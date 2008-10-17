Nvidia'dan Adobe için yeni ekran kartı; Quadro CX

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Yüksek işlem kapasitesine sahip grafik işlemcilerini sadece oyunlarda kullanmak istemeyen ve sağladığı avantajları farklı iş ve uygulamalarına da yansıtmak isteyen ve buna paralel olarak CUDA mimarisini geliştiren Nvidia, çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Adobe Photoshop CS4 üzerinde GPU'larının sağladığı donanımsal hızlandırma yeteneğini değinene firma hız kesmedi ve Adobe'nin en yeni çözümlerini içeren Creative Suite 4 için yeni bir ekran kartı hazırladı.

Nvidia'nın profesyoneller için hazırladığı grarfik kartlarını konumlandırdığı Quadro serisi dahilinde geliştirien Quadro CX kod adlı yeni model, temel olarak GeForce GTX 260'a güç veren GPU'yu kullanıyor olsa da bazı limitlemelere sahip. 448-bit yerine 384-bit bellek veri yolu desteği sunan ekran kartının bellek bant genişliği d 76.8GB/sn olarak belirlenmiş. 1.5GB GDDR3 bellek ile donatılan kartın paralel işlemci sayısı pazara sunulan ilk GTX 260 ile aynı yani 192.

DVI konnektörüne ek olarak DisplayPort ve Stereo portları da bulunan Quadro CX, GeForce GTX 260 ile aynı soğutucuyu kullanıyor dolayısıyla çift slot tasarıma sahip. Photoshop CS4, After Effects CS4 ve Premiere Pro CS4 gibi görsel tasarım ve video uygulamalarında hızlandırma sağlamak üzere hazırlanan kart, yüksek tanımlı videolar için de donanımsal hızlandırma sağlayabiliyor. 1999$'lık yurt dışı etiket fiyatına sahip olan kartın önümüzdeki günlerde pazara sunulması bekleniyor.