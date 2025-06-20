Adobe, iPhone'lar için kamera uygulaması yayınladı

Tam Boyutta Gör Adobe, iPhone’lar için yapay zeka ve çoklu kare görüntüleme kullanarak daha düşük gürültülü veya daha yüksek çözünürlüklü yüksek kaliteli DNG ve JPG fotoğraflar üreten yeni bir kamera uygulaması yayınladı. Eski Google mühendisinin yardımıyla geliştirilen Project Indigo, HDR çıktı, yapay zeka yansıma giderme ve sıfır gecikmeli fotoğrafçılık gibi özellikler içeriyor.

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Adobe Project Indigo neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Uygulamanın açıklamasına göre, “Project Indigo tek bir fotoğraf çekmek yerine bir dizi fotoğraf çekip bunları bir araya getirerek daha düşük gürültü ve daha yüksek dinamik aralıklı yüksek kaliteli fotoğraf üretiyor. Indigo, fotoğraflar için doğal, SLR benzeri bir görünüm üretmeye çalışıyor.”

Kullanıcıya deklanşör hızı, ISO, pozlama telafisi ve beyaz dengesi dahil olmak üzere tam manuel kontrol sunuluyor. Gece moduna özgü olarak, birleştirilecek kare sayısı manuel olarak ayarlanabiliyor ve görüntü kalitesi için yakalama süresi değiştirilebiliyor. Tripodla hareket bulanıklığı efektleri oluşturmak için ayrı uzun pozlama modu mevcut.

Uygulama, her iki formata da uygulanan çoklu kamera hesaplama işlemiyle hem JPEG hem de DNG dosyasını çıktı olarak verebiliyor. Ayrıca, düzenleme için görüntüleri Adobe Lightroom mobil uygulamasına göndermek için doğrudan entegrasyona sahip. Dijital yakınlaştırmayla kaybolan detayları geri getirebilmenizi sağlayan çok kareli süper çözünürlük kullanıyor. Uygulama, raw DNG dosyaları için yapay zeka destekli gürültü giderme, camdan çekilen fotoğraflarda yansımaları giderme gibi gelecek özellikleri içeren özel bir önizleme bölümü de içeriyor.

Project Indigo, App Store'da ücretsiz olarak indirilmeye sunuldu. iPhone 12 Pro, iPhone 13 Pro, iPhone 14, iPhone 15 ile uyumlu olduğu belirtilse de en iyi performans için iPhone 15 Pro ve üstü modellerin kullanılması öneriliyor.

Project Indigo Adobe Labs, Inc. Photo & Video Ücretsiz 245,6 MB

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