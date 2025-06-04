Adobe, Android için yeni Photoshop uygulamasını beta olarak kullanıma sundu

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Adobe, bu yılın başlarında iOS cihazlar için yepyeni Photoshop uygulamasını sundu. Akıllı telefonlar için sıfırdan tasarlanan Photoshop mobil, kullanıcıların içerikleri kolayca eklemesine, kaldırmasına, ayarlamasına ve birleştirmesine olanak tanırken yeni görseller oluşturmak için ücretsiz Adobe Stock varlıklarına erişmesini sağlıyor. Adobe, yeni Photoshop uygulamasını Android kullanıcılarına da açtı.

Adobe'un AI ajanı, Photoshop kullanıcılarına yardımcı olacak 1 ay önce eklendi

Android için yeni Photoshop uygulamasıyla kullanıcılar, mobilden Adobe'nin birçok yeni aracına erişebiliyor. Uygulamanın tüm özellikleri ilk beta döneminde ücretsiz olacak. Yenilenen Photoshop mobil uygulaması şu özellikleri içeriyor:

Photoshop mobil betada neler sunuyor?

Seçimler, katmanlar ve maskeler gibi temel Photoshop araçlarını kullanarak görüntüleri birleştirin ve harmanlayın

Dokunarak Seç aracıyla bir görüntünün parçalarını hızlıca kaldırın veya değiştirin

Nokta Düzeltme Fırçası gibi araçları kullanarak dikkat dağıtıcı unsurları saniyeler içinde temizleyin

Görsel tasarımlara öğeleri zahmetsizce eklemek veya dönüştürmek için Üretken Dolgu gibi Firefly destekli üretken YZ özelliklerini kullanın

Ücretsiz Adobe Stock varlıkları kitaplığıyla yaratıcı çalışmaları geliştirin

Nesne Seçimi ve Sihirli Değnek aracıyla doğru seçimler yapın

Kaldırma ve Klonlama Damgası gibi gelişmiş araçlarla görüntüleri iyileştirin

Gelişmiş karıştırma modları ve ayarlama katmanlarıyla katmanları ve efektleri kontrol edin

Adobe, beta sürecinin ne kadar süreceği, bu süre bittikten sonra abonelik ücretinin ne kadar olacağına dair bir bilgi paylaşmadı. Photoshop (beta) uygulaması, Android 11 ve daha yeni sürümün yüklü olduğu cihazlarda kullanılabiliyor.

Adobe Photoshop (Beta) Fotoğrafçılık Ücretsiz

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