Nvidia'nın Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartı görüntülendi

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Nvidia'nın Fermi kod adını taşıyan DirectX 11 destekli yeni nesil GT300 GPU'sunun kullanıldığı ilk ekran kartı görüntülendi. Nvidia'nın tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang tarafından gösterilen kart, firmanın yüksek performanslı bilgi işlem pazarı için hazırladığı Tesla grubunun bir parçası olacak. Ancak mevcut Tesla modelleri ve GeForce serisi ekran kartlarıyla olan tasarım ilişkileri dikkate alındığında GeForce 300 serisi yeni nesil ekran kartlarının benzer çizgiler sahip olması, temel farklılık olaraksa tek bir DVI konnektörü yerine HDMI ve DisplayPort ara birimlerine destek verilecek olması gösterilebilir.

Nvidia tarihinde şimdiye kadar hazırlanan en yenilikçi GPU tasarımlarından biri olduğu belirtilen GT300 GPU'sunun tepe modelinde 512x paralel işlem birimi yer alırken ölçeklenebilir gelişmiş tasarım özellikleriyle GT300 için yapılacak resmi tanıtım etkinliğinde yüksek performanslı modellere ek olarak performans ve orta segment çözümlerinin de tanıtılması bekleniyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 3 milyardan daha fazla transistör içeren GT300 GPU'sunun DirectX 11 uygulamalarının yanı sıra eski nesil oyunlarda da ve HPC segmentinde de en hızlı grafik çözümü olacağı konuşulmakta.

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