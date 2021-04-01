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    NZXT Kraken X53 incelemesi - Daha büyük ekran!

    01 Nisan 2021, 13:08
    12,1b
    1
    Soğutucular / Fanlar
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Enes Değirmenci
    Video Editörü
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    Bu videoda NZXT'nin geliştirmiş olduğu NZXT Kraken X53 modelini sizlerle birlikte inceliyoruz. Şık tasarımı, soğutma performansı ve RGB ışıklarıyla bu ürün dikkatleri çekmeyi başarıyor.

    Bu videoda NZXT'nin geliştirmiş olduğu NZXT Kraken X53 modelini sizlerle birlikte inceliyoruz. Şık tasarımı, soğutma performansı ve RGB ışıklarıyla bu ürün dikkatleri çekmeyi başarıyor.

    Kutuya baktığımız zaman genel olarak NZXT'nin alışkın olduğumuz mor rengini görebilmek mümkün. Ön tarafta KRAKEN X53 yazısı ve sıvı soğutmanın kaç mm olduğu belirtilmiş. Kutunun sağ tarafında ise ürünün genel olarak teknik özellilkleri sıralandırılmış.  

    NZXT Kraken X53 incelemesi - Daha büyük ekran!
    Tam Boyutta Gör

    Kutunun içinden ise ayrı ayrı olacak şekilde 2 adet 120mm’lik fan ve 240mm’lik radyatöre sahip sıvı soğutucunun kendisi çıkıyor. Ek olarak AM4 için uyumlu olacak şekilde soğutucu kapakda ürünün kutusunun içerisinden çıkıyor. Gerekli yükseltme vidaları yine kutu içerisinde yer alıyor.  

    Fanlarda gördüğümüz üzere herhangi bir RGB ışıkda yer almıyor. Ürünün sadece baş kısmında RGB ışıklar yer alıyor. Detaylı olarak o kısıma ilerleyen bölümlerde değinmiş olacağız.

    NZXT Kraken X53 incelemesi - Daha büyük ekran!
    Tam Boyutta Gör
      

    Evet ön kısıma geldiğimiz zaman ise bizleri RGB ışıklara sahip NZXT logosu karşılıyor. Bu ekrana baktığımız zaman sanki sonsuz bir şekilde içine doğru gidebileceğimiz hissiyatı veren bir yapı bulunuyor.

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    Önceki versiyonlara göre %10 daha büyütülmüş olan bu ekran, RGB renklerin vurgulanması konusunda sizleri kesinlikle üzmeyecektir. İsterseniz bu ekranı da 360 derece olacak şekilde elinizle döndürebilmeniz mümkün. Bu sayede sıvı soğutmayı istediğiniz pozisyonda, logonun yamuk olmamasını sağlayacak şekilde kasanınız içine montajlayabilirsiniz.  

    NZXT Kraken X53 incelemesi - Daha büyük ekran!
    Tam Boyutta Gör

    Bu bahsettiğimiz kısım yazılımla kontrol edilebiliyor mu? Evet kontrol edilebiliyor. İsterseniz NZXT CAM uygulaması üzerinden bu ürünün ışıklarını kontrol edip, istediğiniz renk efektlerini uygulayabiliyorsunuz. Bu sayede renklerde, renk modlarında istediğiniz özelleştirmeyi yapabilirsiniz. Gayet doyurucu bir yazılım olduğunu düşünüyorum.  

    Radyatöre geldiğimizde alüminyum malzemeye sahip,  240 MM’lik bir radyatör bu üründe bulunuyor. Bu radyatör üzerine NZXT AER P120 model, kutudan çıkan fanları montajladık. 

    NZXT Kraken X53 incelemesi - Daha büyük ekran!
    Tam Boyutta Gör

    İşlemciyle temas eden kısım yuvarlak bir yapıda. Üzerinde kendinden uygulanmış bir termal macun ile geliyor. Bu beni fazlasıyla mutlu etti.  

    Bence en önemli konulardan biride hiç şüphesiz ki ürünün sesli çalışıp çalışmadığı olacaktır. Edindiğim bilgilere göre Asetek'in yepyeni 7. nesil pompası, 800RPM'de daha iyi soğutma ve fısıltı kadar sessiz performans sağlıyor.

    NZXT Kraken X53 incelemesi - Daha büyük ekran!
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    Daha detaylı bilgi için inceleme videomuzu izlemeyi unutmayın. Sizler NZXT Kraken X53 hakkında neler düşünüyorsunuz?



    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    erenimo (eren ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    video neden yesil ?
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    T tokatli6061 (ismail durmus) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şimdi fantazi yapmak için bu soğutucuyu alıp hakkını vermek için 11900k almalı suyu ısıtmanın hazzını yaşamalı 😆😆😆 video nun zamanlaması da manidar bu arada 😆
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    madonos 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    NZXT Türkiye Distribütörü şu an bulunmuyor. Sitelerinde yazan Türkiye distribütörlüğü bırakmış. Yedek parça sıkıntısı yaşamak istemiyorsanız uzak durun. Ben 2 aydır globalden yedek parça getirtmeye çalışıyorum.
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