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Nvidia WHQL Sertifikalı GeForce 178.24 sürücüsünü yayınladı

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
19,6b
1
36
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia WHQL Sertifikalı GeForce 178.24 sürücüsünü yayınladı
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Big Bang II kod adlı Forceware 180 sürücüsü merakla beklenen Nvidia, 178 serisine yeni bir sürücü daha ekledi. 178.24 versiyonlu WHQL sertifikalı yeni sürücü PhysX 8.09.04 yazılımıyla birlikte geliyor. GeForce 6, 7, 8, 9 ve GTX 200 serisi ekran kartlarıyla uyumlu olan yenis sürücü GeForce 9x00 serisi yonga setlerine destek veren sürücü çeşitli uygulamalarda görülen bazı uyumluluk sorunlarına da çözüm geitiryor.

GeForce 178.24 sürücüsünü indirmek için;

- GeForce 178.24 WHQL (Windows XP 32bit)
- GeForce 178.24 WHQL (Windows Vista 32bit)
- GeForce 178.24 WHQL (Windows Vista 64bit)

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djx 11 yıl

Pekbir artış yok gibi


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dinar626 11 yıl
beyler bu whql nedir ya
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XGNUX 11 yıl
en güzeli 180 beklemek big bang
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(((TeAcHeR))) 11 yıl
deneyelim bakalım
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menem 11 yıl
nvidia'nın sitesinden indirin...
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kenanclk 11 yıl
Vallahi ben bu driver işinden sıkıldım 15 günde bir driver çıkıyor resmen kotayı katlediyor ya 2 aydar bir çıkartsın doğru düzgün çıkartsın nvidia şu sürücüleri daha gecen indirdigim sürücüyü kurmadım sisteme şimdi 1 yenisi daha çıkmış bu ne böyle
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sonsuzuncu 11 yıl
benim anlamadığım linkler neden direk nvidia'nın sitesinden değil de başka siteden?
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Terms 11 yıl
ben kendi sitesinden link verdim ama sanırım sorunlu.
Düzgün indirmek için beklemek gerekiyor galiba 1-2 gün!
Orjinalden alıntı: sonsuzuncu

benim anlamadığım linkler neden direk nvidia'nın sitesinden değil de başka siteden?

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CaSsErDoDo 11 yıl
nvidia nın bu driver işini sıkı tutmasına çok seviyorum ati birazcık özense şu nvidia ya:D
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dogan_1977 11 yıl
arkadaşlar vista 64bit için driver 126 mb gösteriyor.indirirken 107 mb.indirdim bozuk arşiv uyarısı aldım.ne yapmam lazım
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metallurgy 11 yıl
işte bu.

teşekkürler.
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SoldieR_TR 11 yıl
Eline sağlık hocam sağol
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