62 WHQL sürücüsü, PhysX v9.09.0814 yazılımıyla birlikte geliyor. Yeni sürücü için altı çizilen özellikler ise beta sürümü ile aynı;
- Adobe Flash 10.1 beta ile daha yumuşak, düzgün HD videolar için GPU tabanlı hızlandırma.
- GeForce GT 240 desteği.
- GeForce 8 serisi ve üstü ekran kartları için OpenCL 1.0 (Open Computing Language) desteği.
- CUDA Toolkit 3.0 ile gelen özellik ve performans iyileştirmelerine destek.
- Borderlands, Call of Duty: Modern Warfare 2 ve FIFA Soccer 10 gibi yeni oyunlar için SLI profil desteği.
WHQL-certifikalı GeForce 195.62 sürücüsünü indirmek için;
- GeForce 195.62 (Windows XP 32bit)
- GeForce 195.62 (Windows XP 64bit)
- GeForce 195.62 (Windows 7/Vista 32bit)
- GeForce 195.62 (Windows 7/Vista 64bit)
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Hocam aslında takılmaması lazım; oyun o kadar sistem isteyen bir oyun değil ama bende GXT275'le 2-3 sahnede takılmalar meydana geldi; fps'de büyük düşüşler oldu. 191.07 kullanıyordum; ona yordum bende; zaten 191 serisini beğenmemiştim. Şimdi birde 195.62 ile deneyeceğim MW2'yi; sadece NFS Shift'i bitireyimde format atayım diye bekliyorum.
Birde arkadaşlar size bir sorum olacak yeri gelmişken;Her sürücü değişiminden sonra başlat menüsünde 'Nvidia Corporation' sekmesi altında 'Nvidia Physx Properties' oluşuyor ama hangisine tıklarsam tıklayayım şöyle bir hata alıyorum;
NvCplUI.exe Windows Tarafından Bulunamıyor.
Şu an 195.62 yüklü ama yinede bu hatayı alıyorum; sizce sebebi nedir? Halbuki sürücü kaldırırken hem program ekle/kaldır'dan siliyorum hemde Driver Cleaner Pro ile temizlik yapıyorum.
Program ekle kaldır'dan nvidia ile ilgili olan bütün sürücüleri kaldır, sonra ''reset atmadan'' guru3d'den DriverSweeper programını indir nvidia sürücüsünü ve physx sürücüsünü seç temizle de sonra reset atacak bilgisayar...
Bu işlemlerden sonra yeni sürcüleri kurman daha sağlıklı olur kurulumdan sonra nvidia'nın 3d gözlüğünü kullanmıyorsan program ekle kaldırdan stereoscopic 3d eklentisini kaldırmanı tavsiye
ederim.
Aynen kötü oldu kotalıyım önümüzdeki aya indircem
* Users without US English operating systems can select their language and download the International driver here.
Existing Support:
* Supports OpenGL 3.2 for GeForce 8-series and later GPUs.
* Supports single GPU and NVIDIA SLI technology* on DirectX 9 and OpenGL.
* Supports NVIDIA PhysX acceleration on a dedicated GeForce graphics card. Use one card for graphics and dedicate a different card for PhysX processing for game-changing physical effects. This driver installs PhysX System Software version 9.09.0814. Learn more here.
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* Supports GPU overclocking and temperature monitoring by installing NVIDIA System Tools software.