Nvidia'nın çipset pazarındaki geleceği ION platformu üzerine kurgulanabilir

AMD-ATi ile birlikte grafik endüstrisine öncülük eden Nvidia'nın yonga seti pazarındaki geleceği belirsizliğini koruyor. 2000'li yılların başında nForce adını verdiği yonga seti ile çipset pazarına giren ve hemen ardından duyurduğu nForce 2 yonga setiyle önemli başarılar elde eden Nvidia, en büyük sıçramasını AMD'nin Athlon64 işlemci ailesi için hazırladığı nForce 4 jenerasyonu ile elde ederek yüksek satış rakamlarına ulaşma başarısı göstermişti. Devam eden süreçte nForce 5 ve 6 serisi de dahil olmak üzere pek çok yeni yonga setine imza atan firma, aynı başarıyı tekrarlayamasa da özellikle ION platformuyla bir kez daha ses getirmeyi başardı. Lisans problemleri nedeniyle Bloomfield kod adını taşıyan Core i7-900 serisi Intel işlemciler için yonga seti hazırlayamayan firma LGA1156 formu için de yonga seti hazırlamayacak.

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Nvidia'nın çipset operasyonlarından sorumlu üst düzey yöneticisi Drew Henry, QPI veri yolu teknolojisini esas alan Bloomfield platformundan farklı olarak DMI veri yoluna desteğin devam ettiği Lynnfield platformu için herhangi bir çalışma içerisinde olmadıklarını belirtti. ION platformuna yoğunlaşan ve ION 2 platformu için çalışmalarını sürdüren firmanın AMD cephesindeki geleceği de pek parlak değil. ATi'yi satın alarak işlemci üreticiliğinden platform sağlayıcılığına terfi eden AMD, masaüstü sistemlerde 3. parti çipset çözümlerine sıcak bakmadığı gibi kısa bir süre önce sunucu işlemcileri için hazırladığı çipset çözümlerini duyurarak dışa bağımlığına da son vermiş oldu. İşlemci pazarına girip girmeyeceği yıllardır tartışılan Nvidia, x86 işlemciler için yonga seti çalışmalarına ION platformu ile devam edecek gibi görünüyor.