Nvidia yine yeniden isimlendirdi: GeForce 315

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DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları merakla beklenen Nvidia, mevcut modellerini yeniden isimlendirmeye devam ediyor. Kısa bir süre önce 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı, DirectX 10.1 destekli GeForce G210 modelini yeniden isimlendirirek sistem üreticilerine GeForce 310 adı altında sunmaya başlayan Nvidia, GeForce GT220 modelini de yeniden isimlendirme uygulamasına dahil etti.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT216 GPU'sunun güç verdiği 128-bit destekli ve 48x paralel işlemcili GeForce GT220 modeli, GeForce 315 adı altında sunulmaya başlandı. Sadece sistem üreticilerine sağlanan model, GeForce 310 modelinde olduğu gibi ilk olarak HP'nin kurumsal sistemler sayfasında, Pro 2000 Microtower PC isimli model ile birlikte gün ışığına çıktı. Detaylara buradan ulaşabilirsiniz.