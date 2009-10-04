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Nvidia'nın çipset pazarındaki geleceği ION platformu üzerine kurgulanabilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD-ATi ile birlikte grafik endüstrisine öncülük eden Nvidia'nın yonga seti pazarındaki geleceği belirsizliğini koruyor. 2000'li yılların başında nForce adını verdiği yonga seti ile çipset pazarına giren ve hemen ardından duyurduğu nForce 2 yonga setiyle önemli başarılar elde eden Nvidia, en büyük sıçramasını AMD'nin Athlon64 işlemci ailesi için hazırladığı nForce 4 jenerasyonu ile elde ederek yüksek satış rakamlarına ulaşma başarısı göstermişti. Devam eden süreçte nForce 5 ve 6 serisi de dahil olmak üzere pek çok yeni yonga setine imza atan firma, aynı başarıyı tekrarlayamasa da özellikle ION platformuyla bir kez daha ses getirmeyi başardı. Lisans problemleri nedeniyle Bloomfield kod adını taşıyan Core i7-900 serisi Intel işlemciler için yonga seti hazırlayamayan firma LGA1156 formu için de yonga seti hazırlamayacak.

Nvidia'nın çipset pazarındaki geleceği ION platformu üzerine kurgulanabilir
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Nvidia'nın çipset operasyonlarından sorumlu üst düzey yöneticisi Drew Henry, QPI veri yolu teknolojisini esas alan Bloomfield platformundan farklı olarak DMI veri yoluna desteğin devam ettiği Lynnfield platformu için herhangi bir çalışma içerisinde olmadıklarını belirtti. ION platformuna yoğunlaşan ve ION 2 platformu için çalışmalarını sürdüren firmanın AMD cephesindeki geleceği de pek parlak değil. ATi'yi satın alarak işlemci üreticiliğinden platform sağlayıcılığına terfi eden AMD, masaüstü sistemlerde 3. parti çipset çözümlerine sıcak bakmadığı gibi kısa bir süre önce sunucu işlemcileri için hazırladığı çipset çözümlerini duyurarak dışa bağımlığına da son vermiş oldu. İşlemci pazarına girip girmeyeceği yıllardır tartışılan Nvidia, x86 işlemciler için yonga seti çalışmalarına ION platformu ile devam edecek gibi görünüyor.


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KANUNI61 10 yıl
ben amd atiyi aldığında dedim bu nvidia nın başkanı sans sun yang mıdur nedir
amd nvidia yı satın almak isdedigin de artislik yaptı ama pişman olacak dedim
nvidia amd icin cok iyi işler yapıtordu nforce ile amd kenci cip setini ürettiginde nvidia cok sıkıntı yaşar dedim intel de bir tarafdan sıkıştıracakdır dedim san yun yong amca beni dinleseydi :))zamanında boyle olmazdı
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sertacaygun 10 yıl
nVidia bir aralar cidden çok iyiydi çipsetlerde, sürücüler de aynı şekilde. Şimdi ortalıklarda yok birkaç AMD anakart haricinde...
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Rusty 10 yıl
Bence de yapmasın intel için, 5 para etmez chipsetleri...
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nForcer 10 yıl
Nvidia AMD-ATI'nin çipsetlerine de SLI lisansı verdi mi tamamdır. Demek ki tıpkı VIA ve SiS gibi Nvidia da artık masaüstü çipset pazarında inzivaya çekiliyor. Böylece geriye bir tek Intel ve AMD-ATI'nin çipsetleri kaldı ve masaüstü çipset pazarı tekelleşti. Şimdi anakartlar daha çok zamlanır.
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tarnat1985 10 yıl
Rekabetin olmadığı yerde, teknolojik gelişim çok yavaş olur..!!
Nvidia`nın chipset pazarında lisans kaynaklı sorunlar yüzünden olmaması çok kötü..
İNTEL Aç gözlü politikalarına devam ediyor..
AMD, x86 pazarında olmasaydı acaba, İntel, kullanıcıları düşük teknolojileri ile sömürüyor olacaktı..!!
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TELESCOPE 10 yıl

tarnat1985

Rekabetin olmadığı yerde, teknolojik gelişim çok yavaş olur..!!

Nvidia`nın chipset pazarında lisans kaynaklı sorunlar yüzünden olmaması çok kötü..

İNTEL Aç gözlü politikalarına devam ediyor..

AMD, x86 pazarında olmasaydı acaba, İntel, kullanıcıları düşük teknolojileri ile sömürüyor olacaktı..!!





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