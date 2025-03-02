Volkswagen CEO'su açıkladı: Scirocco SUV gelecek mi?

Ancak bu dönüşümün her zaman başarıyla sonuçlanmadığı ortada. Örneğin Mitsubishi Eclipse Cross, Need for Speed oyun serisinde parlayan sportif Eclipse'in ismini taşımasına rağmen ruhunu yansıtamıyor. Benzer şekilde, Volkswagen Scirocco hayranları da modelin bir SUV olarak geri dönmesini umuyordu. Ancak konuyla ilgili markanın bir numaralı isminden açıklama geldi.
Scirocco SUV hayalleri şimdilik rafa kalktı
2017 yılında üretimi sona eren Scirocco için yıllar içinde birçok spekülasyon ortaya atıldı. Özellikle elektrikli bir Scirocco ihtimali zaman zaman gündeme gelse de, bu iddiaların somut bir temele dayanmadığı biliniyor. Yine de bazı bazı Scirocco hayranları bu kararın değişebileceğini düşünüyor.
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