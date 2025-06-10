Yeni nesil Volkswagen T-Roc'un casus fotoğrafları ortaya çıktı: İşte tasarımı

Casus fotoğraflarda 2026 T-Roc hafif kamuflajlı olsa da, tasarım detayları büyük ölçüde anlaşılabiliyor. Marka, bu modelde radikal bir değişim yerine mevcut tasarım dilini geliştirmeyi tercih etmiş. Yeni Volkswagen T-Roc, arka camının eğimli yapısıyla bilindik siluetini koruyor. Çamurluk davlumbazları biraz daha genişletilmiş. Ayrıca ön bölümde Golf 8'den ilham alan daha modern bir görünüme geçiş yapıldığı görülüyor.
Geniş motor yelpazesi
Tüm bunlara ek olarak Golf 8'den esintiler Volkswagen T-Roc'un iç mekanında da kendini gösterecek. Ancak paylaşılan fotoğraflarda iç mekan görüntüleri yok. Özellikle 12.9 inçlik büyük bir dokunmatik ekrandan bahsediliyor. Yeni T-Roc, motor seçenekleri açısından da oldukça zengin bir yelpazeye sahip olacak. Mevcut 1.5 ve 2.0 litrelik turbo benzinli motorlar korunurken, 2.0 litrelik turbo dizel motor da sunulmaya devam edecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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