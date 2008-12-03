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OCZ CrossOver: Entegre kart okuyuculu USB bellek

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
4,8b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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OCZ CrossOver: Entegre kart okuyuculu USB bellek
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Son dönemde özellikle SSD modelleriyle gündeme gelen yüksek performanslı bellek ve depolama çözümleri üreticisi OCZ, CrossOver adını verdiği yeni USB belleğini kullanıma sunuyor. Standart USB belleklerden farklı olarak entegre microSD/microSDHCkart okuyucusuna da sahip olan sürücünün performans olarak orta segmentte konumlandırıldığı belirtilirken 2GB, 4GB ve 8GB'lık kapasite alternatiflerleriyle geliyor.

Taşınabilir depolama aygıtı olarak kullanılabilecek CrossOver ayrıca kullanıcılarına cep telefonu veya benzeri cihazlarda kullandıkları microSD/microSDHC bellek kartlarındaki veriyi hızlı ve kolayca bilgisayara aktarabilme fırsatı da sunuyor. USB 2.0 arabirimin destekleyen tak ve kullan formundaki CrossOver, 2 yıllık garanti ile önümüzdeki günlerde kullanıma sunulacak.

OCZ CrossOver: Entegre kart okuyuculu USB bellek
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microSD kart kutu içeriğine dahil değil.


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natcenk 11 yıl
güzel ama keşke 16 gb veya 32 gb a çıkabilseydi
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