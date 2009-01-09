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OCZ oyuncular için yeni bir bilgisayar kasası hazırlıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
14,2b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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OCZ oyuncular için yeni bir bilgisayar kasası hazırlıyor
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Bir süre öncesine kadar sadece yüksek performans bellek çözümleriyle tanınan OCZ, agresif büyüme stratejisi ışığında son dönemde arka arkaya kullanıma sunduğu yeni ürünler ile ürün gamını genişletmeyi başardı. PC Power & Cooling firmasını satın alarak PSU pazarında iddialı olacağının sinyallerini veren firma yine oyunculara yönelik yüksek performanslı bilgisayar pazarına adım atarak hedefleri hakkında sipuçları vermişti.

Bugün gelinen noktada bellek, soğutucu, güç kaynağı, performans odaklı sistemler, SSD'ler ve çere birimleri hazırlayan firma önümüzdeki günlerde kasa üretimine de başlayacak gibi görünüyor. Firma devam eden Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı'nda oyunculara yönelik olarak hazırladığı yeni bilgisayar kasasını gösterdi.Çalışmaları devam eden yeni kasa tasarım özellikleri ve detaylarıyla dikkat çekmeyi başarıyor.

OCZ'nin yapısında Çelik kullanılan, Siyah renkli yeni kasası, 5.25" boyutundaki 7 farklı harici sürücünün kullanımına olanak tanıyabiliyor. Boyutu itibariyle kaslı bir görünüme sahip olan yeni kasanın iç hacminin de oldukça geniş olduğu ifade ediliyor. Donanımların daha hızlı kurulabilmesi için Ses, USB, FireWire ve eSATA konnektörlerinden oluşan I/O panliyle donatılan kasanın 120mm'lik üç fana sahip olacağı bildiriliyor.

Ne zaman kullanıma sunulacağı henüz açıklanmayan yeni kasanın 100 Avro+ olması beklenen yurt dışı satış fiyatıyla pazara sunulması bekleniyor.

OCZ oyuncular için yeni bir bilgisayar kasası hazırlıyor
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OCZ oyuncular için yeni bir bilgisayar kasası hazırlıyor
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StreamRolleR 10 yıl
xasere özenmiş
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Master_Evil 10 yıl
fiyat iyi
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00x men00 10 yıl
kasada bi özgünlük yok iş yapmaz
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alito 10 yıl
hiç olmamış ocz 'a yakıştıramadım.
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ali277 10 yıl
armor ile xaser karışımı olmuş gibi
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MrPerFormance 10 yıl
Thermaltake in kasalarından biraz çarpma dizaynı var gibi geldi :)
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drkayzer 10 yıl
ben pek sevmedim
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uGürkan. 10 yıl
evet bende pek beğenmedim kasayı. ancak marka hayranları çıkacaktır tabi...
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CaSsErDoDo 10 yıl
eet bazı kasalara çok benziyor
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possecat 10 yıl
bende katiliyorum ortada bisi olmus markalarin ortaklasa cikardigi bir model gibi...
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max975 10 yıl
ocz hayranlarına sunulur
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
ordan burdan çalma bi tasarım olmuş ben hiç bi özgünlük göremedim yazık şimdi 400 ytl fiyat biçerler buna en az
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CeFurkan 10 yıl
guzel
fakat
fiyatida bir o kadar guzel olur kesn
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Applejack 10 yıl
Ufakmış
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