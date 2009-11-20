OCZ USB 3.0 destekli harici SSD sürücülerini duyurmaya hazırlanıyor

Tam Boyutta Gör

Bellek ve depolama çözümleri üretiminde sektörün güçlü isimlerinden OCZ, Ocak ayında Las Vegas'da düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) USB 3.0 destekli harici SSD sürücülerini gösterebilir. Geçtiğimiz gün yaptığı açıklama ile Colossus serisi 3.5-inç SSD modellerini tanıtan firma, USB 2.0 standardıyla kıyaslandığında on kata kadar daha yüksek veri transfer hızı sunabilen USB 3.0 standardı için çalışmalarını sürdürüyor. SSD pazarında ürün gamı en geniş üreticilerden birisi olan OCZ, USB 3.0 destekli modellerin detaylarını açıklamasa da sürücülerin metal, şık bir kasaya sahip olacakları belirtiliyor.

Harici formdaki yeni nesil SSD sürücülerinde USB 3.0 standardına (geriye doğru uyumlu) geçmeyi planlayan OCZ'nin SATA-III destekli dahili SSD sürücüleri hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.