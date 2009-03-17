Nvidia x86 işlemci pazarına girebilir, işte son detaylar

Söz konusu Nvidia olduğunda akıllara yeni nesil grafik işlemci mimarileri geliyor olsa da firma geleceğe yönelik olarak farklı teknolojiler üzerinde çalışmaya devam ediyor. CUDA mimarisiyle grafik işlem birimlerinin parelel işlem kabiliyetlerini oyunların yanı sıra akademik çalışmalardan endüstriyel uygulamalara hatta hemen her gün kullandığımız günlük programalara kadar oldukça geniş bir yelpazede değerlendirmek isteyen firma, Ion platformuyla da netbook ve nettop, Tegra kod adlı SoC yani yongada sistem çözümleriyle de kısaca MID olarak bilinen Mobil Internet Cihazları ve akıllı telefon pazarında varlığını hissettirmek istiyor.
Yaklaşık 2.5 yıldır Nvidia'nın işlemci pazarına girip girmeyeceği tartışılmakta. Bilindiği üzere sadece GPU üzerine çalışan en büyük bağımsız üretici Nvidia. İşlemci üreticisi AMD'nin 5.5 milyar dolar ödeyerek ATi'yi satın alması, hazırladığı entegre grafik işlem birimleriyle pazarı kontrol eden Intel'in önümüzdeki yıl Larrabee kod adını taşıyan harici ekran kartlarını pazara sürmeyi hedeflemesi ve bir diğer işlemci üreticisi VIA'nın da tehdit unsuru oluşturacak düzeyde olmasa da düşük güç tüketimli GPU çözümleri hazırlayabilmesi karşısında Nvidia'nın nasıl bir strateji belirleyeceği tartışılır olmuş, farklı iddialar gündeme gelmişti.
Nvidia'nın x86 işlemci pazarına girip girmeyeceği konusundaki tartışmalar son günlerde yeniden alevlendi
2006'nın yaz aylarından yani AMD'nin ATi'yi satın alacağını açıkladığı günlerden bu yana Nvidia'nın x86 işlemci pazarına dahil olup olmayacağı konuşulmakta. Zaman zaman analistlerin, Nvidia'nın AMD ile birleşmesi gerektiği yönünde en azından yakın dönemde gerçekleşmesi pek mümkün olmayan "iddialı" yorumlarda bulunduklarını da biliyoruz. Nvidia'nın da işlemci pazarına uzak kalmak istemediği firma yöneticileri tarafından inkar edilmeyen bir durum. Tegra serisi ile mobil cihazlar için komple çözüm sunmaya hazırlanan firma, bir açıdan da pazar yoklaması yapmış olacak zira Tegra ile elde edilecek başarı, kuşkusuz bu çalışmaların devamını da getirecek gibi görünüyor.
Geçtiğimiz günlerde Nvidia'nın üst düzey yöneticilerinden Michael Hara, yatırım bankası Morgan Stanley tarafından düzenlenen Teknoloji Konferansı'nda firmasının x86 işlemci üretimine yönelik planları olduğunu açıklamıştı. Bu noktada gelen yeni haberler de, Nvidia'nın x86 işlemci üretimine uzak olmadığı yönünde. Zaman zaman yeni bir grafik işlemci mimarisini geliştirmenin işlemci tasarımına kıyasla çok daha komplike ve zor olduğunu vurgulayan Nvidia cephesi, x86 tabanlı yeni bir işlemci mimarisinin geliştirilmesi hususunda nasıl bir tutum sergileyecekleri merak edilmekle birlikte, masanın üzerinde çözülmesi gereken önemli bir konu var.
Nvidia'nın aşması gereken temel konu x86 lisansı. Bu konuda firmanın x86 mimarisinin arkasındaki isim olan ve fikri mülkiyet haklarını elinde tutan Intel ile bir şekilde anlaşması gerecek. Öte yandan x86 lisansıyla üretim hakkına sahip olan başta AMD olmak üzere diğer firmaların da global pazardaki resesyon karşısında önümüzdeki bir kaç yılda yeni bir oyuncu kabul edip etmeyecekleri dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli nokta. Tabii Nvidia'nın önünde VIA gibi kısmen küçük ölçekli bir firmayı satın alarak x86 pazarına dolaylı yoldan giriş gibi bir fırsat olduğu gündeme getirilse de bu noktada Intel'in VIA (Cyrix) ile olan anlaşmasının kapsamı oldukça önemli.
Intel'in çalışmaları devam eden Larrabee projesiyle harici ekran kartı pazarına göz dikmesi, Nvidia'nın gelecek stratejileri açısından oldukça önemli. Hem araştırma-geliştirme bütçesinin hem de mühendislik-tasarım ekibinin yani insan gücünün hatırı sayılır bir kısmını aktardığı Tegra projesiyle, global ekonomik krize rağmen satışların artacağı belirtilen akıllı telefon pazarı ve MID arenasında liderliği hedefleyen firma, Ion platformuyla da Atom işlemcili netbook ve nettop segmentlerinde söz sahibi olmanın peşinde. Peki rakipler bu konuda ne düşünüyor. Hem AMD'nin hem de Intel'in zirvesindeki isimler gündemdeki konuya da değindiler.
Tegra'nın x86 işlemci pazarına giden yolda ilk adım olduğu düşünülüyor!
AMD'nin tepe yöneticisi Dirk Meyer, Nvidia'nın x86 işlemci pazarına artan ilgisiyle ilgili bir soruya verdiği cevabında kısaca bu duruma şaşırmadığını çünkü bu fikrin ATi'nin birkaç yıl önce firması tarafından satın alındığı günlerden beri var olduğunu ifade ederken konunun biraz da ironik olduğunu zira Nvidia CEO'su Jen-Hsun Huang'ın bir yandan Nvidia'nın tek bağımsız GPU üreticisi olduğunu sık sık vurguladığına işaret ederken, Nvidia'nın x86 işlemci üretebileceği konusunda şüpheleri olduğunu zira x86 işlemci üretiminin önünde fikri mülkiyet bariyerinin olduğunu ve lisans konusunda Intel ile anlaşılması gerektiğini belirtti.
Intel'in tepesindeki isim olan Paul Otelli'ni de geçtiğimiz ay, zaman zaman ilişkilerin gerginleştiği Nvidia'nın x86 girişimleriyle ilgili bazı açıklamalarda bulunmuştu. Özellikle Nvidia cephesinden yapılan ve önümüzdeki yıllarda GPU teknolojilerinin pazarda daha etkin rol oynayacağına yönelik açıklamalar karşısında Paul Otelli'ni rakiplerinin Ion platformuna yönelik olarak işlemci olmaksızın daha başka ne satılabilir ki ifadesini kullanarak Nvidia'nın işlemcisiz rekabet edemeyeceğini dile getirmişti. Nvidia'nın işlemci pazarına gireceği artık daha sessli bir şekilde telaffuz edilirken önümüzdeki 2-3 yıl bu konuda belirleyici gelişmelere sahne olabilir.
Kaynaklar: Fudzilla - DV Hardware - Bit-Tech - BusinessWeek
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ikiside IBM PowerPC mimarisinde üretilmiş işlemciler (soy olarak bunu kastediyorsan eğer) PS3 işlemcisi 1ana çekirdek (512kb önbellek) + 8 adet yardımcı çekirdekten (256kb önbellek) oluşmakta... (şuan dünyadaki en güçlü işlemci olarak geçer) Xbox'ınki ise 3 çekirdekli...
Mimari farkı dedikse ikisi de PowerPC değil. PowerPC IBM, Apple ve Motorola'nın geliştirdiği bir işlemci ailesi. Daha sonra Motorola G4 serisini üreterek işlemci üretimini Freescale firmasına devretti. IBM ise 64 bitlik G5 leri çıkartarak üretime devam etti. Bu işlemci sunucularda da kullanıldığında Microsoft tarafından geliştirilen NT işletim sistemini çalıştırıyordu. Ne hikmetse Apple'nin bıraktığı bu işlemciler şimdi Microsooft tarafından kullanılıyor.
Cell ise Toshiba, Sony vb. firmalar tarafından geliştirilmiş ve IBM tarafından üretilen bir işlemci. PowerPC tabanlı uygulamaları uyarlama yapmadan bu işlemci üzerinde çalıştırma ihtimaliniz de yok. Adı üzerinde Hücre temelli bol çekirdekli bir işlemci. Tek ortak yanları RISC tabanlı ve IBM üretimi olmaları.
IBM bir zamanlar x86 işlemci de üretiyordu. Intel isim değişikliğine gidince üretimini bıraktı. Bildiğim kadarıyla günümüzde x86 lisansı diye bir şey yok. Zmanında AMD de IBM gibi x86 üretiyordu. Şu anda ürettiği işlemciler x86 uyumludur. Lisans zorunluluğu da MMX gibi eklentiler içindir. Malum AMD'nin 3DNow extensiyonu pek ilgi görmemişti.
ikiside IBM PowerPC mimarisinde üretilmiş işlemciler (soy olarak bunu kastediyorsan eğer)
PS3 işlemcisi 1ana çekirdek (512kb önbellek) + 8 adet yardımcı çekirdekten (256kb önbellek) oluşmakta... (şuan dünyadaki en güçlü işlemci olarak geçer)
Xbox'ınki ise 3 çekirdekli...
Nvidia platform üreticisi olma yolunda ilerliyor.
İntel?İntel larrabee'yi üretecekti.Ama onuda yüzüne gözüne bulaştırdı.Bakalım intel ne yapacak?
PS3 ve Xbox360 IBM PowerPC mimarili işlemci kullanıyor... oynayamıyor olmamızın sebebi yazılım farkı ve donanım güç farkı'dır (windowsta çalışan programın linuxta çalışmaması gibi)
Bu duruma verilebilecek doğru örnek "IBM PowerPC işlemci tabanlı MacOS işletim sisteminin, intel X86 tabanlı PC'lerde çalışmaması" olur... ama Apple "MacOS X86" desteğini verince korsan olarak PC'lerde "MacOs X86" sistem çalıştırabiliniyor...
Yani Ana problemimiz olan Windows'dur... O hangi platforma destek verirse o platform kullanılır...
ne diyeyeim hayırlı olsun nvıdıaya
Nvidia gibi bir firmanın işlemci piyasasına girmesi için hala düşünmesi çok üzücü. VIA gibi bir firma çok evvelden beri işlemci üretimine bulaşmışsa ve Nvidia hala düşünüyorsa ben diyecek bişey bulamıyorum. Sanmıyorum ki Nvidia nın tecrübesi veya bilgi edinme becerisi(öğrenme) VIA dan daha kötü olsun...
Ama işte X86 lisansı Nvidia için bir engel. Aşılabilir elbette ama 2-3 senedir hala X86 işlemci üretimine girmiyorsa Nvidia en büyük sebeplerinden biriside X86 lisansının INTEL de olması...
Eğer dünya gelişmek istiyor ise, eğer ki çok daha hılzı çok daha ileriye gitmek istiyor ise ekonomiyi bir kenara bırakmalısınız... İhtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde ekonominizi oturtup geri kalanını gelişmeye harcamalsınız.
Örneğin X86 lisansını ücretsiz yapabilrsiniz. INTEL zaten yeterince bundan para kazandı ve parayada ihtiyacı yok zaten. Hızlı gelişim amacıyla açın bir mahkeme, X86 lisansı artık serbesttir deyin gitsin, yasalarınızı tekrar düzenleyin. Veya başka çözümler üretin. Devlet olarak lisans ücretini cebinizden ödeyin ki işlemci üretiminde güce sahip olanlar da bu işe bulaşsınlar.
Bu yazdıklarımın ekonomik olarak ne anlama geldiğinin farkındayım ancak bu tarz yaptırımlar olmaz ise teknoloji piyasası hem ulaşılmaz hemde ilerlemesi normal ilerlemesinden 4 kat daha yavaş sürer...
Biliyorum diyeceksiniz ki "sen nediyorsun, teknoloji daha hılzı ilerlerse kafayı yeriz, zaten deli gibi hızlı". Hayır, işler böyle değil. Daha hızlı ilerleyebilir. Çok daha hılzı hemde.
Bakınız rekabet olmayınca INTEL neler yaptı. Önümüzde örnek. Hemen daha yeni. C2D lerle piyasayı eline alan INTEL AMD nin vahimliğini görünce şimdi i7 leri piyasaya sürdü. Ne oldu i7 lerle çok mu ilerledik. Mimari neredeyse aynı ve işlemci gelişimindeki gelişmeler hiç birimize yaramıyor. INTEL makyajlayıp satıyor... performans farkları ortada C2D ile i7 nin...
i7 nin en aptal gelişimini de söylemek istiyorum... DDR3 (aranızda DDR3 ün i7 işlemcilerinin FSB hızıyla farkını görebilen var mı) NEymiş trible DDR3. Neymiş DDR3 1200 MHZ de çalışacak 3 tane koyacağız ve elimizde 3600 Mhz hızında çalışacak remlerimiz olacak. Kardeş henüz işlemciler en fazla 1600 Mhz veri iletme hızıyla çalışıyor ben ne yapayım 3600 mhz lik remi??? Birde DDR3 e muhtaç oluyoruz eğer i7 kullanacaksak, , sadece gülüyorum... Şu anda DDR2 ile 1200 Mhz lik ramlerimi kullanıyorum. Dual ve 2400 FSB lik bir işlemcide bile veri iletiminde darboğaz sıkıntım olmaz. Bana 2800 FSB ye sahip bir işlemci üretene kadar DDR3 kullanmama gerek yok anlayacağınız...
RAM ne işe yarar sorusunu INTEL'E benmi anlatacağım???
herhalukarda zaten 2 senede büyük bi coğunluk bord değiştiriyor üstelik sadece yeni cpu soketi yüzünden hatta bazı arkadaş bende dahil 2 seneden cok önce değiştiriyoruz gpu soketide 2sene idare etsin yeter, ama aynı vga yı 2 sene kullananın sayısı pek o kadar değil yani iyi bi soğutma alıp gpu değiştirerek dvm etmeyi isterdim
nVidia küçümsenecek bir şirket değil. Ne yapacağı belli olmaz. İnsan gücü bakımından da ziyadesiyle yeterli. Dilerim x86 lisansı alırlar da pazarda üçüncü şirket olur.
AMD ve nVidia birleşimine kesinlikle karşıyım bu arada. Bazı arkadaşlar birleşmelerini öngörüyor (ya da istiyor) ama olur da birleşirlerse olan bize olur. nVidia şu anda pazarda yer alan sadece 2 adet önemli ekran kartı üreticisinden (S3'ü saymıyorum bile, henüz giriş seviyesinin üzerine çıkmadılar çünkü) biri. Birleşmenin ardından pazarda ekran kartı üreten tek bir şirket kalır. Sonra tabii sonuçlarını tahmin edersiniz.
Kısaca; nVidia işlemcilerinden son derece umutluyum ve mümkün olan en kısa sürede çıkmalarını diliyorum...