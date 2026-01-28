Çinli SAIC, dört tekerlekten elektronik yönlendirme sistemine sahip dünyanın ilk SUV'sini tanıttı

IM LS9 Hyper neler sunuyor?
Dış tasarım genel hatlarıyla mevcut IM LS9 ile aynı çizgiyi korurken, Hyper versiyonu D sütunlarında ve aracın arka bölümünde yer alan “HYPER” logoları sayesinde ayırt ediliyor.
İç mekanda IM Motors’un güncel tasarım anlayışı öne çıkıyor. Ön bölümde sürücü ve yolcu için üç ekranlı bir düzen yer alıyor. Sürücü ekranı ile orta multimedya ekranı, 5K çözünürlüğe sahip 27,1 inçlik tek bir panel halinde birleştirilmiş. Ön yolcu tarafında ise içbükey “bölme tarzı” tasarım içinde konumlandırılmış 15,6 inçlik 3K MiniLED eğlence ekranı bulunuyor.
Güç ünitesinde ise 114 kW maksimum güce sahip 1.5 litrelik turbo menzili uzatıcı bulunuyor. Bu motor, biri önde ikisi arkada olmak üzere üç elektrik motoruyla birlikte çalışıyor. Ön motor 160 kW (215 beygir), her bir arka motor ise 195 kW (261 beygir) güç üretiyor. Araçta kullanılan 65,9 kWh kapasiteli üçlü lityum batarya, WLTC standartlarına göre 308 kilometre saf elektrikli menzil sunuyor.
IM LS9, Çin'de 46.600 dolardan başlayanfiyatlarla satışa sunulurken, LS9 Hyper versiyonunun fiyatı ve çıkış tarihi henüz bilinmiyor.