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OCZ, Summit serisi yeni SSD'lerini resmi olarak duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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OCZ, Summit serisi yeni SSD'lerini resmi olarak duyurdu
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OCZ ilk detaylarını bir süre önce paylaştığımız Summit serisi yeni SSD ailesini yaptığı resmi açıklamayla duyurdu. Vertex ve Apex gibi farklı ihityaçlara ve segmentlere özel SSD çözümleri hazırlayan firma, Summit serisi altında 2.5-inç boyutunda SSD'lerini kullanıma sunuyor. 60GB, 120GB ve 250GB gibi farklı kapasite seçeneklerine sahip olan seri dahilinde SSD'lerde MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash yongalarına yer verildiği ayrıca 128MB'lık ön bellek ve Samsung tarafından hazırlanan kontrolcünün kullanıldığı belirtiliyor.

Yapılan açıklamaya göre Summit serisi dahilinde SSD'lerden 60GB'lık model 225MB/sn okuma ve 125MB/sn'lik yazma hızların desteklerken, daha yüksek kapasiteli modellerde yazma hızının 200MB/sn olduğu belirtiliyor. 99.8 x 69.63 x 9.3mm  boyutlarında ve 77 gram ağırlığında olan Summit serisi SSD'ler, 1.5 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresi sunuyor ve SATA-II arabirimini destekliyorlar. Yük altında 2 Watt, bekleme durumunda ise 0.5 Watt güç tüketen SSD'lerin fiyatları ise Avrupa'da yaklaşık 250 Avro seviyesinden başlıyor.


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neron23 10 yıl
SSD çıkaran çıkarana ama fiyatlar hiç düşmüyor :S
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sertacaygun 10 yıl
64,128 yerine 60,120 gibi normal HDD değerleri var... İlginç...
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Mickcasey 10 yıl
4x60gb raid 0 cılgın hız
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max975 10 yıl
ooo bu fiyatlarla çok iş olmaz bence en az iki yıl daha beklemek gerekecek.
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xtreme55 10 yıl
OCZ SSD ürünlerini de RAM'leri gibi çorba haline getirmeye başladı, her 2-3 haftada bir yeni bir SSD çıkarıyor, kafalar iyice karışıyor.
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gallagher2001 10 yıl
guzel guzel 1 seneye rahatlikla alinabilir duzeye gelicek bu ssd lerin fiyati :)
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1963bursa 10 yıl
Amazon da 256GB OCZ modelin normal satışı 487$, ileriye dönük sipariş fiyatı 278$, ciddi bir fiyat düşüşü, muhtemelen stoklara yarım TB'lık modeller girecek.
amazon.com/...
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royanselm 10 yıl
250 avro kac dolar yapiyor?
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TELESCOPE 10 yıl
250 avro ,düşündürüyor biraz
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