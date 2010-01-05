Nvidia'nın 2010 planları: Optimus teknolojisi yolda!

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Nvidia'dan Luciano Alibrandi ile yaptığımız röportaj'da, üzerinde çalıştıkları yeni nesil teknolojileri CES 2010 ve sonrasında görme fırsatı yakalayacağımızı belirtmişti. Nvidia yeni teknolojiler hakkında ipuçları vermeye başladı. Firmanın hazırlık çalışmaları süren teknolojilerinden biri de Optimus kod adını taşıyor. İlk çeyrekte yani Ocak-Şubat-Mart döneminde hazır olması beklenen Optimus teknolojisi, dizüstü bilgisayarlar için geliştirilen ve kullanıcı deneyimini arttırmayı hedefleyen özel bir teknoloji. Henüz çok fazla bilgi olmasa da Nvidia'dan açıklanan ilk bilgilere göre Optimus teknolojisi ile kullanıcılar dizüstü bilgisayarlarındaki harici ekran kartınının performansından daha uzun pil süresiyle faydalanabilecekler.

Detaylarının Şubat ayında açıklanması beklenen Optimus teknolojisiyle Nvidia, 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan entegre grafik özellikli mobil işlemcileri gözüne kestirmiş durumda. Bilindiği gibi Intel'in yeni nesil işlemcileri, HD Graphics isimli entegre grafik birimine de sahipler. İşte bu noktada devreye giren Optimus teknolojisiyle Nvidia'nın 2D işlemleri, merkezi işlem birimindeki entegre grafik birimine, 3D işlemleri ise kendi GPU'larını yaptırmayı planladığı konuşuluyor.