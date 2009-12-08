Nvidia yine yeniden isimlendirdi: GeForce 315

DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları merakla beklenen Nvidia, mevcut modellerini yeniden isimlendirmeye devam ediyor. Kısa bir süre önce 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı, DirectX 10.1 destekli GeForce G210 modelini yeniden isimlendirirek sistem üreticilerine GeForce 310 adı altında sunmaya başlayan Nvidia, GeForce GT220 modelini de yeniden isimlendirme uygulamasına dahil etti.
40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT216 GPU'sunun güç verdiği 128-bit destekli ve 48x paralel işlemcili GeForce GT220 modeli, GeForce 315 adı altında sunulmaya başlandı. Sadece sistem üreticilerine sağlanan model, GeForce 310 modelinde olduğu gibi ilk olarak HP'nin kurumsal sistemler sayfasında, Pro 2000 Microtower PC isimli model ile birlikte gün ışığına çıktı. Detaylara buradan ulaşabilirsiniz.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
8800gts 512 - 9800gtx - gts250 - gts345 misali hani...
Reeenkarnasyona inanmayanlaara kapak olsun ;)
Neden sürekli isim değişikliğine gidiyor?
Bari stışlarımız düşüyor argeden masraf kısalım yoluna gidiyorlar ama yanlış zamanda yapıyorlar.
Resmi sayfasında yazıyor mu bu kart işte eskiden buydu diye.Bunu sen ben biliyoruz.Herkesin bilmesine gerek yok.
Nvidia sayfasından GTS250 sürücüsü indireyim dedim GeForce 200 serisi diye geçiyor.Bilmeyen kartı bir şey sanacak.Hani belki GTX260'a yakın bir performans veriyor diye düşünecek.Diğer tarafta Geforce 9 seri var.Orada da 9800GTX.
Her fırsatta nasıl savunuyorsun Nvidia ve İntel'i.Taktire şayan.Bir de forumdakilere laf sokmuşsun.
Nvidia'nın biz bu kartların sadece isimlerini değiştirdik gibi bir yorumunu okudun mu yazıda?
Nvidia keriz mi eski kartları size kakalıyoruz desin.Nvidia ediyor siz sıvıyorsunuz.Anlamıyorum nasıl bir mantık.