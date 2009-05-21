OCZ, Summit serisi yeni SSD'lerini resmi olarak duyurdu

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OCZ ilk detaylarını bir süre önce paylaştığımız Summit serisi yeni SSD ailesini yaptığı resmi açıklamayla duyurdu. Vertex ve Apex gibi farklı ihityaçlara ve segmentlere özel SSD çözümleri hazırlayan firma, Summit serisi altında 2.5-inç boyutunda SSD'lerini kullanıma sunuyor. 60GB, 120GB ve 250GB gibi farklı kapasite seçeneklerine sahip olan seri dahilinde SSD'lerde MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash yongalarına yer verildiği ayrıca 128MB'lık ön bellek ve Samsung tarafından hazırlanan kontrolcünün kullanıldığı belirtiliyor.

Yapılan açıklamaya göre Summit serisi dahilinde SSD'lerden 60GB'lık model 225MB/sn okuma ve 125MB/sn'lik yazma hızların desteklerken, daha yüksek kapasiteli modellerde yazma hızının 200MB/sn olduğu belirtiliyor. 99.8 x 69.63 x 9.3mm boyutlarında ve 77 gram ağırlığında olan Summit serisi SSD'ler, 1.5 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresi sunuyor ve SATA-II arabirimini destekliyorlar. Yük altında 2 Watt, bekleme durumunda ise 0.5 Watt güç tüketen SSD'lerin fiyatları ise Avrupa'da yaklaşık 250 Avro seviyesinden başlıyor.