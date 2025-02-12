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Tam Boyutta Gör Xiaomi bildiğiniz üzere elektrikli otomobil sektörüne ilk adımını SU7 sedan modeliyle atmıştı. Çinli teknoloji devi şimdi ise yeni bir araç daha piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Tanıtımı 2025 yazında yapılacak YU7 adlı SUV modelinden bahsediyoruz.

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Otomobilin taze yakın çekim fotoğrafları internete düştü. Yayınlanan kareler Xiaomi YU7'nin tasarımına yakından göz atmamızı sağlıyor. Şirket, SU7'nin tanıdık tasarım unsurlarını SUV'a aktarmayı tercih etmiş. Özellikle ön farlar ve ön kısım sedan modelinden izler taşıyor.

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Rekabetçi fiyatla sunulması bekleniyor

YU7'nin SU7'den esintiler sunması Xiaomi'nin otomobil tasarımında bir bütünlük oluşturmaya çalıştığını gösteriyor. Aracın 4.999 mm uzunluğunda olduğu ve 253 km/s maksimum hıza ulaşabilecceği daha önce açıklanmıştı. Ayrıca, tek motorlu ve çift motorlu versiyonlarının olacağı da gelen bilgiler arasında.

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YU7'nin özellikle SUV segmentinde rekabet yaratması bekleniyor. Fiyatının da rekabetçi olması durumunda, Xiaomi bu alandaki pazar payını artırabilir. Gelen bilgilere göre fiyatı yaklaşık 34.200 dolar olacak. Ancak yine de kesin rakamı öğrenmek için Haziran veya Temmuz ayını beklememiz gerekiyor.

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Xiaomi YU7'nin yeni fotoğrafları ortaya çıktı