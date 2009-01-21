Nvidia'nın önde gelen iş ortakları GPU siparişlerinde kesintiye gidiyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Ekonomik kriz nedeniyle düşen talebe bağlı olarak satışlarda yaşanan daralma ve bu durumun doğurduğu stok fazlası, ekran kartı üreticileirnin yeni GPU siparişlerine de yansıyor. Ekran kartı üretiminde pazarın en büyük oyuncularından biri olan ayrıca Gainward ve XpertVision gibi firmaların da sahibi konumunda ki Palit'in yılın ilk çeyreğine yönelik olarak verdiği 400.000 adetlik Nvidia GPU siparişini yüksek stok seviyesine bağlı olarak kestiği belirtiliyor. Öte yandan Palit ile birlikte Asus, MSI, Gigabyte ve PC Partner gibi sektör devi isimlerin de GPU siparişinde kesintiye gittiği belirilirken Nvidia'nın tahmini olarak 1.5 milyon GPU'luk sipariş kaybettiği ifade ediliyor.
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windows fiatları ortada 300 dolardan işletim sistemi satıyorlar 10 senelik xp ye bile 150$ istiyorlardı hala
bence sadece ati nvidia bile az keşke 2-3 firma daha olabilse ama malesef yok 2 firmadan birini seçmek zorunda herkes
Sebebi açık yüksek fiyat stratejisi. Satamayınca ve ATI mükemmel ürün ile rakip olunca ne yapacağını şaşırdı.
GT300 'de facia olursa asıl o zaman hapı yutar. Çok kritik bir ürün olacak.