Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çinli SAIC, dört tekerlekten elektronik yönlendirme sistemine sahip dünyanın ilk SUV'sini tanıttı

    SAIC bünyesindeki IM Motors, amiral gemisi SUV modeli LS9 Hyper modelini tanıttı. Dört tekerlekten tamamen elektronik direksiyon sistemiyle dikkatleri çeken otomobil neler sunuyor?

    Dört tekerlekten yönlendirme yapabilen Çinli lüks SUV tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    SAIC bünyesindeki IM Motors, amiral gemisi SUV modeli LS9 Hyper’ın resmi görsellerini ve teknik özellikleri paylaştı. LS9 ailesinin en üst versiyonu olan bu model, dört tekerlekten tamamen elektronik direksiyon sistemi ile üç motorlu tork yönlendirmeli dört tekerlekten çekişe sahip dünyanın ilk seri üretim SUV’u olma unvanını taşıyor.

    IM LS9 Hyper neler sunuyor?

    Dış tasarım genel hatlarıyla mevcut IM LS9 ile aynı çizgiyi korurken, Hyper versiyonu D sütunlarında ve aracın arka bölümünde yer alan “HYPER” logoları sayesinde ayırt ediliyor.

    Dört tekerlekten yönlendirme yapabilen Çinli lüks SUV tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Boyutlara bakıldığında LS9 Hyper; 5279 mm uzunluk, 2000 mm genişlik ve 1806 mm yükseklik sunuyor. 3160 mm aks mesafesi ile tam boy bir SUV olan araç, %86’lık oldukça yüksek bir iç mekan kullanım oranına sahip. 

    İç mekanda IM Motors’un güncel tasarım anlayışı öne çıkıyor. Ön bölümde sürücü ve yolcu için üç ekranlı bir düzen yer alıyor. Sürücü ekranı ile orta multimedya ekranı, 5K çözünürlüğe sahip 27,1 inçlik tek bir panel halinde birleştirilmiş. Ön yolcu tarafında ise içbükey “bölme tarzı” tasarım içinde konumlandırılmış 15,6 inçlik 3K MiniLED eğlence ekranı bulunuyor.

    Dört tekerlekten yönlendirme yapabilen Çinli lüks SUV tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Gelişmiş sürüş destek sistemleri için araç 520 satırlı lidar sensörü ve Nvidia Thor işlemcisi ile donatılmış. Otonom sürüş fonksiyonları, Momenta’nın Flywheel büyük yapay zeka modeli tarafından destekleniyor. Sistem, şehir içi ve otoyolda navigasyon destekli otopilot ile otomatik park gibi özellikleri destekliyor.
    Dört tekerlekten yönlendirme yapabilen Çinli lüks SUV tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    “Lingxi Dijital Şasi 3.0” sistemi sayesinde araç, iki yönlü 24 derecelik akıllı dört tekerlekten yönlendirme sunuyor ve bu sayede 4,95 metrelik oldukça dar bir dönüş çapına ulaşıyor. Ayrıca MK C2 elektronik fren sistemi, %100 fren enerjisi geri kazanımı sağlarken, 150 mm hareket mesafesine sahip kapalı çift odacıklı havalı süspansiyon da donanımda yer alıyor.

    Güç ünitesinde ise 114 kW maksimum güce sahip 1.5 litrelik turbo menzili uzatıcı bulunuyor. Bu motor, biri önde ikisi arkada olmak üzere üç elektrik motoruyla birlikte çalışıyor. Ön motor 160 kW (215 beygir), her bir arka motor ise 195 kW (261 beygir) güç üretiyor. Araçta kullanılan 65,9 kWh kapasiteli üçlü lityum batarya, WLTC standartlarına göre 308 kilometre saf elektrikli menzil sunuyor.

    IM LS9, Çin'de 46.600 dolardan başlayanfiyatlarla satışa sunulurken, LS9 Hyper versiyonunun fiyatı ve çıkış tarihi henüz bilinmiyor.

    Kaynakça https://carnewschina.com/2026/01/28/im-motors-reveals-ls9-hyper-as-worlds-first-production-suv-with-four-wheel-electronic-steering/ https://carnewschina.com/2025/11/12/im-motors-launched-its-flagship-ls9-erev-suv-with-66-kwh-battery-and-1500-km-range/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den masaj yapan akıllı tarak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    cadence multimedya yorumları elektrikli şofben prize nasıl bağlanır kurtuluş savaşında kaç kişi öldü mavlet şarjlı matkap epson yazıcı çizgili çıkarıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Flip7 FE
    Samsung Galaxy Z Flip7 FE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Asus ExpertBook P1
    Asus ExpertBook P1
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum