OCZ oyuncular için yeni bir bilgisayar kasası hazırlıyor

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Bir süre öncesine kadar sadece yüksek performans bellek çözümleriyle tanınan OCZ, agresif büyüme stratejisi ışığında son dönemde arka arkaya kullanıma sunduğu yeni ürünler ile ürün gamını genişletmeyi başardı. PC Power & Cooling firmasını satın alarak PSU pazarında iddialı olacağının sinyallerini veren firma yine oyunculara yönelik yüksek performanslı bilgisayar pazarına adım atarak hedefleri hakkında sipuçları vermişti.

Bugün gelinen noktada bellek, soğutucu, güç kaynağı, performans odaklı sistemler, SSD'ler ve çere birimleri hazırlayan firma önümüzdeki günlerde kasa üretimine de başlayacak gibi görünüyor. Firma devam eden Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı'nda oyunculara yönelik olarak hazırladığı yeni bilgisayar kasasını gösterdi.Çalışmaları devam eden yeni kasa tasarım özellikleri ve detaylarıyla dikkat çekmeyi başarıyor.

OCZ'nin yapısında Çelik kullanılan, Siyah renkli yeni kasası, 5.25" boyutundaki 7 farklı harici sürücünün kullanımına olanak tanıyabiliyor. Boyutu itibariyle kaslı bir görünüme sahip olan yeni kasanın iç hacminin de oldukça geniş olduğu ifade ediliyor. Donanımların daha hızlı kurulabilmesi için Ses, USB, FireWire ve eSATA konnektörlerinden oluşan I/O panliyle donatılan kasanın 120mm'lik üç fana sahip olacağı bildiriliyor.

Ne zaman kullanıma sunulacağı henüz açıklanmayan yeni kasanın 100 Avro+ olması beklenen yurt dışı satış fiyatıyla pazara sunulması bekleniyor.

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