Volkswagen CEO'su açıkladı: Scirocco SUV gelecek mi?

Tam Boyutta Gör Son yıllarda otomotiv dünyasında büyük bir dönüşüm yaşandığına şahit oluyoruz. Sedan ve hatchback gibi geleneksel gövde tipleri yavaş yavaş yerini SUV ve crossover modellere bırakıyor. Daha yüksek satış rakamlarına ulaşmak isteyen ve yeni fikir bulmakta zorlanan üreticiler, geçmişin kült modellerini bile bu furyaya dahil ederek SUV araçlara dönüştürüyor.

Ancak bu dönüşümün her zaman başarıyla sonuçlanmadığı ortada. Örneğin Mitsubishi Eclipse Cross, Need for Speed oyun serisinde parlayan sportif Eclipse'in ismini taşımasına rağmen ruhunu yansıtamıyor. Benzer şekilde, Volkswagen Scirocco hayranları da modelin bir SUV olarak geri dönmesini umuyordu. Ancak konuyla ilgili markanın bir numaralı isminden açıklama geldi.

Tam Boyutta Gör Volkswagen CEO'su Thomas Schäfer, Autocar'a yaptığı açıklamada böyle bir planlarının olmadığını net bir şekilde belirtti. Scirocco'nun çok özel bir model olduğunu ifade eden deneyimli yönetici, "Eğer bir model orijinal otomobilin DNA'sını gerçekten güçlü bir şekilde yansıtmıyorsa, ona farklı bir isim vermeyi tercih ederiz" dedi.

Scirocco SUV hayalleri şimdilik rafa kalktı

2017 yılında üretimi sona eren Scirocco için yıllar içinde birçok spekülasyon ortaya atıldı. Özellikle elektrikli bir Scirocco ihtimali zaman zaman gündeme gelse de, bu iddiaların somut bir temele dayanmadığı biliniyor. Yine de bazı bazı Scirocco hayranları bu kararın değişebileceğini düşünüyor.

Tam Boyutta Gör Şirketlerde yaşanan CEO değişikliği gibi durumlar, markaların stratejilerini etkileyebilir. Buna karşın Schäfer'ın sözlerinde doğruluk payı var. Zira hantal bir Scirocco tarzı SUV piyasaya sürmek hem efsanevi modeli bilen hayranları hayal kırıklığına uğratabilir, hem de yeni kitleleri cezbetme konusunda başarısız olabilir.

