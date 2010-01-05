Nvidia'nın 2010 planları: Optimus teknolojisi yolda!

Nvidia'dan Luciano Alibrandi ile yaptığımız röportaj'da, üzerinde çalıştıkları yeni nesil teknolojileri CES 2010 ve sonrasında görme fırsatı yakalayacağımızı belirtmişti. Nvidia yeni teknolojiler hakkında ipuçları vermeye başladı. Firmanın hazırlık çalışmaları süren teknolojilerinden biri de Optimus kod adını taşıyor. İlk çeyrekte yani Ocak-Şubat-Mart döneminde hazır olması beklenen Optimus teknolojisi, dizüstü bilgisayarlar için geliştirilen ve kullanıcı deneyimini arttırmayı hedefleyen özel bir teknoloji. Henüz çok fazla bilgi olmasa da Nvidia'dan açıklanan ilk bilgilere göre Optimus teknolojisi ile kullanıcılar dizüstü bilgisayarlarındaki harici ekran kartınının performansından daha uzun pil süresiyle faydalanabilecekler.
Detaylarının Şubat ayında açıklanması beklenen Optimus teknolojisiyle Nvidia, 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan entegre grafik özellikli mobil işlemcileri gözüne kestirmiş durumda. Bilindiği gibi Intel'in yeni nesil işlemcileri, HD Graphics isimli entegre grafik birimine de sahipler. İşte bu noktada devreye giren Optimus teknolojisiyle Nvidia'nın 2D işlemleri, merkezi işlem birimindeki entegre grafik birimine, 3D işlemleri ise kendi GPU'larını yaptırmayı planladığı konuşuluyor.
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Orijinalden alıntı: Kumandan
Şu sıralar Ati kart üretiyor Nvidia teknoloji. Bakalım zaman neyi gösterecek.
Physx, cuda, 3D Vision gibi teknoljoilere Eye Finitiy galip gelebilecekmi ? Ati'de teknolojik bir gelişme sözkonusu olmazsa önümüzdeki yıllarda fiyatlar bizi üzebilir.
Hocam haklısın tüketiciyi üzebilir eğer nvidia bu teknolojileri tutturursa tekel olma yolunda daha fazla ilerler
amcada durumdan vasife cıkarıyor nvidia bırak tekel olmayı intel le amd arasında ezilmese iyi
Bu sadece bi yorumdu bu işler belli olmaz dünkü videoyu izlemediniz galiba Zaten bizi ırdalamaz birbirlerini yiyip bitirsinler
Bu arada 2d birşeymi kaldı web sayfalarındaki flash ları hızlandırmak için bile sürekli açık kalacak gpu zaten.
Physx, cuda, 3D Vision gibi teknoljoilere Eye Finitiy galip gelebilecekmi ? Ati'de teknolojik bir gelişme sözkonusu olmazsa önümüzdeki yıllarda fiyatlar bizi üzebilir.
Hocam haklısın tüketiciyi üzebilir eğer nvidia bu teknolojileri tutturursa tekel olma yolunda daha fazla ilerler