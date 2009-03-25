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OCZ, Summit serisi yeni SSD'lerini Nisan ayında kullanıma sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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OCZ, Summit serisi yeni SSD'lerini Nisan ayında kullanıma sunuyor
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Model çeşitliliği göz önüne alındığında SSD dünyasının en iddialı isimlerinden birisi olan bellek ve depolama çözümleri üreticisi OCZ, ilk detaylarını kısa bir süre önce verdiğimiz Summit serisi yeni modellerini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Firmanın 2.5" boyutundaki, SATA-II destekli yeni SSD modelleri, MLC (multi-level cell) NAND flash yongalarını kullanacak ve Samsung'un yeni nesil kontrolcüsüyle gelecekler.

Açıklanan detaylara göre sıralı okuma hızlarının 250MB/sn, sıralı yazma hızlarının ise 200MB/sn olacağı belirtilen Summit serisi SSD'ler, 30GB, 60GB, 120GB ve 250GB olmak üzere dört farklı depolama seçeneği ile gelecekler. İlk modelin 32MB, diğer iki modelin ise 64MB'lık dahili bellek birimine sahip olacağı belirtilen SSD'lerin firmanın Vertex serisi SSD modellerine kıyasla bir miktar daha pahalı olması bekleniyor.

OCZ'nin Summit serisi SSD'lerinin Nisan sonu gibi pazara giriş yapması planlanıyor.


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gordon01 10 yıl
test yada teşhir ürünü galiba :)
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Thule 10 yıl
1 hafta sonra vertex incelemesini koyucam foruma..summit'i de bekliyoruz heyecanla
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tolgaciik 10 yıl
2 tanesiyle araba alınacak fiyattan gelebilirler kanımca :)
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Nevi şahsına münhasır 10 yıl
Hasarlı gibi bir görüntüsü var. İkinci elde zorluk çıkarabilir


Şaka bir yana henüz bir ucuzlama yok. Çok da yaygın hale geldi SSD ama halen alınabilir değiller.
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