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Nvidia'nın araştırma-geliştirme bütçesi 9 kat arttı

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın araştırma-geliştirme bütçesi 9 kat arttı
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2000-2008 yılları arasında ar-ge çalışmalarına aktarılan bütçeler.

Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartlarını önümüzdeki haftalarda satışa sunmayı planlayan Nvidia, araştırma-geliştirme çalışmalarına yönelik önemli açıklamalarda da bulundu. Endüstriye yön verecek teknolojilere sahip olduklarını belirten Nvidia, başta 3DVision olmak üzere PhysX ve CUDA gibi teknolojilerle geleceğe yönelik ciddi adımlar attıklarına dikkat çekiyor.

Araştırma-geliştirme çalışmalarının firma için en kritik nokta olduğunu belirten Nvidia yöneticileri, yatırımların artarak devam ettiğini belirtiyorlar. Nvidia tepe yöneticis Jen-Hsun Huang açıklamasında Nvidia'nın araştırma-geliştirme bütçesine yönelik detaylardan bahsederek son dönemdeki artan ar-ge yatırımlarına dikkat çekti.

2000-2008 yılını kapsayan yeni sunuma göre Nvidia'nın araştırma-geliştirme bütçesi yaklaşık 9 kat armış durumda. 2000'li yılların başında 100 milyon dolar civarındaki ar-ge bütçesinin 2008 sonu itibariyle yaklaşık 900 milyon dolara çıktığını belirten Nvidia, yeni nesil teknolojiler için aktarılan kaynak miktarının sürekli arttırıldığını ve ar-ge odaklı mühendislik çalışmalarının gerek bütçe gerekse de kadro anlamında gelişerek devam ettiğini belirtiyorlar.

Editörün Notu: Nvidia'nın ar-ge bütçesindeki ciddi artış ve Transmeta mühendislik ekibinin bir kısmını kadrosuna katmış olması, firmanın işlemci pazarına girmek istediği iddialarını güçlendiren argümanlar olarak gösterilmekte.


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Mertcan. 9 yıl
Satışlarındaki düşüşü kapattıklarını zannetmek için AR-GE bütçesinin arttığını söylerek avutuyorlar kendilerini resmen.
Tamam araştırdınız geliştirdiniz de son zamanlarda elle tutulur hiçbir şeyle karşılaşamadık nedense.
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hapocod 9 yıl
iyi güzelde ortada icraat yok
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gerbay 9 yıl
@DEATH71
VIA nın x86 lisansının detaylarını araştırmak lazım.
VIA yı satın alınca x86 lisansına sahip olamayabilir. Belki de o nedenle şimdiye kadar almadı
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CoreXXX 9 yıl
intel ve ibm nin milyar dolarlık argelerini duyunca 900 milyon dolar harçlık gibi geliyor:)
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Tolgá 9 yıl
via yıda aldımı x86 ya merhaba der yada başka bir firma
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ebehram 9 yıl

DEATH71

via yıda aldımı x86 ya merhaba der yada başka bir firma



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JrMaster 9 yıl
nvidia üretimi başka firmalara yaptırdıgı için ar-ge odaklı büyümesi normal isterse büyümesin
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Batuist 9 yıl
açıkcası benim ilk aklıma gelen rakam bir kaç milyar dolar olacağı idi.. 900milyon dolar böylesi bir firma için bana çok gelmedi..
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dj_capone 9 yıl
Batuist

açıkcası benim ilk aklıma gelen rakam bir kaç milyar dolar olacağı idi.. 900milyon dolar böylesi bir firma için bana çok gelmedi..

Sadece AR-GE'ye ayrılan bütçeden bahsediliyor bence iyi bir rakkam.
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IgorStravinsky 9 yıl

Batuist

açıkcası benim ilk aklıma gelen rakam bir kaç milyar dolar olacağı idi.. 900milyon dolar böylesi bir firma için bana çok gelmedi..

İyi hoş da ciroları ne kadar ki ? Yani normal bi rakam. Bi Samsung değil ki adamlar ciroları 30 milyar $ olsun
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ar-ge, araştırma geliştirme ve nvidia
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