Nvidia yüksek performanslı iki yeni GPU üzerinde çalışıyor

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GeForce GTX 285 ve GeForce GTX 295 modellerini duyurarak tek ve çift grafik işlemcili ekran kartı pazarındaki iddiasını devam ettiren Nvidia'nın 2009 planları netleşmeye başlıyor. Gelen bilgilere göre AMD-ATi'nin aksine Nvidia yeni yılda da yüksek performans segmenti için yapıca büyük GPU'lar hazırlmaya devam edecek. Peki Nvidia hangi çözümler üzerinde çalışıyor?

Mevcut tabloya göre firma, yıl içerisinde yüksek performans segmenti için iki yeni GPU'sunu kullanıma sunacak. Bu GPU'lardan biri GT200 mimarisinin 40nm üretim teknolojisine adapte edilmiş yeni varyasyonu diğeri ise yine 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak olan fakat yeni bir GPU mimarisini temel alması kuvvetle muhtemel görünen GT300 olacak.

İlk GPU tahmin edebileceğimiz üzere 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun 40nm üretim teknolojisiyle nanometrik küçülmeye tabi tutulan yeni versiyonu olacak. Mimari açıdan radikal değişiklikler içermesi beklenmeyen GPU'nun aynı saat hızında daha az güç tüketmesi, daha yüksek frekanslarda çalışması ve daha fazla paralel işlemciyle gelmesi beklenebilir.

DirectX 10 desteğini sürdürmesi ayrıca ROP ve TMU sayılarının arttırılması beklenen grafik işlem biriminin, çıkan haberler ve Nvidia'nın daha önce takip ettiği strateji doğrultusunda yılın ikinci çeyreği sonuna doğru muhtemelen Mayıs-Haziran döneminde tanıtılması beklenebilir fakat Nvidia tarafından bu konu için henüz resmi herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtmekte de fayda var.

İkinci GPU ise uzunca bir süredir konuşulan GT300 kod adlı yeni nesil çözüm olacak. 40nm GT200'den farklı olarak yeni bir grafik işlemci mimarisini temel alması ve DirectX 11 desteği sunması beklenen GPU'nun detayları henüz açıklanmasa da Nvidia'nın yeni GPU ile GDDR5 bellek teknolojisini kullanmaya başlayacağı ve GPU'nun GeForce 11 serisine güç vereceği ifade ediliyor.