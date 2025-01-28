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    DeepSeek dalgası Nvidia’yı sular altında bıraktı: ABD’deki kayıp 1 trilyon dolar

    Çin’den yükselen DeepSeek tufanı, ABD’nin teknoloji devlerini sarsmaya devam ediyor. Nvidia, tarihin en büyük bir günlük kaybını yaşarken şirketin kayıpları 600 milyar dolara ulaştı.
    Nvidia, 600 milyar dolar kaybetti: Tarihin en büyük günlük kaybı! Tam Boyutta Gör
    Çin’den yükselen DeepSeek dalgası, ABD’nin teknoloji devlerini sular altında bıraktı. Daha birkaç gün önce dünyanın en değerli şirketi olan Nvidia, ABD borsalarında tarihin en büyük günlük piyasa değeri kaybını yaşadı. Şirketin hisseleri, yüzde 17'lik sert bir düşüşle 118.58 dolardan kapanarak yaklaşık 600 milyar dolar değer kaybına uğradı.

    Bu kayıp, Nvidia'nın Mart 2020'de Covid-19 pandemisinin başlarında yaşadığı büyük çöküşten bu yana en kötü performansı olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz hafta Apple’ı geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi olan Nvidia, bu düşüşle birlikte koltuğu sadece Apple’a bırakmakla kalmadı, aynı zamanda Microsoft’a da geçilerek üçüncülüğe düştü.

    DeepSeek’in yarattığı endişeler

    Düşüşün ana sebebi olarak, Çin merkezli yapay zeka laboratuvarı DeepSeek'in piyasaya sunduğu yeni açık kaynaklı yapay zeka modelleri gösteriliyor. Aralık ayı sonlarında DeepSeek, Nvidia'nın H800 adı verilen düşük kapasiteli çiplerini kullanarak yalnızca iki ayda ve 6 milyon dolardan daha az maliyetle oluşturduğunu söylediği ücretsiz, açık kaynaklı büyük dil modelini (LLM) tanıttı.

    Nvidia’nın grafik işlemcileri (GPU), özellikle ABD’deki yapay zeka veri merkezleri için hayati bir öneme sahip. Alphabet, Meta ve Amazon gibi dev teknoloji şirketleri, bu işlemciler üzerine milyarlarca dolarlık yatırımlar yaparak yapay zeka modellerini eğitmekte ve çalıştırmakta. Yani bir tarafta onlarca milyar dolarlık harcamalar varken diğer tarafta sadece birkaç milyon dolarlık harcama var. Dolayısıyla bu çöküş, DeepSeek’in yapay zeka modellerinin (V3, R1 ve Janus-Pro) performansından değil; bu, modelleri çok ucuza ortaya koymasıyla ilgili.

    ABD’deki kayıp 1 trilyon dolar!

    Nvidia, 600 milyar dolar kaybetti: Tarihin en büyük günlük kaybı! Tam Boyutta Gör
    Nvidia hisseleri 2023’te yüzde 239, 2024’te ise yüzde 171 oranında değer kazanmış olsa da 2025’te, yıl başından bu yana oluşan kayıp yüzde 14. Ancak bu sert düşüş, sadece Nvidia ile sınırlı kalmadı. Broadcom, yüzde 17’lik düşüşle piyasa değerinden 200 milyar dolar kaybetti. Nvidia’nın çiplerine bağımlı olan Dell, HP ve Super Micro Computer gibi veri merkezi şirketlerinin hisseleri de yüzde 5,8’in üzerinde değer kaybı yaşadı. Oracle ise yüzde 14’lük kayıpla ağır darbe alan diğer büyük şirketlerden biri oldu. Benzer şekilde Amazon ve Microsoft gibiler de kayıplar yaşadı. ABD dışında TSMC ve ASML gibi teknoloji devleri de sert düşüşle karşılaştı.

    Tüm bunlar bir araya geldiğinde DeepSeek’in tetiklediği satış dalgasının ardından pazartesi günü ABD’de hisse senetleri piyasa değerinde 1 trilyon dolardan fazla kayıp yaşadı.

    Kaynakça https://www.cnbc.com/2025/01/27/nvidia-sheds-almost-600-billion-in-market-cap-biggest-drop-ever.html https://markets.businessinsider.com/news/stocks/tech-stock-sell-off-deepseek-ai-chatgpt-china-nvidia-chips-2025-1
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    Şampanya kulesine direnen süspansiyon

    B
    berkandinçay 20 saat önce

    Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)

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