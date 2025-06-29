Bir Tesla aracı, ilk defa fabrikadan müşteriye otonom olarak teslim edildi!

Musk, sahibi olduğu X platformunda şunları söyledi: “Fabrikadan şehirdeki bir müşterinin evine kadar, otoyollar dahil olmak üzere, Tesla Model Y’nin ilk tam otonom teslimatı tamamlandı. Araçta hiç insan yoktu ve uzaktan da kimse kontrol etmedi. Tamamen otonomdu! Bildiğimiz kadarıyla bu, kamuya açık bir otoyolda insansız ve uzaktan kontrolsüz yapılan ilk tam otonom sürüş.”
Daha sonra Tesla, aracın Teksas Gigafactory'den 30 dakika mesafedeki sahibine kendi kendine ulaştığını belirterek, teslimatın videosunu yayınladı.
Tesla, geçtiğimiz hafta, otonom sürüş hizmeti Robotaksi'yi Austin şehrinde başlattı. Şehrin belirli bir bölgesinde ve sınırlı sayıda Model Y ile başlatılan hizmet, araçta yer alan kameralar ile uzaktan bir operatör tarafından sürekli izleniyor. Genel olarak ilk izlenimler olumlu olsa da, bazı sorunların da yaşandığı belirtiliyor.Kaynakça https://electrek.co/2025/06/27/elon-musk-claims-tesla-delivered-first-car-fully-autonomously-factory-customer/ https://x.com/elonmusk/status/1938681051939008549 Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: