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Nvidia'nın Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartı görüntülendi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
18,8b
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartı görüntülendi
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Nvidia'nın Fermi kod adını taşıyan DirectX 11 destekli yeni nesil GT300 GPU'sunun kullanıldığı ilk ekran kartı görüntülendi. Nvidia'nın tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang tarafından gösterilen kart, firmanın yüksek performanslı bilgi işlem pazarı için hazırladığı Tesla grubunun bir parçası olacak. Ancak mevcut Tesla modelleri ve GeForce serisi ekran kartlarıyla olan tasarım ilişkileri dikkate alındığında GeForce 300 serisi yeni nesil ekran kartlarının benzer çizgiler sahip olması, temel farklılık olaraksa tek bir DVI konnektörü yerine HDMI ve DisplayPort ara birimlerine destek verilecek olması gösterilebilir.

Nvidia tarihinde şimdiye kadar hazırlanan en yenilikçi GPU tasarımlarından biri olduğu belirtilen GT300 GPU'sunun tepe modelinde 512x paralel işlem birimi yer alırken ölçeklenebilir gelişmiş tasarım özellikleriyle GT300 için yapılacak resmi tanıtım etkinliğinde yüksek performanslı modellere ek olarak performans ve orta segment çözümlerinin de tanıtılması bekleniyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 3 milyardan daha fazla transistör içeren GT300 GPU'sunun DirectX 11 uygulamalarının yanı sıra eski nesil oyunlarda da ve HPC segmentinde de en hızlı grafik çözümü olacağı konuşulmakta.

Nvidia'nın Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartı görüntülendi
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sertacaygun 10 yıl
4850 boyutlarında neredeyse. Boyu kısa olduğu iyi oldu. 2010 nVidia'nın yılı olur sanırım.
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HoLY.oNE 10 yıl
yaw inş tesla olmayan geforce da bole cıkar..

valla sıkıldım dana kadar kazık kadar kart sokmaya kasaya
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Thehunt 10 yıl
bence kartın ufak olması süper olmuş ortalık yine kızışıcak bekleyip görelim kart neler yapabiliyo acaba..
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volcano2K 10 yıl
lansmanını merakla bekliyorum atinin çoklu monitör tanıtımın karşı nvidia 3d olayına yüklenecek gibi geliyor..
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Master_Evil 10 yıl
tek dvi çıkışı ve 2 katlı hava atımı olayı benim hoşuma gitti yıllardır ekran kartlarımda çift vga çift dvi olur bi tanesini kullanırım diğeri işe yaramaz
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max975 10 yıl
kutu anlamında pek bir değişiklik olmamış ama içi önemli...
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scutaro 10 yıl
Resim Tesla tabanlı grafik kartına ait olsada diğeride aynı boyutlarda olucaktır. Kart ufak yapısıyla daha güzel görünüyor. 28nm'leri çıktığında alırız artık.
Yanlız ek güç girişinin 8 pin'lik olması dikkat çekici.
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eric13 10 yıl
bence maket dışında bir şey değil tek dvi çıkışı mı olacak
anlaşılan gpu tam hazır değil bu da Hardocpde ki Kyle ın dediklerini doğruluyor 2010 da ancak bu kart görebileceksiniz
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Erasmus78 10 yıl
@Lastinged
Transistorleri kartın (daha dogrusu PCB nin) üzerine koymuyotlar. GPU ya koyuyorlar. Hani ortalarda duran, kare şeklinde, üzerinde Nvidia veya Ati yazan şey var ya? O işte! Onun içinde 3 milyardan fazla transistor var.
Ayrıca kart ufak falan da değil. 25 ila 30 cm arası bir şey sanıyorum.
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lastingend 10 yıl
başka bir sitede gt300 ün 3m transistörle geleceği yazıyordu. eğer kartın boyu buysa nereye koyacaklar o kadar transistörü :)
nvidia sağlam geliyor.
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Timeguard 10 yıl
ABİ 40 NM Ooldu çip ufaldı

ortalama simdi ki zar kadar belkı vardır belkı yoktur bıde nvidia isi sıkı tutuysa helal olsun kucuk kart yapmıs bence tebrık etmek lazım HELAL OLSUN
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hasanart 10 yıl
Kart biraz ufakmış.Daha kaslı birşey bekliyorduk.:)
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sahafiec 10 yıl
evet, kart gerçekten çok ufak görünüyor ya.
bu GTX260 boyutunda en fazla, belki o kadar bile yok.
ki haberlerde GPU nun epey daha büyük olduğu söyleniyor GT200 e göre...
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