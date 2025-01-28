DeepSeek dalgası Nvidia’yı sular altında bıraktı: ABD’deki kayıp 1 trilyon dolar

Bu kayıp, Nvidia'nın Mart 2020'de Covid-19 pandemisinin başlarında yaşadığı büyük çöküşten bu yana en kötü performansı olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz hafta Apple’ı geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi olan Nvidia, bu düşüşle birlikte koltuğu sadece Apple’a bırakmakla kalmadı, aynı zamanda Microsoft’a da geçilerek üçüncülüğe düştü.
DeepSeek’in yarattığı endişeler
Düşüşün ana sebebi olarak, Çin merkezli yapay zeka laboratuvarı DeepSeek'in piyasaya sunduğu yeni açık kaynaklı yapay zeka modelleri gösteriliyor. Aralık ayı sonlarında DeepSeek, Nvidia'nın H800 adı verilen düşük kapasiteli çiplerini kullanarak yalnızca iki ayda ve 6 milyon dolardan daha az maliyetle oluşturduğunu söylediği ücretsiz, açık kaynaklı büyük dil modelini (LLM) tanıttı.
Nvidia’nın grafik işlemcileri (GPU), özellikle ABD’deki yapay zeka veri merkezleri için hayati bir öneme sahip. Alphabet, Meta ve Amazon gibi dev teknoloji şirketleri, bu işlemciler üzerine milyarlarca dolarlık yatırımlar yaparak yapay zeka modellerini eğitmekte ve çalıştırmakta. Yani bir tarafta onlarca milyar dolarlık harcamalar varken diğer tarafta sadece birkaç milyon dolarlık harcama var. Dolayısıyla bu çöküş, DeepSeek’in yapay zeka modellerinin (V3, R1 ve Janus-Pro) performansından değil; bu, modelleri çok ucuza ortaya koymasıyla ilgili.
ABD’deki kayıp 1 trilyon dolar!
Tüm bunlar bir araya geldiğinde DeepSeek’in tetiklediği satış dalgasının ardından pazartesi günü ABD’de hisse senetleri piyasa değerinde 1 trilyon dolardan fazla kayıp yaşadı.Kaynakça https://www.cnbc.com/2025/01/27/nvidia-sheds-almost-600-billion-in-market-cap-biggest-drop-ever.html https://markets.businessinsider.com/news/stocks/tech-stock-sell-off-deepseek-ai-chatgpt-china-nvidia-chips-2025-1 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Şampanya kulesine direnen süspansiyon
Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)
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