Nvidia WHQL Sertifikalı GeForce 178.24 sürücüsünü yayınladı

Big Bang II kod adlı Forceware 180 sürücüsü merakla beklenen Nvidia, 178 serisine yeni bir sürücü daha ekledi. 178.24 versiyonlu WHQL sertifikalı yeni sürücü PhysX 8.09.04 yazılımıyla birlikte geliyor. GeForce 6, 7, 8, 9 ve GTX 200 serisi ekran kartlarıyla uyumlu olan yenis sürücü GeForce 9x00 serisi yonga setlerine destek veren sürücü çeşitli uygulamalarda görülen bazı uyumluluk sorunlarına da çözüm geitiryor.
GeForce 178.24 sürücüsünü indirmek için;
- GeForce 178.24 WHQL (Windows XP 32bit)
- GeForce 178.24 WHQL (Windows Vista 32bit)
- GeForce 178.24 WHQL (Windows Vista 64bit)
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Pekbir artış yok gibi
Single GPU increases up to 11% in 3DMark Vantage (performance preset)
Single GPU increases up to 11% in Assassin's Creed DX10
Single GPU increases up to 15% in Bioshock DX10
Single GPU increases up to 15% in Call of Duty 4
Single GPU increases up to 8% in Enemy Territory: Quake Wars
2-way SLI increases up to 7% in Bioshock DX10
2-way SLI increases up to 10% in Company of Heroes: Opposing Fronts DX10
2-way SLI increases up to 12% in Enemy Territory: Quake Wars
2-way SLI increases up to 10% in World in Conflict DX10
Düzgün indirmek için beklemek gerekiyor galiba 1-2 gün!
teşekkürler.