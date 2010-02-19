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OCZ, Vertex Limited serisi yüksek performanslı SSD sürücülerini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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OCZ, Vertex Limited serisi yüksek performanslı SSD sürücülerini duyurdu
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Depolama çözümleri üretiminde dünyaca ünlü isimlerden OCZ, Vertex Limited Edition serisi yeni SSD çözümlerini duyurdu. 2.5-inç boyutunda olan NAND flash tabanlı yeni sürücüler 100GB ve 200GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneğiyle sunuluyorlar. SandForce tarafından geliştirilen SF-1500 kodlu flash çip kontrolcüsünün kullanılanıdğı yeni sürücülerde, MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarına yer veriliyor. SATA-II uyumlu olan yeni sürücülerin öne çıkan özelliklerinden bir diğeri de TRIM desteği ile uzun süreli kullanımlarda optimum performans vaad ediyor olmaları.

OCZ tarafından açıklanan bilgilere göre 270MB/sn okuma ile 250MB/sn yazma hızlarını destekleyen ve 15,000 IOPS 4K yazma performansı sunabildiği belirtilen yeni sürücüler, yüksek performans tutkunları ve en iyisini isteyen "sıkı" oyuncuları hedef alacak gibi görünüyorlar. Üç yıllık garanti ile satışa sunulacak Vertex LE serisi yeni SSD'ler, ön-sipariş listelerine 350 Avro ve 700 Avro seviyesinden giriş yapıyorlar.

OCZ, Vertex Limited serisi yüksek performanslı SSD sürücülerini duyurdu
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gun 9 yıl
Sürdürülebilir Hız: 235MB/sec
Maksimum Saniyede I/O (IOPS): 50000 IOPS (4KB dosyaları)
TRIM desteği (Windows 7 gerekli)
Newegg'de 899$ 200 Gb için
Yanındada 30 Gb OCZ Vertex bedava veriyorlar.
429$ 100 Gb için bunda bedava yok.
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Batuist 9 yıl
SSDlerin yaygınlaşmasına daha epeyce bir vakit olduğunun kanıtıdır bu resim.. Disk üzerinde limited edition diyor.. adamlar süper ürün üretiyorlar ama kendileride satıcağına fazla inanmıyorla ki sınırlı sayıda yapıyorlar.. Satılmamasının sebebi ise fiyatı tabiki ama durum burada geçerli.. parası olan illaki alacaktır yalnız bu yazı kesinlikle bu firmaların dahi bunu nasıl kabullendiğinin göstergesidir.. yap uğraş çabala ortaya bir ürün çıkar tonla ar-ge bütçesi ayır ee sonra sınırlı sayıda üreticez.. niye satmıcak bizde biliyoruz.. bu fiyata zor.. pazardaki ssdlerin oranı çok çok düşük..
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mavizaman 9 yıl
1-2 yıl daha izlmeye devam edeceğiz anlaşılan.
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milyondabir 9 yıl
bunlarin yayginlasmasi baya sene alacak sata 3 diskler geldi simdi bunlarin fiyatlari yüksek oldugu icin yine genelde tercih edilmeyecek eski teknolojiye devam olacak yine
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Denubis 9 yıl
Büyük sabit disk üreticileri tam manasıyla bu işe girmeden fiyatlar düşmeyecek sanırım. Ama onlarda çok yavaştan alıyorlar, piyasayı diğer firmalara bırakıyorlar.
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lvlono 9 yıl
SSD hiç kullanmadım ama SSD kullanan, birdaha HDD kullanmaz gibi geliyor nedense:)
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deepestlove 9 yıl
bunların 24 tanesiyle raid0 dizisi kurmak
ve ....
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spaydix 9 yıl
100 gb lık 800 tl 200 gb lık 1600 tl kazık
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royanselm 9 yıl
kac dolar yapiyor?
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tworule 9 yıl
süper hız ama pahalı hala ....
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TELESCOPE 9 yıl
paranın hızı bu
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