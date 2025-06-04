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    Adobe, Android için yeni Photoshop uygulamasını beta olarak kullanıma sundu

    Adobe, mobil için yenilenen Photoshop uygulamasını iOS'in ardından Android kullanıcılarına açtı. Photoshop mobil sürümü, betada ücretsiz kullanılabilen birçok özellik sunuyor.

    adobe photoshop mobil android beta indir Tam Boyutta Gör
    Adobe, bu yılın başlarında iOS cihazlar için yepyeni Photoshop uygulamasını sundu. Akıllı telefonlar için sıfırdan tasarlanan Photoshop mobil, kullanıcıların içerikleri kolayca eklemesine, kaldırmasına, ayarlamasına ve birleştirmesine olanak tanırken yeni görseller oluşturmak için ücretsiz Adobe Stock varlıklarına erişmesini sağlıyor. Adobe, yeni Photoshop uygulamasını Android kullanıcılarına da açtı.

    Android için yeni Photoshop uygulamasıyla kullanıcılar, mobilden Adobe'nin birçok yeni aracına erişebiliyor. Uygulamanın tüm özellikleri ilk beta döneminde ücretsiz olacak. Yenilenen Photoshop mobil uygulaması şu özellikleri içeriyor:

    Photoshop mobil betada neler sunuyor?

    • Seçimler, katmanlar ve maskeler gibi temel Photoshop araçlarını kullanarak görüntüleri birleştirin ve harmanlayın
    • Dokunarak Seç aracıyla bir görüntünün parçalarını hızlıca kaldırın veya değiştirin
    • Nokta Düzeltme Fırçası gibi araçları kullanarak dikkat dağıtıcı unsurları saniyeler içinde temizleyin
    • Görsel tasarımlara öğeleri zahmetsizce eklemek veya dönüştürmek için Üretken Dolgu gibi Firefly destekli üretken YZ özelliklerini kullanın
    • Ücretsiz Adobe Stock varlıkları kitaplığıyla yaratıcı çalışmaları geliştirin
    • Nesne Seçimi ve Sihirli Değnek aracıyla doğru seçimler yapın
    • Kaldırma ve Klonlama Damgası gibi gelişmiş araçlarla görüntüleri iyileştirin
    • Gelişmiş karıştırma modları ve ayarlama katmanlarıyla katmanları ve efektleri kontrol edin

    Adobe, beta sürecinin ne kadar süreceği, bu süre bittikten sonra abonelik ücretinin ne kadar olacağına dair bir bilgi paylaşmadı. Photoshop (beta) uygulaması, Android 11 ve daha yeni sürümün yüklü olduğu cihazlarda kullanılabiliyor.

    Adobe Photoshop (Beta) Adobe Photoshop (Beta) Adobe Photoshop (Beta) Adobe Photoshop (Beta) Fotoğrafçılık Ücretsiz

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    D
    DH Misafiri 5 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 6 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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