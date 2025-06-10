Yeni nesil Volkswagen T-Roc'un casus fotoğrafları ortaya çıktı: İşte tasarımı

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör İkinci nesil Volkswagen T-Roc'un casus fotoğrafları internete düştü. Kompakt crossover benzinli, dizel ve hibrit versiyonlarda satışa sunulacak. Autoevolution internet sitesinin haberine göre yeni nesil T-Roc, şu sıralar Almanya'da son test sürüşlerini yapıyor. Aracın resmi tanıtımı ise Ağustos ayı içerisinde yapılacak.

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Casus fotoğraflarda 2026 T-Roc hafif kamuflajlı olsa da, tasarım detayları büyük ölçüde anlaşılabiliyor. Marka, bu modelde radikal bir değişim yerine mevcut tasarım dilini geliştirmeyi tercih etmiş. Yeni Volkswagen T-Roc, arka camının eğimli yapısıyla bilindik siluetini koruyor. Çamurluk davlumbazları biraz daha genişletilmiş. Ayrıca ön bölümde Golf 8'den ilham alan daha modern bir görünüme geçiş yapıldığı görülüyor.

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Geniş motor yelpazesi

Tüm bunlara ek olarak Golf 8'den esintiler Volkswagen T-Roc'un iç mekanında da kendini gösterecek. Ancak paylaşılan fotoğraflarda iç mekan görüntüleri yok. Özellikle 12.9 inçlik büyük bir dokunmatik ekrandan bahsediliyor. Yeni T-Roc, motor seçenekleri açısından da oldukça zengin bir yelpazeye sahip olacak. Mevcut 1.5 ve 2.0 litrelik turbo benzinli motorlar korunurken, 2.0 litrelik turbo dizel motor da sunulmaya devam edecek.

Tam Boyutta Gör Performans tutkunları için 300 beygirden fazla güce sahip T-Roc R modeli de bekleniyor. Ayrıca motor gamında 1.5 litrelik hibrit versiyonlar da yer alacak. Tam hibritin detayları henüz netleşmese de, şarj edilebilir hibrit versiyonun 204 beygir gücünde olacağı biliniyor. Volkswagen T-Roc'un cabriolet versiyonu ise artık üretilmeyecek.

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Yeni nesil Volkswagen T-Roc'un casus fotoğrafları ortaya çıktı

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