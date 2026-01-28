Çinli SAIC, dört tekerlekten elektronik yönlendirme sistemine sahip dünyanın ilk SUV'sini tanıttı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör SAIC bünyesindeki IM Motors, amiral gemisi SUV modeli LS9 Hyper’ın resmi görsellerini ve teknik özellikleri paylaştı. LS9 ailesinin en üst versiyonu olan bu model, dört tekerlekten tamamen elektronik direksiyon sistemi ile üç motorlu tork yönlendirmeli dört tekerlekten çekişe sahip dünyanın ilk seri üretim SUV’u olma unvanını taşıyor.

IM LS9 Hyper neler sunuyor?

Dış tasarım genel hatlarıyla mevcut IM LS9 ile aynı çizgiyi korurken, Hyper versiyonu D sütunlarında ve aracın arka bölümünde yer alan “HYPER” logoları sayesinde ayırt ediliyor.

Tam Boyutta Gör Boyutlara bakıldığında LS9 Hyper; 5279 mm uzunluk, 2000 mm genişlik ve 1806 mm yükseklik sunuyor. 3160 mm aks mesafesi ile tam boy bir SUV olan araç, %86’lık oldukça yüksek bir iç mekan kullanım oranına sahip.

İç mekanda IM Motors’un güncel tasarım anlayışı öne çıkıyor. Ön bölümde sürücü ve yolcu için üç ekranlı bir düzen yer alıyor. Sürücü ekranı ile orta multimedya ekranı, 5K çözünürlüğe sahip 27,1 inçlik tek bir panel halinde birleştirilmiş. Ön yolcu tarafında ise içbükey “bölme tarzı” tasarım içinde konumlandırılmış 15,6 inçlik 3K MiniLED eğlence ekranı bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Gelişmiş sürüş destek sistemleri için araç 520 satırlı lidar sensörü ve Nvidia Thor işlemcisi ile donatılmış. Otonom sürüş fonksiyonları, Momenta’nın Flywheel büyük yapay zeka modeli tarafından destekleniyor. Sistem, şehir içi ve otoyolda navigasyon destekli otopilot ile otomatik park gibi özellikleri destekliyor.

Tam Boyutta Gör “Lingxi Dijital Şasi 3.0” sistemi sayesinde araç, iki yönlü 24 derecelik akıllı dört tekerlekten yönlendirme sunuyor ve bu sayede 4,95 metrelik oldukça dar bir dönüş çapına ulaşıyor. Ayrıca MK C2 elektronik fren sistemi, %100 fren enerjisi geri kazanımı sağlarken, 150 mm hareket mesafesine sahip kapalı çift odacıklı havalı süspansiyon da donanımda yer alıyor.

Güç ünitesinde ise 114 kW maksimum güce sahip 1.5 litrelik turbo menzili uzatıcı bulunuyor. Bu motor, biri önde ikisi arkada olmak üzere üç elektrik motoruyla birlikte çalışıyor. Ön motor 160 kW (215 beygir), her bir arka motor ise 195 kW (261 beygir) güç üretiyor. Araçta kullanılan 65,9 kWh kapasiteli üçlü lityum batarya, WLTC standartlarına göre 308 kilometre saf elektrikli menzil sunuyor.

IM LS9, Çin'de 46.600 dolardan başlayanfiyatlarla satışa sunulurken, LS9 Hyper versiyonunun fiyatı ve çıkış tarihi henüz bilinmiyor.

