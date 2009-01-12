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Nvidia yüksek performanslı iki yeni GPU üzerinde çalışıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
17,4b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia yüksek performanslı iki yeni GPU üzerinde çalışıyor
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GeForce GTX 285 ve GeForce GTX 295 modellerini duyurarak tek ve çift grafik işlemcili ekran kartı pazarındaki iddiasını devam ettiren Nvidia'nın 2009 planları netleşmeye başlıyor. Gelen bilgilere göre AMD-ATi'nin aksine Nvidia yeni yılda da yüksek performans segmenti için yapıca büyük GPU'lar hazırlmaya devam edecek. Peki Nvidia hangi çözümler üzerinde çalışıyor?

Mevcut tabloya göre firma, yıl içerisinde yüksek performans segmenti için iki yeni GPU'sunu kullanıma sunacak. Bu GPU'lardan biri GT200 mimarisinin 40nm üretim teknolojisine adapte edilmiş yeni varyasyonu diğeri ise yine 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak olan fakat yeni bir GPU mimarisini temel alması kuvvetle muhtemel görünen GT300 olacak.

İlk GPU tahmin edebileceğimiz üzere 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun 40nm üretim teknolojisiyle nanometrik küçülmeye tabi tutulan yeni versiyonu olacak. Mimari açıdan radikal değişiklikler içermesi beklenmeyen GPU'nun aynı saat hızında daha az güç tüketmesi, daha yüksek frekanslarda çalışması ve daha fazla paralel işlemciyle gelmesi beklenebilir.

DirectX 10 desteğini sürdürmesi ayrıca ROP ve TMU sayılarının arttırılması beklenen grafik işlem biriminin, çıkan haberler ve Nvidia'nın daha önce takip ettiği strateji doğrultusunda yılın ikinci çeyreği sonuna doğru muhtemelen Mayıs-Haziran döneminde tanıtılması beklenebilir fakat Nvidia tarafından bu konu için henüz resmi herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtmekte de fayda var.

İkinci GPU ise uzunca bir süredir konuşulan GT300 kod adlı yeni nesil çözüm olacak. 40nm GT200'den farklı olarak yeni bir grafik işlemci mimarisini temel alması ve DirectX 11 desteği sunması beklenen GPU'nun detayları henüz açıklanmasa da Nvidia'nın yeni GPU ile GDDR5 bellek teknolojisini kullanmaya başlayacağı ve GPU'nun GeForce 11 serisine güç vereceği ifade ediliyor.


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2good4U 10 yıl
GT200b, GT300'e geçiş için 40nm üretim teknolojisinin ilk defa deneneceği bir GPU olacak. DX10 karta sahip kullanıcılar için bu kartları almayıp(tabi 40nm saat hızlarında ciddi bir artış sağlamazsa) DX11 destekli GT300'leri beklemesi daha mantıklı olacak gibi görünüyor.
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coupant 10 yıl
GTX 285'i almayıp elimdeki 4870 toxicle devam mı etsem acaba. gt 300'ler cidden düşündürüyor. ama o zamanda elimdeki e8400 darboğaz yapar mı onlara diye düşünüyor insan.
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AtiMX4 10 yıl
Hani az enerji tüketimi?Hepsi palavra.
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scutaro 10 yıl
Orjinalden alıntı: AtiMX4

Hani az enerji tüketimi?Hepsi palavra.

Daha az güç tüketimi yeni seri güçlendirilmiş kartlarda mümkün olacak birşey değil aynı modelin sadece daha düşük nm üretimi olursa bundan bahsedilebilir
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nirvanha 10 yıl
Herkes bir crysis'dir tutturmuş gidiyor.Yok daha oynatacak ekran kartı yokmuş , uzun sürede olmayacakmış, arkadaşlar işin hep donanımsal tarafına bakmıyormuyuz?acaba sorun gpu'lar yerine yazılımlarda olamazmı, hiç düşünmüyormuyuz .CRYTEK
bu oyunu henüz yeryüzünde olmayan bir gpu için mi yazdı.Ha peki yazdı ise ne ile test etti.Bence sorun gpu'larda değil yeterince üzerinde çalışılmadan derlenmiş api'lerdedir.Yuh yani crysis çıkalı kaç yıl oldu ben daha oynayamadım , nasıl bir iştir bu.Neyse bu yıl yeni siStem topluyorum da oynamak nasip olur inşallah ,ama seneye ne olacak ? her yıl avuç dolusu para sacamam ortalığa + bana quake 3 yetiyorda artıyor bile.Zaten oluşumlara bakacak olursam ne İDsoftware q1-q2-q3'ün üstüne çıkabilmiştir , nede eagames nfs5'in üstüne çıkabilmiştir, kendilerini aşamamışlardır.yani işin özü sadece iyi grafikler iyi oyun demek değildir.
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coupant 10 yıl
crysis grafikleri güzel olan bir oyun. hala ekran kartlarının yeterli olamamasında yazılımın büyük payı var. bu da sömürü amaçlı başka bir yöntem. oyunu orjinal cd'si ile satamıyorlar, acısını ekran kartı piyasasını kullanarak çıkarıyorlar. benim görüşüm bu yönde.
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ikazda 10 yıl
arkadaşlar valla 4870 kullanıyorum ve gayet memnunum uzun sürede kullanmaya devam edicem yoksa yürek dayanmıyo bu ekran kartına verilen paralara alıyosun adam ertesi günü yenisini yapıyo noldu senin ekran kartın eskidi...o yüzden 2 senede bir ekran kartı almaya karar verdim bende...
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HiqhVoLtaqe 10 yıl
@DsgnrYgt Sanada alalım bi HD4870 :)
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
Umarım Bu sefer nvidia GDDR5 memory kullanır..
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TiesTorN 10 yıl
256bit + ddr5 kullanmaları yararına olur zira bu sayede GPU'nun boyu küçüleceği için daha güçlü GPU'lar yapabilirler aynı nm boyu ile.
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Favo 10 yıl

quote:
Orjinalden alıntı: DsgnrYgt iyidir bunlar çıksın da gtx 260ların fiyatları insin
quote:
Bi gtx260 alda kurtulalım artık
oyy öldüm gülmekten XD...
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Fear Dot Com 10 yıl
Nvidia yı ati tekrar durdurucak emin olun ATİ 5000 SERİES COMİNG SOON :D::D:D
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BroK€NSaf€ty 10 yıl
Valla ben daha GTX 260ımı düzgün kulanamadım anakartım ağrızalandı işlemci darboğaz yaptı :) GTX 300-500 Bizi aşar:)
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gordon01 10 yıl
Windows7 + Core i7 + X58 + 6GB DDR3 + GTX3?? + 160GB SSD + BD+RW + ... :)
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yonex78 10 yıl
üretsinler bakaılım nereye kadr gidecek bu çılgınlık
millet konsollardax1950 ile cayır cayır oyun oynuyor biz gtx280 ile akıcı bir crysis oynayamıyoruz ben anlamdım bu işi
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