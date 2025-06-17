Üretken yapay zeka uygulaması Adobe Firefly, Android ve iOS'e geldi

Adobe, kullanıcıların metin istemlerini kullanarak görüntü ve video oluşturmasına olanak tanıyan ve hem Adobe'nin kendi üretken yapay zeka modellerini hem de OpenAI, Google ve Flux gibi şirketlerin YZ modellerini entegre eden Firefly'ı mobil platforma getirdi. Adobe Firefly, iOS ve Android için ücretsiz indirilebilir.

Yenilenen Photoshop uygulaması Android'e geldi 1 hf. önce eklendi

Adobe Firefly mobil uygulaması neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Adobe Firefly mobil uygulaması, kullanıcıların metin açıklamalarıyla resim ve videolar oluşturmasına ve popüler yapay zeka fotoğraf düzenleme araçlarını denemesine olanak tanıyor. İçerik üreticilerinin de hareket halindeyken projeleri için varlıklar oluşturmasını sağlıyor. Adobe, Adobe’nin FigJam benzeri Firefly Boards platformuna yeni üçüncü taraf YZ modelleri ve video oluşturma desteği de sunuyor.

iOS ve Android için Firefly uygulaması, Adobe'nin Photoshop yazılımında da bulunan Üretken Dolgu ve Üretken Genişletme özelliklerinin yanı sıra Adobe'nin metinden resme, metinden videoya ve resimden videoya araçlarına erişim sunuyor. Kullanıcılar, Firefly özelliklerini kullanırken Google'ın Imagen 3 ve 4 görüntü modelleri, Veo 2 ve 3 video modelleri ve OpenAI’ın görüntü oluşturucusu dahil olmak üzere çeşitli üçüncü taraf yapay zeka modelleri arasından da seçim yapabiliyor.

Firefly mobil uygulaması kullanılarak oluşturulan içerikler otomatik olarak kullanıcının Creative Cloud hesabıyla senkronize ediliyor. Bu, kullanıcıların web veya masaüstü uygulamadan resim veya videolara erişmesine imkan sağlıyor. Masaüstü Firefly web uygulamasında olduğu gibi, mobildeki Adobe yapay zeka araçlarından bazıları ücretli.

Adobe Firefly mobil uygulamasını indirmek için;

Adobe Firefly - Create with AI Adobe Inc. Photo & Video Ücretsiz 35,5 MB

Adobe Firefly: Generative AI Sanat ve Tasarım Ücretsiz

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Adobe Firefly Android ve iOS uygulaması yayınlandı

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