Nvidia yüksek performanslı iki yeni GPU üzerinde çalışıyor

GeForce GTX 285 ve GeForce GTX 295 modellerini duyurarak tek ve çift grafik işlemcili ekran kartı pazarındaki iddiasını devam ettiren Nvidia'nın 2009 planları netleşmeye başlıyor. Gelen bilgilere göre AMD-ATi'nin aksine Nvidia yeni yılda da yüksek performans segmenti için yapıca büyük GPU'lar hazırlmaya devam edecek. Peki Nvidia hangi çözümler üzerinde çalışıyor?
Mevcut tabloya göre firma, yıl içerisinde yüksek performans segmenti için iki yeni GPU'sunu kullanıma sunacak. Bu GPU'lardan biri GT200 mimarisinin 40nm üretim teknolojisine adapte edilmiş yeni varyasyonu diğeri ise yine 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak olan fakat yeni bir GPU mimarisini temel alması kuvvetle muhtemel görünen GT300 olacak.
İlk GPU tahmin edebileceğimiz üzere 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun 40nm üretim teknolojisiyle nanometrik küçülmeye tabi tutulan yeni versiyonu olacak. Mimari açıdan radikal değişiklikler içermesi beklenmeyen GPU'nun aynı saat hızında daha az güç tüketmesi, daha yüksek frekanslarda çalışması ve daha fazla paralel işlemciyle gelmesi beklenebilir.
DirectX 10 desteğini sürdürmesi ayrıca ROP ve TMU sayılarının arttırılması beklenen grafik işlem biriminin, çıkan haberler ve Nvidia'nın daha önce takip ettiği strateji doğrultusunda yılın ikinci çeyreği sonuna doğru muhtemelen Mayıs-Haziran döneminde tanıtılması beklenebilir fakat Nvidia tarafından bu konu için henüz resmi herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtmekte de fayda var.
İkinci GPU ise uzunca bir süredir konuşulan GT300 kod adlı yeni nesil çözüm olacak. 40nm GT200'den farklı olarak yeni bir grafik işlemci mimarisini temel alması ve DirectX 11 desteği sunması beklenen GPU'nun detayları henüz açıklanmasa da Nvidia'nın yeni GPU ile GDDR5 bellek teknolojisini kullanmaya başlayacağı ve GPU'nun GeForce 11 serisine güç vereceği ifade ediliyor.
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Daha az güç tüketimi yeni seri güçlendirilmiş kartlarda mümkün olacak birşey değil aynı modelin sadece daha düşük nm üretimi olursa bundan bahsedilebilir
bu oyunu henüz yeryüzünde olmayan bir gpu için mi yazdı.Ha peki yazdı ise ne ile test etti.Bence sorun gpu'larda değil yeterince üzerinde çalışılmadan derlenmiş api'lerdedir.Yuh yani crysis çıkalı kaç yıl oldu ben daha oynayamadım , nasıl bir iştir bu.Neyse bu yıl yeni siStem topluyorum da oynamak nasip olur inşallah ,ama seneye ne olacak ? her yıl avuç dolusu para sacamam ortalığa + bana quake 3 yetiyorda artıyor bile.Zaten oluşumlara bakacak olursam ne İDsoftware q1-q2-q3'ün üstüne çıkabilmiştir , nede eagames nfs5'in üstüne çıkabilmiştir, kendilerini aşamamışlardır.yani işin özü sadece iyi grafikler iyi oyun demek değildir.
quote:
Orjinalden alıntı: DsgnrYgt iyidir bunlar çıksın da gtx 260ların fiyatları insin
quote:
Bi gtx260 alda kurtulalım artık
oyy öldüm gülmekten XD...
millet konsollardax1950 ile cayır cayır oyun oynuyor biz gtx280 ile akıcı bir crysis oynayamıyoruz ben anlamdım bu işi