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Nvidia'nın önde gelen iş ortakları GPU siparişlerinde kesintiye gidiyor

10 yıl
11,9b
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15
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın önde gelen iş ortakları GPU siparişlerinde kesintiye gidiyor
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Ekonomik kriz nedeniyle düşen talebe bağlı olarak satışlarda yaşanan daralma ve bu durumun doğurduğu stok fazlası, ekran kartı üreticileirnin yeni GPU siparişlerine de yansıyor. Ekran kartı üretiminde pazarın en büyük oyuncularından biri olan ayrıca Gainward ve XpertVision gibi firmaların da sahibi konumunda ki Palit'in yılın ilk çeyreğine yönelik olarak verdiği 400.000 adetlik Nvidia GPU siparişini yüksek stok seviyesine bağlı olarak kestiği belirtiliyor. Öte yandan Palit ile birlikte Asus, MSI, Gigabyte ve PC Partner gibi sektör devi isimlerin de GPU siparişinde kesintiye gittiği belirilirken Nvidia'nın tahmini olarak 1.5 milyon GPU'luk sipariş kaybettiği ifade ediliyor.


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max975 10 yıl
kesinlikle biraz biz kazıklayalım...
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Lawagolem 10 yıl
Nvidia karın tokluğuna çalışıyor :)
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ZEPHYR 10 yıl
nvidia yı sevin diyen yok ama olaki nvidia battı ati tekel kaldı ozaman görürüz fiatları
windows fiatları ortada 300 dolardan işletim sistemi satıyorlar 10 senelik xp ye bile 150$ istiyorlardı hala
bence sadece ati nvidia bile az keşke 2-3 firma daha olabilse ama malesef yok 2 firmadan birini seçmek zorunda herkes
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YunusYENEROGLU_69_ 10 yıl
drkayzer kardes ortak degilim :O)Ama bir gün olur belki :O)--Bu konuya atiyi karıstırmamım nedeni atinin düsük maliyetle de saglam performans alınabilecegini kanıtlamıs olmasıdır.Bunu ekran kartı üreticileri anlamıs olacak ki bu haber ortaya cıktı.Ama nvidianın batmasını tabiki istemem zamanında fx5500 ünü az kullanmadık.Ben zaten batacagını düsünmüyorum.Eger fiyatları düzeltirse bakarsın tekrar nvidia ya gecerim.Sende benden kurtulursun :O))
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Rusty 10 yıl
nıhıhı
ceo abi umarım fiyatlandırmayı gözden geçirir.Ati den de haberler bekliyoruz
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hikmetg 10 yıl
nVidia 'yı sevmiyorum.
Sebebi açık yüksek fiyat stratejisi. Satamayınca ve ATI mükemmel ürün ile rakip olunca ne yapacağını şaşırdı.
GT300 'de facia olursa asıl o zaman hapı yutar. Çok kritik bir ürün olacak.
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XivA 10 yıl
bir atici olarak üzüldüm inş. batma tehlikesi falan yaşamaz. olan yine bize olur.
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gordon01 10 yıl
Ellerinde kalanları makyajlarlar :)
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drkayzer 10 yıl
yunus arkadaş sen atiye ortak falanmısın yoksa kardan hissemi alıyosun bu konuda bile bu kadar ati fanlığı yapıyonuz pesss
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YunusYENEROGLU_69_ 10 yıl
Eee olacagı buydu zaten, millet ati sayesinde uyanıyor artık, zaten kriz var.Bu krizde öle nvidia almak ve SATMAK öle kolay mi.Ya gördünüz mü adamlar 1.5 milyon siparis kaybina ugramis az rakam degil.
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sys64 10 yıl
kesinlikle nvidia ve intel için bu tarz olmusuzluklar olmalıdır ki nede olsa satıyoruz mantıgıyla degil hakkıyla fiyatlandırma olsun!
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eric13 10 yıl
iktyas bir yardım elli uzat paliten al şu 400.000 kartı
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Zero Limit 10 yıl
iyi oluyor akıllara başına gelir belki fiyatlandırma konusunda
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