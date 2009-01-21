Nvidia'nın önde gelen iş ortakları GPU siparişlerinde kesintiye gidiyor

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Ekonomik kriz nedeniyle düşen talebe bağlı olarak satışlarda yaşanan daralma ve bu durumun doğurduğu stok fazlası, ekran kartı üreticileirnin yeni GPU siparişlerine de yansıyor. Ekran kartı üretiminde pazarın en büyük oyuncularından biri olan ayrıca Gainward ve XpertVision gibi firmaların da sahibi konumunda ki Palit'in yılın ilk çeyreğine yönelik olarak verdiği 400.000 adetlik Nvidia GPU siparişini yüksek stok seviyesine bağlı olarak kestiği belirtiliyor. Öte yandan Palit ile birlikte Asus, MSI, Gigabyte ve PC Partner gibi sektör devi isimlerin de GPU siparişinde kesintiye gittiği belirilirken Nvidia'nın tahmini olarak 1.5 milyon GPU'luk sipariş kaybettiği ifade ediliyor.