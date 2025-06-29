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    Bir Tesla aracı, ilk defa fabrikadan müşteriye otonom olarak teslim edildi!

    Elon Musk, Tesla'nın ilk defa bir otomobilini fabrikadan müşterinin evine tamamen otonom bir şekilde teslim ettiğini açıkladı. İşte teslimatın videosu...         

    Bir Tesla aracı, fabrikadan müşteriye otonom olarak teslim edildi Tam Boyutta Gör
    Elon Musk, Tesla'nın ilk defa bir otomobilini fabrikadan müşterinin evine tamamen otonom bir şekilde teslim ettiğini açıkladı. Musk, bu teslimatın otoyolları da içeren bir güzergahta gerçekleştiğini ve planlanandan bir gün önce tamamlandığını belirtti.

    Musk, sahibi olduğu X platformunda şunları söyledi: “Fabrikadan şehirdeki bir müşterinin evine kadar, otoyollar dahil olmak üzere, Tesla Model Y’nin ilk tam otonom teslimatı tamamlandı. Araçta hiç insan yoktu ve uzaktan da kimse kontrol etmedi. Tamamen otonomdu! Bildiğimiz kadarıyla bu, kamuya açık bir otoyolda insansız ve uzaktan kontrolsüz yapılan ilk tam otonom sürüş.

    Daha sonra Tesla, aracın Teksas Gigafactory'den 30 dakika mesafedeki sahibine kendi kendine ulaştığını belirterek, teslimatın videosunu yayınladı.

    Tesla, geçtiğimiz hafta, otonom sürüş hizmeti Robotaksi'yi Austin şehrinde başlattı. Şehrin belirli bir bölgesinde ve sınırlı sayıda Model Y ile başlatılan hizmet, araçta yer alan kameralar ile uzaktan bir operatör tarafından sürekli izleniyor. Genel olarak ilk izlenimler olumlu olsa da, bazı sorunların da yaşandığı belirtiliyor.

    Kaynakça https://electrek.co/2025/06/27/elon-musk-claims-tesla-delivered-first-car-fully-autonomously-factory-customer/ https://x.com/elonmusk/status/1938681051939008549
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