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OCZ, Summit serisi yeni SSD'lerini kullanıma sunmaya hazırlanıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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OCZ, Summit serisi yeni SSD'lerini kullanıma sunmaya hazırlanıyor
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Geleceğin depolama standardı olarak görülen katı hâl diskleri (Solid State Drives) yani SSD'ler için sektörün en hareketli isimlerinden biri de hiç şüphe yok ki OCZ. Bellek ve depolama çözümlerinde zirveye oynamayı hedefleyen firma, arka arkaya duyurduğu yeni SSD modelleriyle farklı fiyat segmentlerinde kullanıcıları geleceğin depolama teknolojisiyle bugünden tanıştırmayı amaçlıyor.

Core V2, Apex ve Vertex gibi SSD modelleriyle gündemde olan OCZ'nin henüz resmi olarak duyurmadığı Summit serisi yeni modelleri gün ışığına çıkmaya başladı. 2.5-inç boyutunda olacağı ve SATA-II arabirimini destekleyeceği belirtilen yeni SSD'lerin 60GB, 120GB ve 250GB'lık üç farklı kapasite alternatifine sahip olacak ve SSD'lerden 60GB'lık model 32MB, daha yüksek kapasiteli diğer iki SSD ise 64MB kapasiteli dahili bellek birimiyle gelecek.

Indilinx Barefoot kontrolcüsü kullanacak Vertex serisi katı hâl disklerinden farklı olarak Samsung tabanlı kontrolcü ile desteklenen SSD'ler için yapılan ilk testlerde 208.4 MB/sn'lik okuma ve 172.1 MB/sn'lik yazma hızlarına ulaşıldığı bildiriliyor. Summit serisi SSD'ler için şimdilik herhangi bir fiyat veya lansman bilgisi bulunmuyor.

OCZ, Summit serisi yeni SSD'lerini kullanıma sunmaya hazırlanıyor
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petsiyehable 10 yıl
şimdilik kimse kullanmıyor 3-5 kişi hariç :)
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alito 10 yıl
birileri devamlı "kullanıma sunuyor" ama kim kullanıyor orasını anlayamadım ben :)
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McCarty 10 yıl

Orjinalden alıntı: alito

birileri devamlı "kullanıma sunuyor" ama kim kullanıyor orasını anlayamadım ben :)



bolca $ + € 'ları olanlar için sıkıntı yok
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ufuks36 10 yıl
ucuzlasa şu SSD'ler alsak yaw hala taş devrindeki disklerle uğraştırıyolar bizi...
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apollonx 10 yıl
yazma hızı 172mb günümüz için oldukça etkileyici bi rakam
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melyyh 10 yıl
dahili bellek dediği bildiğimiz HDD lerdeki önbellek mi? bunlar önbelleksiz olmıcaklar mıydı?
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00x men00 10 yıl
iyi güzel bu yeni modeller ne zaman ucuzlayack bunlar
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max975 10 yıl
daha bunların ucuzlamasına çok var
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