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Nvidia'nın 2010 planları: Optimus teknolojisi yolda!

9 yıl
17b
1
13
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın 2010 planları: Optimus teknolojisi yolda!
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Nvidia'dan Luciano Alibrandi ile yaptığımız röportaj'da, üzerinde çalıştıkları yeni nesil teknolojileri CES 2010 ve sonrasında görme fırsatı yakalayacağımızı belirtmişti. Nvidia yeni teknolojiler hakkında ipuçları vermeye başladı. Firmanın hazırlık çalışmaları süren teknolojilerinden biri de Optimus kod adını taşıyor. İlk çeyrekte yani Ocak-Şubat-Mart döneminde hazır olması beklenen Optimus teknolojisi, dizüstü bilgisayarlar için geliştirilen ve kullanıcı deneyimini arttırmayı hedefleyen özel bir teknoloji. Henüz çok fazla bilgi olmasa da Nvidia'dan açıklanan ilk bilgilere göre Optimus teknolojisi ile kullanıcılar dizüstü bilgisayarlarındaki harici ekran kartınının performansından daha uzun pil süresiyle faydalanabilecekler.

Detaylarının Şubat ayında açıklanması beklenen Optimus teknolojisiyle Nvidia, 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan entegre grafik özellikli mobil işlemcileri gözüne kestirmiş durumda. Bilindiği gibi Intel'in yeni nesil işlemcileri, HD Graphics isimli entegre grafik birimine de sahipler. İşte bu noktada devreye giren Optimus teknolojisiyle Nvidia'nın 2D işlemleri, merkezi işlem birimindeki entegre grafik birimine, 3D işlemleri ise kendi GPU'larını yaptırmayı planladığı konuşuluyor.


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1963bursa 9 yıl
Tıra dönüşen dizüstü Pc demek, iyi akıl etmişler, kimsenin aklına gelmemişti..:D
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hooper 9 yıl
şu fuar bi başlasa da görsek incelesek (oraya gidemicez tabi dhde görzec :D )
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KANUNI61 9 yıl

quote:
Orijinalden alıntı: Kumandan
Şu sıralar Ati kart üretiyor Nvidia teknoloji. Bakalım zaman neyi gösterecek.
Physx, cuda, 3D Vision gibi teknoljoilere Eye Finitiy galip gelebilecekmi ? Ati'de teknolojik bir gelişme sözkonusu olmazsa önümüzdeki yıllarda fiyatlar bizi üzebilir.
Hocam haklısın tüketiciyi üzebilir eğer nvidia bu teknolojileri tutturursa tekel olma yolunda daha fazla ilerler
amcada durumdan vasife cıkarıyor nvidia bırak tekel olmayı intel le amd arasında ezilmese iyi
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hellteam 9 yıl

KANUNI61


quote:

Orijinalden alıntı: Kumandan

Şu sıralar Ati kart üretiyor Nvidia teknoloji. Bakalım zaman neyi gösterecek.
Physx, cuda, 3D Vision gibi teknoljoilere Eye Finitiy galip gelebilecekmi ? Ati'de teknolojik bir gelişme sözkonusu olmazsa önümüzdeki yıllarda fiyatlar bizi üzebilir.



Hocam haklısın tüketiciyi üzebilir eğer nvidia bu teknolojileri tutturursa tekel olma yolunda daha fazla ilerler


amcada durumdan vasife cıkarıyor nvidia bırak tekel olmayı intel le amd arasında ezilmese iyi


Bu sadece bi yorumdu bu işler belli olmaz dünkü videoyu izlemediniz galiba Zaten bizi ırdalamaz birbirlerini yiyip bitirsinler
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Redalert2 9 yıl
kara tren gecikiir belki hiiç gelmez.gözümüz yine yollarda kalacak herhalde.yolda da hangi yolda? köy yolumu? nvidia önce ion a sahip çıksın. netbooklar için ilaç gibi gelecek bişi geliştirdi sahip çıktığı yok.herkes intelden harçlığını alıp oturuyor.amd dahil.piyasaya tembellik yayan intel.
Bu arada 2d birşeymi kaldı web sayfalarındaki flash ları hızlandırmak için bile sürekli açık kalacak gpu zaten.
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Netscout 9 yıl
Ben Starscream istiyorum..
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sahafiec 9 yıl
ilginç bir fikir. tabii İntelin izni olmadan bunu biraz zor yaparlar gibime geliyor.
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DH Misafiri 9 yıl
bumblebee yide görürüz inşallah :D
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Kumandan 9 yıl
Şu sıralar Ati kart üretiyor Nvidia teknoloji. Bakalım zaman neyi gösterecek.
Physx, cuda, 3D Vision gibi teknoljoilere Eye Finitiy galip gelebilecekmi ? Ati'de teknolojik bir gelişme sözkonusu olmazsa önümüzdeki yıllarda fiyatlar bizi üzebilir.
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hellteam 9 yıl

Kumandan

Şu sıralar Ati kart üretiyor Nvidia teknoloji. Bakalım zaman neyi gösterecek.
Physx, cuda, 3D Vision gibi teknoljoilere Eye Finitiy galip gelebilecekmi ? Ati'de teknolojik bir gelişme sözkonusu olmazsa önümüzdeki yıllarda fiyatlar bizi üzebilir.


Hocam haklısın tüketiciyi üzebilir eğer nvidia bu teknolojileri tutturursa tekel olma yolunda daha fazla ilerler
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yc#1 9 yıl
Dizüstündeki harici ekran kartları modeline göre 20W ila 75W TDP'ye sahipler. Yeni nesil Intel mobil işlemcilerin hepsi entegre grafik özelliği ile geleceği için GPGPU ve video oyunlar dışında harici ekran kartlarına ihtiyaç kalmayacaktır. İşte bu durumda GPU'yu deep sleeep moduna geçirip enerji tasarrufu sağlanabilir. Dizüstü bilgisayarların satışlarda çoktan masaüstlerini geride bıraktığını da düşünürsek Nvidia doğru yolda.
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KANUNI61 9 yıl
yaa hepsi gazel milleti uyutmak başka bişey deyil nvidia adına bir ben le röportaj yapılmadı bir nvidia kullanıcısı olarak
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Father Torque 9 yıl
Onca karikatür ve sataşmadan sonra Intel'in böyle bir ortak çalışmaya nasıl tepki vereceğini düşünüyorlar merak ediyorum doğrusu.
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