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Nvidia'dan Adobe için yeni ekran kartı; Quadro CX

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
12,8b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'dan Adobe için yeni ekran kartı; Quadro CX
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Yüksek işlem kapasitesine sahip grafik işlemcilerini sadece oyunlarda kullanmak istemeyen ve sağladığı avantajları farklı iş ve uygulamalarına da yansıtmak isteyen ve buna paralel olarak CUDA mimarisini geliştiren Nvidia, çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Adobe Photoshop CS4 üzerinde GPU'larının sağladığı donanımsal hızlandırma yeteneğini değinene firma hız kesmedi ve Adobe'nin en yeni çözümlerini içeren Creative Suite 4 için yeni bir ekran kartı hazırladı.

Nvidia'nın profesyoneller için hazırladığı grarfik kartlarını konumlandırdığı Quadro serisi dahilinde geliştirien Quadro CX kod adlı yeni model, temel olarak GeForce GTX 260'a güç veren GPU'yu kullanıyor olsa da bazı limitlemelere sahip. 448-bit yerine 384-bit bellek veri yolu desteği sunan ekran kartının bellek bant genişliği d 76.8GB/sn olarak belirlenmiş. 1.5GB GDDR3 bellek ile donatılan kartın paralel işlemci sayısı pazara sunulan ilk GTX 260 ile aynı yani 192.

DVI konnektörüne ek olarak DisplayPort ve Stereo portları da bulunan Quadro CX, GeForce GTX 260 ile aynı soğutucuyu kullanıyor dolayısıyla çift slot tasarıma sahip. Photoshop CS4, After Effects CS4 ve Premiere Pro CS4 gibi görsel tasarım ve video uygulamalarında hızlandırma sağlamak üzere hazırlanan kart, yüksek tanımlı videolar için de donanımsal hızlandırma sağlayabiliyor. 1999$'lık yurt dışı etiket fiyatına sahip olan kartın önümüzdeki günlerde pazara sunulması bekleniyor.


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tysontyson 10 yıl
Maya programı kullanıyorum prof anlamda. 9600 gt yetmiyor bazen. Maaşı alınca almak lazım bir tane sanırım daha hızlı çalışmak için.
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(((TeAcHeR))) 10 yıl
bu kart oyun kartı değil[>:][>:][>:]
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Jesse James 10 yıl
Sayın arsenik ;
Arkadaşım bir adet 512 mb'lık Nvidia GeForce 8500 GT ile rahat bir şekilde kullanıyordu."CUDA destekli driver" bahsettiğiniz şey hakkında bir bilgim yok.Umarım yardımcı olabilmişimdir.
Saygılarımla ;
Jesse James
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plateau 10 yıl
Photoshop yada 3dsmax gibi uygulamalarla uğraşan bürolar yada kişiler bir yada birkaç işle bu tarz quadro yada firegl kartların parasını çıkarırlar...
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mehmedakif 11 yıl
tek kelime ile müthiş
"Mehmet Akif İlleez"
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MMXex 11 yıl
Ticari amaçla kullanılacak bir kart bu nedenle bence fiyat hakkında yorum yaparken biraz daha dikkatli olmalıyız
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Promity 11 yıl
İş dünyasında Sadece bu kartlar kullanılıyor arkadaşlar Benim kullandığım Makinenin sistemindede quadroFx540 var 3 boyutlu Grafik çalışanlar için Sadece bu hizmete hitap eden kartlar geliştiriliyor. Düşünün Adam Gökdelen Projeleri Hazırlıyor. Bizim Oyun Kartları Hiçbir işe yaramaz. İşlem birimleri tamamen farklı bu kartların.Tabi fiyat Hakkaten kötü. Gerçi Bu kartların kullanıldığı sistemler Zaten uçuk Kart arada çerez parası.
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CaSsErDoDo 11 yıl
rengi çok hoşuma gitti ya:D
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ecarpar 11 yıl
Korkunç 1999.99$ imla hatası yok :) (bin dokuzyüz doksan dokuz dolar doksan dokuz sent)http://www.compusa.com/applications/campaigns/campaigntemplate.asp?CampaignID=759 kim alıcakmış bunu* Benim çalıştığım şirket 2000 $ ı görünce beni işten kovar valla. bu kartı alıpta sadece photo shopta kullanmak komik olur herhalde max ve maya dada iş yaparsa ozaman düşünüle bilir belki.
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cenkyyy 11 yıl
bu karttan 3 tane alıp trible yapmalı


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ecarpar 11 yıl
Korkunç 1999.99$ imla hatası yok :) (bin dokuzyüz doksan dokuz dolar doksan dokuz sent)http://www.compusa.com/applications/campaigns/campaigntemplate.asp?CampaignID=759 kim alıcakmış bunu* Benim çalıştığım şirket 2000 $ ı görünce beni işten kovar valla. bu kartı alıpta sadece photo shopta kullanmak komik olur herhalde max ve maya dada iş yaparsa ozaman düşünüle bilir belki.
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miraculous 11 yıl
güzel bir kart photoshop çular yaşadı
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01Mrt 11 yıl
yeni bir ürün gamı geliştiriliyor desenize...
yakında maya yada 3ds max DESTEKLİ ekrankartları görebiliriz...
destekli ne demekse... :D
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plateau 10 yıl
Orjinalden alıntı: 01mrt

yeni bir ürün gamı geliştiriliyor desenize...
yakında maya yada 3ds max DESTEKLİ ekrankartları görebiliriz...
destekli ne demekse... :D





o ürün gamı yıllardır var zaten...biraz araştırırsanız merakınızı-eğer varsa- giderebilirsiniz...maya,XSI,lightwave,3dsmax,modo vs için ayrı ayrı farklı driverlar var quadro yada firegl için...ayrıca kartlar üzerinde oyun ekran kartlarında olmayan donanımsal hızlandırıcılar da mecvut...Quadro yada FireGL'lerin Türkiye distribütörü TET...
tet.com.tr/...

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yenerbalcı 11 yıl
fiyat çok kötü 1999$
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(((TeAcHeR))) 11 yıl

Orjinalden alıntı: yenerbalcı

fiyat çok kötü 1999$


o
ha
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