Nvidia WHQL Sertifikalı GeForce 178.24 sürücüsünü yayınladı

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Big Bang II kod adlı Forceware 180 sürücüsü merakla beklenen Nvidia, 178 serisine yeni bir sürücü daha ekledi. 178.24 versiyonlu WHQL sertifikalı yeni sürücü PhysX 8.09.04 yazılımıyla birlikte geliyor. GeForce 6, 7, 8, 9 ve GTX 200 serisi ekran kartlarıyla uyumlu olan yenis sürücü GeForce 9x00 serisi yonga setlerine destek veren sürücü çeşitli uygulamalarda görülen bazı uyumluluk sorunlarına da çözüm geitiryor.

GeForce 178.24 sürücüsünü indirmek için;



- GeForce 178.24 WHQL (Windows XP 32bit)

- GeForce 178.24 WHQL (Windows Vista 32bit)

- GeForce 178.24 WHQL (Windows Vista 64bit)



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