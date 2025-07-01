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    Kavga büyüyor: Musk’tan yeni parti çıkışı, ABD Başkanı Trump’tan tehdit!

    ABD Başkanı Donald Trump ile milyarder Elon Musk arasındaki kavga büyüyor. Trump, Musk’ın şirketlerinin aldığı sübvansiyonlara işaret ederek DOGE’un bunlara bakmasını önerdi.

    Musk’tan yeni parti çıkışı, ABD Başkanı Trump’tan tehdit! Tam Boyutta Gör

    ABD Başkanı Donald Trump, Tesla ve SpaceX gibi şirketlere sağlanan devlet teşviklerinin büyüklüğünü sorguladı. Truth Social’daki paylaşımında Trump, federal bütçede büyük tasarruf sağlanabileceğini savunarak, devletin mali verimliliğinden sorumlu DOGE biriminin Elon Musk’ın şirketlerine verilen teşvikleri incelemesi gerektiğini söyledi.

    DOGE açmazı

    Trump’ın bu çıkışı, Elon Musk’ın kendisine yönelttiği sert eleştirilerin hemen ardından geldi. Musk, geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımlarda, Trump’ın desteklediği yeni vergi indirimi ve harcama paketini (Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı, One Big Beautiful Bill Act) tam anlamıyla “çılgınca ve yıkıcı” olarak tanımlamıştı. Musk, harcama kesintisi için kampanya yürüten ancak tasarıyı destekleyen milletvekillerinin “utançtan başlarını eğmeleri gerektiğini” söylemiş hatta onlara hitaben “Ve bu, bu dünyada yapacağım son şey olsa bile, gelecek yıl ön seçimleri kaybedecekler” demişti.

    Musk’tan yeni parti çıkışı, ABD Başkanı Trump’tan tehdit!
    Musk, harcama paketinin ulusal borcu fırlatacağını ve daha önce Trump yönetiminde başına geçtiği Hükümet Verimliliği Bakanlığı (DOGE) aracılığıyla sağladığı tasarrufların da boşa gideceğini söylüyor. Öte yandan Trump, Musk’ın bu çıkışlarına karşılık vererek, Musk’ın işlerini sürdürebilmesinin büyük ölçüde devlet teşviklerine bağlı olduğunu iddia ediyor:

    "Elon, muhtemelen tarihteki herhangi bir insandan çok daha fazla sübvansiyon alıyor ve sübvansiyonlar olmasaydı, muhtemelen dükkanı kapatıp Güney Afrika'ya geri dönmek zorunda kalırdı. Roket fırlatmaları, uydular veya elektrikli otomobil üretimi artık olmayacak ve ülkemiz bir servet tasarruf edecek. Belki de DOGE'un bunu iyice incelemesi gerekir? BÜYÜK PARA TASARRUFU!!!,“

    Musk: Amerika Partisi’ni kuracağım

    İkili arasındaki kavga giderek sertleşirken Musk’ın eleştirileri sadece Trump’la sınırlı kalamdı. ABD siyasetinde her iki partiyi de hedef alarak, ülkede artık gerçek bir muhalefetin kalmadığını savundu ve “Eğer bu delice harcama tasarısı geçerse, ertesi gün Amerika Partisi kurulacak. Ülkemizin, halkın gerçekten bir SESİ olabilmesi için Demokrat-Cumhuriyetçi tek parti düzenine bir alternatif ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

    Musk'ın Kongre üyelerine karşı birincil kampanyalar başlatmayı planlayan adayları destekleme kararı, Musk'ın Beyaz Saray danışmanlığı görevinden ayrıldığından beri en somut siyasi tehditlerinden biri. Musk, 2024 seçimlerinde Trump ve diğer Cumhuriyetçi adayları desteklemek için 275 milyon dolardan fazla harcadı. Mayıs ayı sonlarında verdiği bir röportajda siyasi harcamaları azaltmayı planladığını ve "yeterince şey yaptığını" söylemişti.

    Musk, yasa tasarısına karşı çıkmasının nedeninin elektrikli araç (EV) ve güneş enerjisi sübvansiyonları ile kredilerinin kaldırılması olmadığını söylemiş olsa da, tasarının geleceğin sektörlerine ciddi zarar verirken geçmişin sektörlerine destek sağladığından şikayet etmişti.

    Kaynakça https://www.reuters.com/business/autos-transportation/elon-musk-renews-criticism-trump-spending-bill-calls-new-political-party-2025-06-30/ https://edition.cnn.com/2025/06/30/media/elon-musk-bill-primary-threat
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