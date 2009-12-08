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Nvidia yine yeniden isimlendirdi: GeForce 315

9 yıl
29,5b
1
80
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia yine yeniden isimlendirdi: GeForce 315
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DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları merakla beklenen Nvidia, mevcut modellerini yeniden isimlendirmeye devam ediyor. Kısa bir süre önce 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı, DirectX 10.1 destekli GeForce G210 modelini yeniden isimlendirirek sistem üreticilerine GeForce 310 adı altında sunmaya başlayan Nvidia, GeForce GT220 modelini de yeniden isimlendirme uygulamasına dahil etti.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT216 GPU'sunun güç verdiği 128-bit destekli ve 48x paralel işlemcili GeForce GT220 modeli, GeForce 315 adı altında sunulmaya başlandı. Sadece sistem üreticilerine sağlanan model, GeForce 310 modelinde olduğu gibi ilk olarak HP'nin kurumsal sistemler sayfasında, Pro 2000 Microtower PC isimli model ile birlikte gün ışığına çıktı. Detaylara buradan ulaşabilirsiniz.


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StreamRolleR 9 yıl
off sıktın nvidia
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sendomi 9 yıl
sanırım nvidia kafa karıştırıp insanların iyi bir ekran kartı aldığını zannetmesini istiyor,çıkış yolu bulamıyor saçmalıyor böyle
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DISTURBED 9 yıl
ısrarla nvidia, bekleyinn!!
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Nevi şahsına münhasır 9 yıl
Halen işin etik yönünü eleştiremeyenlere de ben gülüyorum. Gülmek bir yana acıyorum desem yerinde bir tabir olur.
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DH Misafiri 9 yıl
gülen amcadan hatırladığım bir söz var "en büyük gpu üreticisi biziz" e artık gösterin büyüklüğünüzü...
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aykutx 9 yıl
Gele gele çakma fehmiler geldi
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cihandark 9 yıl
Valla Nvidia'nın Satış Grafikleri Hala Rakiplerinden Çok Çok Önde Bu Yüzden Büyüklerimizinde Söylediği Gibi İstediği Gibi At Koşturur Adamlar :)
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winnerS 9 yıl
Açıkçası g92 yi bu seferde gts345 olarak falan bekliyorum :)
8800gts 512 - 9800gtx - gts250 - gts345 misali hani...
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yc#1 9 yıl
8800GTS 512 - 9800GTX+ - GTS250 - GeForce 340 ?
Reeenkarnasyona inanmayanlaara kapak olsun ;)
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X2 9 yıl
Bu isim değişikliği ile Nvidia 'ya yöneltilecek bir soru ortaya çıkmış oldu;

Neden sürekli isim değişikliğine gidiyor?
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Tanarri 9 yıl
nvidiacılar bile isyanlarda xD
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tahir40 9 yıl
işte herkesin merakla beklediği GT300 :P Bakalım benim 9800gt ne olcak bu sefer...
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fotifoti 9 yıl
koçum "yenilikçi" nvidia.
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Nevi şahsına münhasır 9 yıl
Kaçıncı isimlendirme oldu, 4 mü?
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mav1li 9 yıl
Bir zamanlar Ati 8500 ü 9100 diye isimlendirmişti. O zamanlarda bu işe özenen Nvidia da Ati'nin yaptığını bizde yapabiliriz programı kapsamında bu işin cılkını çıkartana kadar yaparak büyük bir başarıya imza atmıştır.


Bari stışlarımız düşüyor argeden masraf kısalım yoluna gidiyorlar ama yanlış zamanda yapıyorlar.
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erolsipar 9 yıl
Halen GDDR3 ulan ATI en kotusu bıle GDDR5 5000 serilerinde. Ne akla hizmet
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-dehşet- 9 yıl
yekoo

aslında şu demek oluyor.

yeni seri yolda 300 adı altında üretime devam edecekleri tek isimde topluyorlar. orta üst segment fermi olacak alt segmentte bunlar kalıcak ki zaten son kulanıcıya sunulmayacak yani keriz avcılığı falan değil. üstelik adamlar yeniden isimlendirme diyorlar yeni kart demiyorlar. her isimlendirme haberinde bole yorumlarda sıktı artık ne okuduğunu bile anlamayan insanlar doldu foruma...


Resmi sayfasında yazıyor mu bu kart işte eskiden buydu diye.Bunu sen ben biliyoruz.Herkesin bilmesine gerek yok.

Nvidia sayfasından GTS250 sürücüsü indireyim dedim GeForce 200 serisi diye geçiyor.Bilmeyen kartı bir şey sanacak.Hani belki GTX260'a yakın bir performans veriyor diye düşünecek.Diğer tarafta Geforce 9 seri var.Orada da 9800GTX.

Her fırsatta nasıl savunuyorsun Nvidia ve İntel'i.Taktire şayan.Bir de forumdakilere laf sokmuşsun.

Nvidia'nın biz bu kartların sadece isimlerini değiştirdik gibi bir yorumunu okudun mu yazıda?
Nvidia keriz mi eski kartları size kakalıyoruz desin.Nvidia ediyor siz sıvıyorsunuz.Anlamıyorum nasıl bir mantık.
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