Tesla, Çin’de V4 Supercharger dönemini başlattı ama rekabet çok sert

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Tam Boyutta Gör Tesla, Çin'de yeni nesil V4 Supercharger cihazlarını devreye alarak ultra hızlı şarj teknolojisinde önemli bir adım attı. Şirketin Weibo üzerinden yaptığı açıklamaya göre, ilk parti V4 Supercharger’lar artık Şanghay, Zhejiang, Gansu ve Chongqing şehirlerinde hizmet veriyor. Bu cihazlar, sadece Tesla modellerini değil, diğer elektrikli araçları da şarj edebiliyor.

Tesla V4 Supercharger şimdi Çin’de

Tesla, Çin ana karasında bugüne kadar 2.100'den fazla Supercharger istasyonu ve 11.600'ün üzerinde şarj noktası kurdu. Küresel ölçekte ise Supercharger sayısı 70.000’i aştı. V4 nesli, Ekim 2023’te ABD’de tanıtılmıştı ve şu ana kadarki en hızlı ve en yüksek güçlü Tesla şarj altyapısı olma özelliğini taşıyor. V4, uygun altyapı desteğiyle birlikte maksimum 500 kW şarj gücüne ulaşabiliyor.

Ancak Çin’in elektrikli araç pazarında rekabet çok daha ileri seviyede. BYD, Zeekr ve Huawei gibi yerli devler, Tesla'nın sunduğu kapasitenin üzerine çıkan 1 MW seviyesinde şarj teknolojileri geliştirdi. Özellikle BYD, Mart ayında tanıttığı yeni nesil istasyonun 5 dakikada 400 kilometre menzil ekleyebildiğini iddia etti. Saniyede 2 kilometrelik dolum oranı ise bu teknolojinin çarpıcı yönlerinden biri olarak öne çıkıyor.

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BYD, bu türden 4.000’den fazla istasyon kurmayı hedefliyor ancak net bir takvim açıklanmadı. Haziran ayında ise şirket, binlerce ultra hızlı şarj tesisi kurmak üzere farklı firmalarla ortaklık anlaşmaları imzaladı. Öte yandan Zeekr ve Huawei de 1 MW'ı aşan sistemleriyle pazarda rekabeti artırıyor.

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