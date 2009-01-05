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Nvidia'nın GeForce GTX 285 modeli rötarlı geliyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,1b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın GeForce GTX 285 modeli rötarlı geliyor
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GeForce GTX 295

Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun güç verdiği GeForce GTX 285 ve çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modellerinin 8 Ocak'ta Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı'nın ilk gününde kullanıma sunulması bekleniyordu. Fakat gelen yeni bir habere göre, tek grafik işlemcili en hızlı ekran kartı olarak lanse edilmesi beklenen GeForce GTX 285 için küçük bir erteleme söz konusu olabilir.

Son yaşanan gelişme doğrultusunda GeForce GTX modelinin 8 Ocak'ta, GeForce GTX 285 modelinin ise 15 Ocak'ta kullanıma sunulması bekleniyor. Her ne kadar Nvidia bu durumu henüz doğrulmaış olmasa da OCWorkbench sitesinin ertlemenin resmi bilgi olduğunu iddia ediyor. 1 haftalık ertelemenin nedeni henüz belirtilmemekle birlikte haberlerimizde de verdiğimiz GTX 285, Uzakdoğu pazarında görünmeye başladı.

Kısa aralıklarla lanse edileceği belirtilen yeni kartların özelliklerini hatırlamakta da fayda var. 55nm GT200b GPU'sunun çiftine sahip olan GeForce GTX 295, 2x 448-bit bellek veri yoluna ve 1792MB GDDR3 belleğe sahip. 480x paralel işlem birimiyle donatılan kartın grafik işlemcileri 576MHz'de, paralel işlem birimleri 1242MHz'de ve bellekleri ise 1998MHz'de görev yapıyor ayrıca Quad SLI kurulumlarına da destek veriliyor.

GeForce GTX 285 modelinin ise belirttiğimiz üzere tek grafik işlemcili en hızlı ekran kartı olarak lanse edilmesi bekleniyor. 512-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR3 belleğe sahip olan ekran kartının grafik işlemcisi 648MHz'de, paralel işlem birimleri 1476MHz'dei bellekleri ise 2484MHz'de görev yapıyor. 240x paralel işlem birimine sahip olan kartın ısıl güç tasarımı ise 183 Watt olarak belirlenmiş.

Nvidia'nın GeForce GTX 285 modeli rötarlı geliyor
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GeForce GTX 285


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justbejust 10 yıl
fiyatta uçmasın da bir hafta gecikme bir şey değil. performans ve güç tüketimi açısından güzel kart.
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Applejack 10 yıl
kartın kendide uçak gibi zaten

rötar yapması normal ahauehweuhawe

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StreamRolleR 10 yıl
git gide kendini soğutuyorsun nvidia BAN
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yugams 10 yıl
2 sene sonra anca alabilirim :)
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Fear Dot Com 10 yıl
tAsarım güsel yukarıdaki fiyatda güsel olsa tadından yenmez diecektim ama bu nvidia
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DownClock01 10 yıl
ucuz bişeye benziyo
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ferrari 007 10 yıl
ya ferrari gibi hizli9 olsa ne yazar , hani pc ye oyun mu cikiyo hep oyunlar 360 ve ps3 e geliyor bu saat den sonra pc ye yatirim yapanin aklina sasarim oyun söz konusu olunca .
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bigdede 10 yıl
nvidia dünyasına hayırlı olsun
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rider30 10 yıl
löpür löpür güç kaynağı tüketiyor bu kartlar artık enerji tasarrufu yapan, modeller üretmeleri lazım. Bizim gibi elektiriğin çok pahalı olduğu ülkeler için gerçekten çok büyük masraf..
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