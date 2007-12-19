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OCZ'den yeni psu; Turbo-Cool 860W

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
7,4b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Girdiği alanlarda agresif bir şekilde büyümek isteyen ve 2007 yılına gerçekleştirdiği şirket satın almaları ile damga vuran OCZ'nin bu konudaki en önemli yatırımlarından biri kuşkusuz donanım dünyasının kendi kategorisinde en özel üreticilerinden biri olan Amerikalı güç kaynağı üreticisi PC Power & Cooling'i satın alması gösterilebilir. OCZ, sahibi olduğu alt markası PC Power & Cooling'in Turbo-Cool serisi dahilinde 860 watt'lık yeni güç kaynağını duyurdu. 1000 ve 1200 watt'lık modellerin de dahil olduğu serinin en yeni modeli olan ve küçük kardeş pozisyonunda bulunan Turbo-Cool 860, sahip olduğu 860 watt'lık yüksek güç kapasitesinin yanı sıra artık PC Power & Cooling ile özdeşleşen "Single-rail / Tek-hat" tasarımı ile de ön plana çıkıyor. Zira OCZ teknoloji grubunun yeni güç kaynağı "single +12V rail" hattı üzerinden 64 amper gibi yüksek bir değer sağlayabiliyor. Nvidia'nın SLI sertifikasına da sahip olan güç kaynağı yeni nesil performans kartlarını sorunsuz bir şekilde çalıştırabiliyor. 7 yıl garanti ile sunulacak olan Turbo-Cool 860'ın fiyatı hakkında ise şu an için net bir bilgi bulunmuyor.
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ozkrmz 11 yıl
Her yeni çözümü memnuniyetle karşılıyoruz yalnız fiyatlar nedense hep yüksek. Yeterli rekabet mi yaratılamıyor? Neden hep yüksek acaba?
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.::DeNGeSiZ::. 11 yıl
haber için teşekkürler fiyatı nezaman belli olur acaba
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GoldPunch 11 yıl
haber için teşekkürler.
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ssonerb 11 yıl
haber için teşekkürler sanırım güç kaynaklarıda artık rekabet sınırına dayandı ve fiyatları düşer.
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