Nvidia'nın araştırma-geliştirme bütçesi 9 kat arttı

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2000-2008 yılları arasında ar-ge çalışmalarına aktarılan bütçeler.

Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartlarını önümüzdeki haftalarda satışa sunmayı planlayan Nvidia, araştırma-geliştirme çalışmalarına yönelik önemli açıklamalarda da bulundu. Endüstriye yön verecek teknolojilere sahip olduklarını belirten Nvidia, başta 3DVision olmak üzere PhysX ve CUDA gibi teknolojilerle geleceğe yönelik ciddi adımlar attıklarına dikkat çekiyor.

Araştırma-geliştirme çalışmalarının firma için en kritik nokta olduğunu belirten Nvidia yöneticileri, yatırımların artarak devam ettiğini belirtiyorlar. Nvidia tepe yöneticis Jen-Hsun Huang açıklamasında Nvidia'nın araştırma-geliştirme bütçesine yönelik detaylardan bahsederek son dönemdeki artan ar-ge yatırımlarına dikkat çekti.

2000-2008 yılını kapsayan yeni sunuma göre Nvidia'nın araştırma-geliştirme bütçesi yaklaşık 9 kat armış durumda. 2000'li yılların başında 100 milyon dolar civarındaki ar-ge bütçesinin 2008 sonu itibariyle yaklaşık 900 milyon dolara çıktığını belirten Nvidia, yeni nesil teknolojiler için aktarılan kaynak miktarının sürekli arttırıldığını ve ar-ge odaklı mühendislik çalışmalarının gerek bütçe gerekse de kadro anlamında gelişerek devam ettiğini belirtiyorlar.

Editörün Notu: Nvidia'nın ar-ge bütçesindeki ciddi artış ve Transmeta mühendislik ekibinin bir kısmını kadrosuna katmış olması, firmanın işlemci pazarına girmek istediği iddialarını güçlendiren argümanlar olarak gösterilmekte.