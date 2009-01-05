Nvidia'nın GeForce GTX 285 modeli rötarlı geliyor

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GeForce GTX 295

Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun güç verdiği GeForce GTX 285 ve çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modellerinin 8 Ocak'ta Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı'nın ilk gününde kullanıma sunulması bekleniyordu. Fakat gelen yeni bir habere göre, tek grafik işlemcili en hızlı ekran kartı olarak lanse edilmesi beklenen GeForce GTX 285 için küçük bir erteleme söz konusu olabilir.

Son yaşanan gelişme doğrultusunda GeForce GTX modelinin 8 Ocak'ta, GeForce GTX 285 modelinin ise 15 Ocak'ta kullanıma sunulması bekleniyor. Her ne kadar Nvidia bu durumu henüz doğrulmaış olmasa da OCWorkbench sitesinin ertlemenin resmi bilgi olduğunu iddia ediyor. 1 haftalık ertelemenin nedeni henüz belirtilmemekle birlikte haberlerimizde de verdiğimiz GTX 285, Uzakdoğu pazarında görünmeye başladı.

Kısa aralıklarla lanse edileceği belirtilen yeni kartların özelliklerini hatırlamakta da fayda var. 55nm GT200b GPU'sunun çiftine sahip olan GeForce GTX 295, 2x 448-bit bellek veri yoluna ve 1792MB GDDR3 belleğe sahip. 480x paralel işlem birimiyle donatılan kartın grafik işlemcileri 576MHz'de, paralel işlem birimleri 1242MHz'de ve bellekleri ise 1998MHz'de görev yapıyor ayrıca Quad SLI kurulumlarına da destek veriliyor.

GeForce GTX 285 modelinin ise belirttiğimiz üzere tek grafik işlemcili en hızlı ekran kartı olarak lanse edilmesi bekleniyor. 512-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR3 belleğe sahip olan ekran kartının grafik işlemcisi 648MHz'de, paralel işlem birimleri 1476MHz'dei bellekleri ise 2484MHz'de görev yapıyor. 240x paralel işlem birimine sahip olan kartın ısıl güç tasarımı ise 183 Watt olarak belirlenmiş.

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GeForce GTX 285