OCZ, Vertex Limited serisi yüksek performanslı SSD sürücülerini duyurdu

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Depolama çözümleri üretiminde dünyaca ünlü isimlerden OCZ, Vertex Limited Edition serisi yeni SSD çözümlerini duyurdu. 2.5-inç boyutunda olan NAND flash tabanlı yeni sürücüler 100GB ve 200GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneğiyle sunuluyorlar. SandForce tarafından geliştirilen SF-1500 kodlu flash çip kontrolcüsünün kullanılanıdğı yeni sürücülerde, MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarına yer veriliyor. SATA-II uyumlu olan yeni sürücülerin öne çıkan özelliklerinden bir diğeri de TRIM desteği ile uzun süreli kullanımlarda optimum performans vaad ediyor olmaları.

OCZ tarafından açıklanan bilgilere göre 270MB/sn okuma ile 250MB/sn yazma hızlarını destekleyen ve 15,000 IOPS 4K yazma performansı sunabildiği belirtilen yeni sürücüler, yüksek performans tutkunları ve en iyisini isteyen "sıkı" oyuncuları hedef alacak gibi görünüyorlar. Üç yıllık garanti ile satışa sunulacak Vertex LE serisi yeni SSD'ler, ön-sipariş listelerine 350 Avro ve 700 Avro seviyesinden giriş yapıyorlar.

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