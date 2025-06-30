Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tesla, Çin’de V4 Supercharger dönemini başlattı ama rekabet çok sert

    Tesla, Çin’de ilk V4 Supercharger istasyonlarını devreye aldı. Yeni nesil cihazlar diğer markaların araçlarını da destekliyor ama rekabet zorlu. Yerli rakipler 1 MW seviyesini zorluyor.

    Tesla, Çin’de V4 Supercharger dönemini başlattı Tam Boyutta Gör
    Tesla, Çin'de yeni nesil V4 Supercharger cihazlarını devreye alarak ultra hızlı şarj teknolojisinde önemli bir adım attı. Şirketin Weibo üzerinden yaptığı açıklamaya göre, ilk parti V4 Supercharger’lar artık Şanghay, Zhejiang, Gansu ve Chongqing şehirlerinde hizmet veriyor. Bu cihazlar, sadece Tesla modellerini değil, diğer elektrikli araçları da şarj edebiliyor.

    Tesla V4 Supercharger şimdi Çin’de

    Tesla, Çin ana karasında bugüne kadar 2.100'den fazla Supercharger istasyonu ve 11.600'ün üzerinde şarj noktası kurdu. Küresel ölçekte ise Supercharger sayısı 70.000’i aştı. V4 nesli, Ekim 2023’te ABD’de tanıtılmıştı ve şu ana kadarki en hızlı ve en yüksek güçlü Tesla şarj altyapısı olma özelliğini taşıyor. V4, uygun altyapı desteğiyle birlikte maksimum 500 kW şarj gücüne ulaşabiliyor.

    Ancak Çin’in elektrikli araç pazarında rekabet çok daha ileri seviyede. BYD, Zeekr ve Huawei gibi yerli devler, Tesla'nın sunduğu kapasitenin üzerine çıkan 1 MW seviyesinde şarj teknolojileri geliştirdi. Özellikle BYD, Mart ayında tanıttığı yeni nesil istasyonun 5 dakikada 400 kilometre menzil ekleyebildiğini iddia etti. Saniyede 2 kilometrelik dolum oranı ise bu teknolojinin çarpıcı yönlerinden biri olarak öne çıkıyor.

    BYD, bu türden 4.000’den fazla istasyon kurmayı hedefliyor ancak net bir takvim açıklanmadı. Haziran ayında ise şirket, binlerce ultra hızlı şarj tesisi kurmak üzere farklı firmalarla ortaklık anlaşmaları imzaladı. Öte yandan Zeekr ve Huawei de 1 MW'ı aşan sistemleriyle pazarda rekabeti artırıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tesla'nın sürücüsüz taksi hizmeti ilk yolcusunu aldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    basınçlı yıkama makinesi tavsiye nereye dokunsam elektrik çarpıyor ne yapmalıyım banka hesabı kiralama yazın lastik basıncı kaç olmalı s20 fe batarya

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A55 5G
    Samsung Galaxy A55 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI THIN 15
    MSI THIN 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum