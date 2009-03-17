Nvidia x86 işlemci pazarına girebilir, işte son detaylar

Söz konusu Nvidia olduğunda akıllara yeni nesil grafik işlemci mimarileri geliyor olsa da firma geleceğe yönelik olarak farklı teknolojiler üzerinde çalışmaya devam ediyor. CUDA mimarisiyle grafik işlem birimlerinin parelel işlem kabiliyetlerini oyunların yanı sıra akademik çalışmalardan endüstriyel uygulamalara hatta hemen her gün kullandığımız günlük programalara kadar oldukça geniş bir yelpazede değerlendirmek isteyen firma, Ion platformuyla da netbook ve nettop, Tegra kod adlı SoC yani yongada sistem çözümleriyle de kısaca MID olarak bilinen Mobil Internet Cihazları ve akıllı telefon pazarında varlığını hissettirmek istiyor.

Yaklaşık 2.5 yıldır Nvidia'nın işlemci pazarına girip girmeyeceği tartışılmakta. Bilindiği üzere sadece GPU üzerine çalışan en büyük bağımsız üretici Nvidia. İşlemci üreticisi AMD'nin 5.5 milyar dolar ödeyerek ATi'yi satın alması, hazırladığı entegre grafik işlem birimleriyle pazarı kontrol eden Intel'in önümüzdeki yıl Larrabee kod adını taşıyan harici ekran kartlarını pazara sürmeyi hedeflemesi ve bir diğer işlemci üreticisi VIA'nın da tehdit unsuru oluşturacak düzeyde olmasa da düşük güç tüketimli GPU çözümleri hazırlayabilmesi karşısında Nvidia'nın nasıl bir strateji belirleyeceği tartışılır olmuş, farklı iddialar gündeme gelmişti.

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Nvidia'nın x86 işlemci pazarına girip girmeyeceği konusundaki tartışmalar son günlerde yeniden alevlendi

2006'nın yaz aylarından yani AMD'nin ATi'yi satın alacağını açıkladığı günlerden bu yana Nvidia'nın x86 işlemci pazarına dahil olup olmayacağı konuşulmakta. Zaman zaman analistlerin, Nvidia'nın AMD ile birleşmesi gerektiği yönünde en azından yakın dönemde gerçekleşmesi pek mümkün olmayan "iddialı" yorumlarda bulunduklarını da biliyoruz. Nvidia'nın da işlemci pazarına uzak kalmak istemediği firma yöneticileri tarafından inkar edilmeyen bir durum. Tegra serisi ile mobil cihazlar için komple çözüm sunmaya hazırlanan firma, bir açıdan da pazar yoklaması yapmış olacak zira Tegra ile elde edilecek başarı, kuşkusuz bu çalışmaların devamını da getirecek gibi görünüyor.

Geçtiğimiz günlerde Nvidia'nın üst düzey yöneticilerinden Michael Hara, yatırım bankası Morgan Stanley tarafından düzenlenen Teknoloji Konferansı'nda firmasının x86 işlemci üretimine yönelik planları olduğunu açıklamıştı. Bu noktada gelen yeni haberler de, Nvidia'nın x86 işlemci üretimine uzak olmadığı yönünde. Zaman zaman yeni bir grafik işlemci mimarisini geliştirmenin işlemci tasarımına kıyasla çok daha komplike ve zor olduğunu vurgulayan Nvidia cephesi, x86 tabanlı yeni bir işlemci mimarisinin geliştirilmesi hususunda nasıl bir tutum sergileyecekleri merak edilmekle birlikte, masanın üzerinde çözülmesi gereken önemli bir konu var.

Nvidia'nın aşması gereken temel konu x86 lisansı. Bu konuda firmanın x86 mimarisinin arkasındaki isim olan ve fikri mülkiyet haklarını elinde tutan Intel ile bir şekilde anlaşması gerecek. Öte yandan x86 lisansıyla üretim hakkına sahip olan başta AMD olmak üzere diğer firmaların da global pazardaki resesyon karşısında önümüzdeki bir kaç yılda yeni bir oyuncu kabul edip etmeyecekleri dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli nokta. Tabii Nvidia'nın önünde VIA gibi kısmen küçük ölçekli bir firmayı satın alarak x86 pazarına dolaylı yoldan giriş gibi bir fırsat olduğu gündeme getirilse de bu noktada Intel'in VIA (Cyrix) ile olan anlaşmasının kapsamı oldukça önemli.

Intel'in çalışmaları devam eden Larrabee projesiyle harici ekran kartı pazarına göz dikmesi, Nvidia'nın gelecek stratejileri açısından oldukça önemli. Hem araştırma-geliştirme bütçesinin hem de mühendislik-tasarım ekibinin yani insan gücünün hatırı sayılır bir kısmını aktardığı Tegra projesiyle, global ekonomik krize rağmen satışların artacağı belirtilen akıllı telefon pazarı ve MID arenasında liderliği hedefleyen firma, Ion platformuyla da Atom işlemcili netbook ve nettop segmentlerinde söz sahibi olmanın peşinde. Peki rakipler bu konuda ne düşünüyor. Hem AMD'nin hem de Intel'in zirvesindeki isimler gündemdeki konuya da değindiler.

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Tegra'nın x86 işlemci pazarına giden yolda ilk adım olduğu düşünülüyor!

AMD'nin tepe yöneticisi Dirk Meyer, Nvidia'nın x86 işlemci pazarına artan ilgisiyle ilgili bir soruya verdiği cevabında kısaca bu duruma şaşırmadığını çünkü bu fikrin ATi'nin birkaç yıl önce firması tarafından satın alındığı günlerden beri var olduğunu ifade ederken konunun biraz da ironik olduğunu zira Nvidia CEO'su Jen-Hsun Huang'ın bir yandan Nvidia'nın tek bağımsız GPU üreticisi olduğunu sık sık vurguladığına işaret ederken, Nvidia'nın x86 işlemci üretebileceği konusunda şüpheleri olduğunu zira x86 işlemci üretiminin önünde fikri mülkiyet bariyerinin olduğunu ve lisans konusunda Intel ile anlaşılması gerektiğini belirtti.

Intel'in tepesindeki isim olan Paul Otelli'ni de geçtiğimiz ay, zaman zaman ilişkilerin gerginleştiği Nvidia'nın x86 girişimleriyle ilgili bazı açıklamalarda bulunmuştu. Özellikle Nvidia cephesinden yapılan ve önümüzdeki yıllarda GPU teknolojilerinin pazarda daha etkin rol oynayacağına yönelik açıklamalar karşısında Paul Otelli'ni rakiplerinin Ion platformuna yönelik olarak işlemci olmaksızın daha başka ne satılabilir ki ifadesini kullanarak Nvidia'nın işlemcisiz rekabet edemeyeceğini dile getirmişti. Nvidia'nın işlemci pazarına gireceği artık daha sessli bir şekilde telaffuz edilirken önümüzdeki 2-3 yıl bu konuda belirleyici gelişmelere sahne olabilir.

Kaynaklar: Fudzilla - DV Hardware - Bit-Tech - BusinessWeek