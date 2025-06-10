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    Yeni nesil Volkswagen T-Roc'un casus fotoğrafları ortaya çıktı: İşte tasarımı

    Volkswagen'in tanıtmaya hazırlandığı yeni nesil T-Roc, Almanya'da test edilirken görüntülendi. Yayınlanan hafif kamuflajlı fotoğraflar aracın tasarım detaylarını gözler önüne seriyor.

    Yeni nesil Volkswagen T-Roc'un casus fotoğrafları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    İkinci nesil Volkswagen T-Roc'un casus fotoğrafları internete düştü. Kompakt crossover benzinli, dizel ve hibrit versiyonlarda satışa sunulacak. Autoevolution internet sitesinin haberine göre yeni nesil T-Roc, şu sıralar Almanya'da son test sürüşlerini yapıyor. Aracın resmi tanıtımı ise Ağustos ayı içerisinde yapılacak.

    Casus fotoğraflarda 2026 T-Roc hafif kamuflajlı olsa da, tasarım detayları büyük ölçüde anlaşılabiliyor. Marka, bu modelde radikal bir değişim yerine mevcut tasarım dilini geliştirmeyi tercih etmiş. Yeni Volkswagen T-Roc, arka camının eğimli yapısıyla bilindik siluetini koruyor. Çamurluk davlumbazları biraz daha genişletilmiş. Ayrıca ön bölümde Golf 8'den ilham alan daha modern bir görünüme geçiş yapıldığı görülüyor.

    Yeni nesil Volkswagen T-Roc'un casus fotoğrafları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Geniş motor yelpazesi

    Tüm bunlara ek olarak Golf 8'den esintiler Volkswagen T-Roc'un iç mekanında da kendini gösterecek. Ancak paylaşılan fotoğraflarda iç mekan görüntüleri yok. Özellikle 12.9 inçlik büyük bir dokunmatik ekrandan bahsediliyor. Yeni T-Roc, motor seçenekleri açısından da oldukça zengin bir yelpazeye sahip olacak. Mevcut 1.5 ve 2.0 litrelik turbo benzinli motorlar korunurken, 2.0 litrelik turbo dizel motor da sunulmaya devam edecek.

    Yeni nesil Volkswagen T-Roc'un casus fotoğrafları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Performans tutkunları için 300 beygirden fazla güce sahip T-Roc R modeli de bekleniyor. Ayrıca motor gamında 1.5 litrelik hibrit versiyonlar da yer alacak. Tam hibritin detayları henüz netleşmese de, şarj edilebilir hibrit versiyonun 204 beygir gücünde olacağı biliniyor. Volkswagen T-Roc'un cabriolet versiyonu ise artık üretilmeyecek.
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    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

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    turkelvis 3 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    Y
    YouRæk 4 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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