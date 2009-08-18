OCZ SSD depolama sürücülerinde garanti süresini 3 yıla çıkardı

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Geleceğin depolama standardı olarak önümüzdeki birkaç yıl içerisinde sabit disklerin yerini alacağı ön görülen NAND flash tabanlı SSD depolama çözümleri için sektörün en iddialı isimlerinden birisi de OCZ. Farklı fiyat ve performans segmentleri için çok sayıda alternatif model serisine sahip olan ve ürün çeşitliliği açısından şu an pazarın en zengin ismi durumundaki OCZ, SSD ürünler için zaman zaman dilediği getirdiği yüksek kalite ve uzun ömürlü kullanım gibi iddiaları pekiştirecek önemli bir adım attı ve güncel SSD modellerinde garanti süresini 3 yıla çıkardı.

Bilindiği üzere SSD depolama sürücülerinde bazı örnekler hariç garanti süresi genellikle iki yıl olarak belirleniyor. Ancak OCZ yaptığı açıklama ile Vertex (Vertex Turbo, Mac Edition, EX), Agility, Solid 2 ve Summit serisi SSD modellerinde garanti süresini iki yıldan üç yıla çıkardığını duyurdu. Firma yaptığı açıklamasında hem masaüstü hem de dizüstü bilgisayarlar için yüksek performans, yüksek dayanıklılık, veri güvenliği ve uzun pil ömrü gibi avantajlar sağlayan SSD sürücülerinde yapılan testler sonucunda garanti süresini uzatmaya ve kullanıcılara katma değer sağlamaya karar verdiklerini açıkladı.

OCZ'nin üç yıla uzatılan yeni garanti uygulaması firmanın EOL sürecine girmiş yani artık üretilmeyen modellerini ise kapsamıyor. Detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.